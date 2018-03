Überlingen LGS-Gastronomie: Siegerentwurf erhält viel Lob

Architektur aus Vorarlberg hat im Wettbewerb um die Gestaltung der Uferpark-Gastronomie überzeugt. Die Suche nach einem Betreiber der Gastronomie auf dem Landesgartenschaugelände kann nun beginnen.

Zumindest die Hülle steht schon fest. Das Gastronomiegebäude auf dem Landesgartenschaugelände wird sich farblich nahtlos in die Grünflächen des Parks einfügen, da die Fassade von Rankpflanzen geprägt sein wird. Hierfür wird eine filigrane Stahlkonstruktion mit einem Seilnetz umspannt, an dem verschiedene Pflanzenarten emporwachsen sollen. „Das wird spektakulär“, sagte Oberbürgermeister Jan Zeitler bei der Vorstellung des Siegerentwurfs im Gemeinderat. Nach zwei Sitzungen Mitte Januar und Anfang Februar hatte eine neunköpfige Jury, bestehend aus der Verwaltungsspitze, Vertretern der Gemeinderatsfraktionen und der LGS-Geschäftsführung, das Architekturbüro „Hermann Kaufmann und Partner“ aus Vorarlberg mit 8:1 Stimmen zum Gewinner eines Architektenwettbewerbs gekürt. Der Entwurf der Überlinger Architektengruppe, bestehend aus Klaus König und BGI Böhler Großhardt, landete auf dem zweiten Platz.

Ausschlaggebend waren für die Jury vor allem die höhere Funktionalität und die voraussichtlich bessere Wirtschaftlichkeit, wie dem Protokoll zu entnehmen ist. So hat das Gebäude eine vergleichsweise geringe Grundfläche und ist bei der Gestaltung des Gastraums variabel. Der Westflügel etwa lässt sich abtrennen und für Gruppenveranstaltungen oder Feste nutzen. Die Fassade zum See hin wird komplett verglast sein und kann nach Belieben geöffnet werden. Auch der Blick nach hinten auf den Molassefels ist möglich. Da das Gebäude gerade von den Wohngebäuden oberhalb des LGS-Geländes gut sichtbar sein wird, haben die Planer zudem viel Wert auf die Dachgestaltung gelegt, bei der sie auf eine Holzkonstruktion mit Bepflanzung setzen. Durch die Fassadenbepflanzung und zusätzliche Markisen sind die Besucher im Außenbereich sowohl von oben als auch von der Seite vor der Sonne geschützt. Auch an die Taucher wurde gedacht, für die es einen eigenen Raum geben wird, der über einen separaten Eingang zugänglich ist. Eine weitere Stärke des Entwurfs: Er lässt sich flexibel erweitern. So seien etwa eine Dachterrasse und der Einbau eines Aufzugs denkbar. Das wird aber, wenn überhaupt, erst nach der Gartenschau möglich sein, stellte OB Zeitler mit Blick auf die Kosten klar. „Das ist im ersten Schritt nicht möglich.“ Insgesamt sind im Wirtschaftsplan der LGS GmbH 1,35 Millionen Euro für das Gastronomiegebäude eingeplant.

Doch auch ohne Dachterrasse erntete der Entwurf viel Lob im Gemeinderat. Es sei eine ungewöhnliche Architektur für Überlingen, sagte Jörg Bohm (CDU), selbst Architekt und Mitglied der Jury. „Ich freue mich drauf.“ Für Bernadette Siemensmeyer (LBU/Grüne) habe das Siegerbüro „das Optimale herausgeholt“. Es sei eine „nachhaltige Konstruktion, sowohl wirtschaftlich, ökologisch, als auch klimatisch“. Auch von Roland Biniossek (Linke), ansonsten für seine kritische Haltung gegenüber vieler Neubauprojekte bekannt, gab es ein "großes Lob". Einzig Raimund Wilhelmi (FDP) hatte im Wettbewerb gegen den Siegerentwurf gestimmt. "Ich fand den Überlinger Entwurf eleganter", begründete er jetzt im Gemeinderat. Er stimmte aber wie alle seine Kollegen im Gremium nun dafür, den Siegerentwurf umzusetzen und die Suche nach einem Betreiber zu beginnen.

Allerdings: Im Ausstellungsjahr selbst wird der Gastraum noch gar nicht für den Gastronomiebetrieb genutzt. Vielmehr wird er dem Landkreis als Ausstellungsfläche dienen, der hierfür 300 000 Euro für den Bau zuschießen wird. Während sich im Hauptgebäude die 23 Gemeinden des Bodenseekreises präsentieren werden, wird für die Bewirtung der Gartenschaugäste ein temporärer Pavillon aufgebaut. Erst nach Ende des Pachtvertrags mit der LGS GmbH am 30. Juni 2021 geht das Gastronomiegebäude an die Stadt über und soll anschließend die Bewirtung der Gäste im dann frei zugänglichen Uferpark gewährleisten. Auf diese Zeit blickte Ulrich Krezdorn (CDU) bereits voraus. Für einen dauerhaft erfolgreichen Betrieb brauche es entsprechend viele Stellplätze für die Besucher, mahnte er an: „Ich möchte Aussagen darüber, welche Parkmöglichkeiten es braucht“, sagte er in Richtung OB Zeitler. Der stellte klar, dass über das Parkkonzept noch einmal gesondert beraten werden soll. Aber er habe bereits jetzt die Aussage eines Gastronomieplaners, dass der Standort für einen Gastronomiebetrieb so gut sei, „dass er funktionieren wird“.

Siegerbüro und Jury