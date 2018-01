Überlingen Landesgartenschau GmbH stellt klar: Der Radweg an der Bahnhofstraße kommt

Die entlang der Bahnhofstraße geplanten Sicherheitsstreifen für Fahrradfahrer werden wie geplant gebaut. Das teilte Roland Leitner, Geschäftsführer der LGS GmbH, am Donnerstag mit.

Ein im SÜDKURIER-Bericht vermuteter Widerspruch zur dauerhaften Anlage von Stellplätzen bestehe nicht, betont Roland Leitner. Denn beides komme, so der LGS-Geschäftsführer: Die beiden Radstreifen entlang der Bahnhofstraße, jeweils zwei Meter breit; außerdem würden die Autostellplätze am Gartenschaugelände gebaut. Die Stellplätze gingen keineswegs zu Lasten der Straße, sondern würden aus den Randbereichen des Uferparks entwickelt und im Bereich des Stellwerks angelegt. Der im Bericht von Mittwoch zitierte Helmut Köberlein vom städtischen Tiefbauamt habe von dem aktuell noch nutzbaren gelb markierten Parkstreifen entlang der Bahnhofstraße gesprochen, der tatsächlich nur temporär angelegt werde. Wenn das Therme-Parkhaus fertig ist, sei der gelb markierte Parkstreifen hinfällig. Diese Parkplätze dienten nur übergangsweise als Ersatz für die Stellplätze, die durch die Bauarbeiten im Uferpark entfallen sind.

Während der Landesgartenschau steht den Tagesgästen, die mit dem Auto anreisen, im künftigen Baugebiet „Südlich Härlen“ ein kostenpflichtiger Parkplatz für etwa 1200 Fahrzeuge zur Verfügung. Das Gelände muss dafür geschottert und die Parkfläche begrenzt werden. Diese Arbeiten sind für Ende 2019 geplant. Von dort aus werden die Besucher mit Shuttlebussen in weniger als zehn Minuten zum Ausstellungseingang am Uferpark gebracht, teilte die LGS GmbH gestern mit. Die Busse sollen im Pendelverkehr fahren. Das Parkticket ist gleichzeitig die Fahrkarte für den Shuttle. Bei Sonder- und Großveranstaltungen werden weitere Parkmöglichkeiten ausgewiesen. Das gelte auch an Spitzentagen zum Beispiel bei schönem Wetter. Ein so genannter Überlaufparkplatz könne etwa an der Wiese am Heizkraftwerk entstehen. Weitere Möglichkeiten würden noch geprüft.