Überlingen Landesgartenschau 2020: Die Schau der Überlinger

Das Landesgartenschau-Team ermuntert Vereine zum Mitmachen. Im Kursaal fand nun eine Ideenbörse und ein kreativer Austausch statt. Bereits am am 14. Oktober dieses Jahres präsentieren sich die Vereine bei der Landesgartenschau in Lahr und empfehlen sich so für 2020 in Überlingen.

Guggenmusik oder Kneipptreten, Segeln oder Eskimorolle, Schach oder Tango, Sommertheater oder Feuerwehr: Das Ehrenamtsangebot von Überlingen ist so vielfältig wie das Leben selbst. Bei der Landesgartenschau und bei den Feierlichkeiten zum 1250-jährigen Bestehen der Stadt haben die Vereine und Organisationen 2020 die Chance, sich und ihre Angebote vor großem Publikum zu präsentieren. Um wahllos ein paar Beispiele zu nennen: Die Schwerttanzkompanie plant historische Führungen durchs Aufkircher Tor, die Pfadfinder auf den Münsterturm. Der Turnverein baut am Bodensee eine Art Sprungkissen auf. Die Rosenfreunde denken über einen Rosenkongress nach und der SMCÜ holt 2020 eine Regatta der Segelbundesliga auf den Überlinger See.

Das LGS-Team lud Vereine am Dienstagabend zu einem Informationsabend ein. Der Abend im Kursaal diente dem Austausch, der weiteren Ideensammlung. Und er diente der LGS GmbH als Bestätigung dafür, dass die Vereine motiviert sind, die Gartenschau zu ihrer Schau zu machen: "Heute Abend kamen mehr Vereine als angemeldet, es ist eine riesen Unterstützung spürbar", bilanzierte Annette Stoll-Zeitler, Fachbereichsleiterin im LGS-Team. In Stein gemeißelt sei noch nichts, sagte sie. "Es ist noch nichts fix, alles nach Maß, und für jeden Verein nur das, was er stemmen kann. Aber es tut sich so viel Wunderbares." Geschäftsführerin Edith Heppeler sagte, an die Vereinsvertreter gerichtet: "Wir schaffen ein neues Wir-Gefühl. Sie werden das Jahr 2020 nicht mehr vergessen." Gagen könne die LGS an die Vereine nicht zahlen, stellte Stoll-Zeitler klar. Doch sei für Technik, Bühne, Ton und Licht gesorgt. Platz stehe im Uferpark zur Verfügung, auf der Seebühne, aber auch auf der neuen Bühne im Sankt-Johann-Graben.

Die LGS eröffnet am 23. April 2020, in 783 Tagen. Schon dieses Jahr wird Überlingen offiziell zur Landesgartenschaustadt ernannt, am Schlusstag der Landesgartenschau in Lahr. Das ist der 14. Oktober. "Der OB will endlich die Fahne haben", begründete Annette Stoll-Zeitler die Nervosität, von der ihr Mann bei der Begrüßung der Vereinsvertreter am Dienstag im Kursaal sprach. "Spüren Sie's auch?", hatte Jan Zeitler gefragt. "Am 14. Oktober dürfen wir offiziell die LGS-Fahne des Landes übernehmen. Da kann man schon mal etwas aufgeregt sein." Er wolle so viele Überlinger wie möglich mit nach Lahr zum "Überlingen-Tag" nehmen. 1000 Überlinger sei sein Ziel. "Hier bekommen Sie einen Vorgeschmack auf 179 Tage Landesgartenschau."

Beispiel 1: Der Kneipp-Verein Überlingen will sich bei der Landesgartenschau mit dem Bau von Kräuter-Hochbeeten einbringen. Das kündigte Renate Rösler, stellvertretende Vereinsvorsitzende, beim Vereinsabend am Dienstag im Kursaal an. Die Beete könnten als Daueranlagen erhalten bleiben. Die LGS sei die Gelegenheit schlechthin, Überlingen als Kneippheilbad zu präsentieren. Sie hoffe natürlich sehr, dass das Prädikat auch 2020 noch besteht und die Luftverschmutzung in der Stadt dem keinen Abbruch tut. Ihr Verein plane, einmal wöchentlich im Ausstellungsjahr die fünf Säulen Kneipps den Besuchern nahezubringen. Außerdem ist wieder ein „Welt Qi Gong Tag“ geplant, der 2017 in Überlingen Premiere feierte und 2020 in vierter Auflage geboten werde (der nächste ist für 29. April dieses Jahres geplant). Zudem will der Verein die Weltmeisterschaft im Kneipp-Treten zurückgewinnen.

Beispiel 2: Die Kirchen präsentieren sich bei der Landesgartenschau als eine große Familie. Regine Klusmann, die Dekanin im evangelischen Kirchenbezirk, sagte am Dienstag, dass sich eine Steuerungsgruppe monatlich einmal trifft und über ein Programm aus Andachten, Konzerten oder Gottesdiensten nachdenkt. Der Steuerungsgruppe gehören Vertreter beider großer Kirchen an, sowohl von den Gemeinden vor Ort als auch vom Bezirk und aus dem Dekanat, außerdem die Freikirche Lindenwiese und die evangelisch-methodistische Kirche. Eine noch unausgereifte Idee sei es, die Fähre "Meersburg ex Konstanz" als Veranstaltungsraum zu mieten. Schon jetzt sei spürbar, dass die LGS "der Ökumene einen Schub gibt". Plötzlich sei ein ungeahnter Zusammenhalt spürbar. "Das ist großartig, wir merken plötzlich, dass wir ganz nahe beieinander sind, das ist richtig inspirierend".

Beispiel 3: Um das Thema Kunst auf der Landesgartenschau kümmert sich der Internationale Bodensee-Club. Wie Sektionsvorsitzender Kornelius Otto sagte, habe der IBC die Gründung einer Jury angestoßen. In Ihr säßen Vertreter aus der überregionalen Kunstszene. Zunächst würde eine Ausschreibung vorgenommen, im Bemühen um wetterfeste Skulpturen, die auf dem Ausstellungsgelände 2020 gezeigt werden können. Vielleicht sei auch an Ankäufe gedacht, die dauerhaft im Bürgerpark stehen blieben. "Es geht darum, Arbeiten zu finden, die sich ins Gelände einpassen."

Weitere Beispiele: Im künstlerisch-musischen Bereich tut sich auch auf anderen Bühnen sehr viel. Ob Stadtkapelle oder Lesezeichen e. V., Rentnerband oder Kleine Oper am See, Shantychor oder Jugendkantorei: Es gibt von zahlreichen Gruppen die Ankündigung, 2020 zu einer Schau der Überlinger zu machen.