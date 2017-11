Überlingen Lärm-Diskussion geht weiter: Noch keine Ruhe in Andelshofen

Die Stadt Überlingen will freiwillig nicht 530.000 Euro plus Kosten für die Gründung ausgeben, um eine 140 Meter lange Lärmschutzwand für Andelshofen zu finanzieren, die nach den Berechnungen für die Genehmigung der neuen B 31 und den geltenden gesetzliche Vorschriften nicht erforderlich ist. Die betroffenen Bürger trauen indes den Berechnungen nicht.

Zumindest wollen die Verantwortlichen abwarten, bis es konkrete Erkenntnisse über das Ausmaß der Immissionen gibt. Darin waren sich die Verwaltung und die große Mehrheit des Ausschusses für Technik und Verkehr einig, der eine Einstellung der Kosten in die mittelfristige Finanzplanung in seiner Empfehlung an den Gemeinderat ablehnte. Nach einem intensiven kontroversen Austausch mit Andelshofer Bürgern, die im Rahmen der Sitzung angehört wurden, sprach sich das Gremium allerdings dafür aus, nach Fertigstellung der B 31-neu Lärmmessungen in Auftrag zu geben. Auch will die Verwaltung noch einmal prüfen, inwiefern eine Bodenaufschüttung auf dem derzeitigen Ackerland an einer vermeintlichen Lärmschneise genehmigungsfähig wäre.

Nach wie vor fühlt sich die Dorfgemeinschaft allerdings nicht ganz Ernst genommen, wie ihre Sprecher Joachim Schäuble, Sabine Maschke und Andreas Liebich betonten. Joachim Schäuble verweist weiterhin auf Zusagen des früheren Oberbürgermeister Volkmar Weber, dass man dem Dorf keine Lärmbelästigung zumuten werde. Hotelier Andreas Liebich nennt Versprechungen gegenüber früheren Generationen, die im Zuge von Grundstücksverhandlungen zugunsten des Straßenbaus gegeben worden seien, um Einsprüche an dieser Stelle zu vermeiden. Nach einem Vor-Ort-Termin mit Regierungspräsident Tappeser habe die Stadt einen weiteres Gespräch zugesagt, das nie stattgefunden habe, zeigte sich Joachim Schäuble enttäuscht. Auch sei nie mit dem Grundstückseigentümer gesprochen worden, der Gelände für Schutzeinrichtungen bereit stellen würde.

Die falsche Diskussion war dies aus Sicht von Oberbürgermeister Jan Zeitler. Zum einen hätten die Berechnungen gezeigt, dass der geplant Lärmschutz die gesetzlichen Anforderungen voll und ganz erfülle. Bei dem besagten Ortstermin hätten die Experten darüber hinaus explizit deutlich gemacht, dass zusätzliche freiwillige Maßnahmen nur unmittelbar an den Fahrbahn selbst wirksam und sinnvoll seien. Eine transparente Lärmschutzwand wird nach der genehmigten Planung allerdings nur an der südwestlichen Seite der Brücke für die viel näher gelegene Bebauung am Erlenweg gebaut und vom Bund als Straßenbauträger finanziert. Die theoretische Belastung für das Dorf sei wegen der Distanz zu gering, sagte Zeitler. Ja nach Aktenlage wären hier sogar Kureinrichtungen zulässig.

Den Berechnungen der Techniker wollen die Andelshofener indes nicht ganz glauben. Von den von OB Jan Zeitler und dem Ausschuss zugesagten späteren Lärmmessungen versprechen sie sich nichts, weil die Behörden nur Berechnungen anerkennen. "Das ist irgendwie geschönt", mutmaßte Sabine Maschke misstrauisch. Die von Udo Pursche (SPD) ins Spiel gebrachte Idee, die in Richtung neuer Brücke gelegen Geländesenke mit Aushubmaterial von anderer Stelle als Schutz anzufüllen, hatte Walter Sorms (LBU/Grüne) noch präzisiert. Die Verwaltung verwies auf mündliche Anfragen beim Landratsamt, das dem Ansinnen eine Absage erteilt habe. Dem hielt Joachim Schäuble die Aussagen der Behörde entgegen, es habe noch gar keinen offiziellen Antrag für eine solche Maßnahme gegeben. Im Lärm der Aufregung schienen allerdings die positiven Signale des Ausschusses nicht bis zu den Andelshofern auf den Zuhörerplätzen durchzudringen.

"Wir können hier nur verlieren", sagte Robert Dreher (WFV/ÜfA). Vielleicht sei in der Kommunikation nicht alles optimal gelaufen, sagte er. Doch man brauche objektive Kennzahlen, denen man vertrauen müsse. "Wichtig wäre eine spätere Nachprüfung." Nachdem Roland Biniossek (Linke) den "gebotenen Respekt" für Andelshofen gefordert hatte, wehrten sich Reinhard Weigelt (FDP) und Günter Hornstein (CDU). "Wir alle haben diesen Respekt", sagte Hornstein und plädierte wie Weigelt für einen späteren Vergleich von Berechnung und Messung. Beim Lärm sei vieles dem "subjektiven Empfinden" geschuldet, ergänzte Udo Pursche. Dieses könne jedoch keine Grundlage für eine Entscheidung sein, war sich das Gremium weitgehend einig.

Die Skepsis bleibt

Seit vielen Jahren ist man in Andelshofen misstrauisch, was die befürchtete Lärmzunahme für südlichen Bereich des Dorfes angeht. Man ist mit den gesetzlichen Mindestanforderungen nicht zufrieden. Beim Schlagabtausch im Dezember 2016 hatte OB Sabine Becker angesichts der vorliegenden Berechnungen gesagt: „Eigentlich sollten Sie doch mit einem Lächeln nach Hause gehen.“ Auch nach einer Begehung im kleinen Kreis mit dem Regierungspräsidenten im April konnte Andelshofen keineswegs lächeln. Die Stadt verlässt sich auf die Berechnungen und gesteht jetzt Kontrollmessungen zu, unabhängig davon, welche Relevanz diese haben könnten. Zu platzten droht dagegen die Hoffnung auf Aufschüttung einer landwirtschaftlichen Fläche, von der die Verwaltung noch 2016 noch erklärt hatte, dies sei bis zu einer Höhe von 1,5 Meter „genehmigungsfrei“. Diese Einschätzung nahm die Stadt jetzt zurück, während die Dorfgemeinschaft andere Auskünfte des Landratsamts für sich reklamiert. (hpw)