Überlingen LGS GmbH und Stadt weisen Kritik zurück: Pflaster wird nachgearbeitet

Kaum ist das neue Pflaster auf der Uferpromenade verlegt, gibt es erste Beschwerden. Unter anderem hat Verein Bürgersinn die Ausführung an Uferpromenade kritisiert. Die beauftragte Firma muss die Mängel nun beseitigen.

Der erste Bauabschnitt der neuen Uferpromenade sei zwar schon freigegeben worden, erläuterte Edith Heppeler, Geschäftsführerin der Landesgartenschau (LGS), in ihrem Bericht vor dem Gemeinderat. Dennoch habe es hier noch keine endgültige Bauabnahme gegeben. "Es ist lediglich eine sogenannte Zustandsfeststellung vorgenommen worden", betonte Heppeler. Es gebe noch Mängel, nicht alle Leistungen seien vollständig erbracht.

Dies war auch aufmerksamen Bürgern nicht entgangen, die den aktuellen Zustand der Pflasterung ebenfalls moniert hatten. So hatte etwa der Vorsitzende des Vereins Bürgersinn, Joachim Betten, in einem Brief an die LGS-Geschäftsführerin gebrochene Kanten an den gerade erst verlegten Steinen, zu große Fugen und unsaubere Kanten angemahnt. "Da wird noch nachgearbeitet", stellte Heppeler im Gemeinderat klar. "Die Kanten, die noch nicht DIN-gerecht ausgeführt wurden, werden noch einmal nachgerüttelt, damit die Flächen auch zu hundert Prozent eben sind."

Stadtrat Jörg Bohm (CDU), der auch Bezug auf eine Kritik von Joachim Betten nahm, wies darauf hin, dass die Fugenbreite 20 Millimeter nicht überschreiten sollte. Dies spiele auch bei der künftigen Reinigung eine Rolle. "Wir verlegen hier nach der DIN-Norm", bekräftigte Oberbürgermeister Zeitler und bat darum, abzuwarten, bis alles fertig sei.

Auch die Farben der Möblierung spielten in der Diskussion eine Rolle: Ob das Rot der neuen Promenadenbänke nicht mit dem Rot der Bänke des Verschönerungsvereins kollidiere, gab Stadtrat Bohm zu bedenken und bat um eine Abstimmung. An der Promenade wolle man das Rot des Pflasters aufnehmen, erläuterte Edith Heppeler. Zudem habe man "gemeinderätlich schon beschlossen, dass wir dieses Rot nehmen", ergänzte Jan Zeitler. Davon wolle er jetzt nicht abweichen. Keinen Konflikt sah Stadträtin Bernadette Siemensmeyer (LBU/Grüne), die zugleich Vorsitzende des Verschönungsvereins ist. Die roten Bänke des Vereins seien in der Regel außerhalb des Siedlungsbereichs aufgestellt, innerhalb der Stadt verwende man eher dezente Holzfarben.