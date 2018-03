Überlingen Kursaal ist teuer aber alternativlos

Veranstaltungsräume sind in Überlingen Mangelware. Narrenvater Thomas Pross fordert daher dringend Alternativen zum Kursaal. Das Gymnasium weicht für den Abiball nach Konstanz aus.

Der Kursaal ist in einen weiträumigen Park mit uralten, großen Bäumen und bunten Blumen eingebettet. Der See liegt einen Steinwurf entfernt und zum Landungsplatz sind es nur wenige Schritte Fußweg. Durch die große Fensterfront scheint die Sonne von morgens bis abends. Dieser Luxus hat seinen Preis: Für die Miete des Kursaals und des Foyers müssen Veranstalter bis zu 1000 Euro auf den Tisch legen. Doch wer in Überlingen feiern möchte, kommt kaum an diesem Preis vorbei, denn alternative Veranstaltungsräume sind in Überlingen Mangelware.

Narrenvater ist besorgt

Vor allem zu Zeiten der Fastnacht wird der Mangel an Festsälen in Überlingen deutlich. Für Narrenvater Thomas Pross ist klar: "In der Kernstadt gibt es nur den Kursaal, der den Vereinen zur Verfügung gestellt wird, im Vergleich zu anderen Städten schneidet Überlingen schlecht ab." Pross sieht die Stadtverwaltung in der Pflicht, zeitnah neue Räume zu schaffen, um dem Engpass entgegenzuwirken. Die Stadt müsse sich überlegen, ob sie so weiter machen könne, sagt Pross deutlich.

Grundsätzlich bereitet es dem Narrenvater Magenschmerzen, dass ein privat geführtes Hotel den Kursaal betreibt. Wenn die Stadt allein für den Raum verantwortlich wäre, dann wäre sichergestellt, dass auch in Zukunft die Mietpreise des Kursaals nicht steigen. "So ist es aber eine Ungewissheit, die uns schon beschäftigt", sagt Thomas Pross. Auch die Bewirtung bei Festen ist dem Narrenvater ein Dorn im Auge. Diese werde verpflichtend vom Bad-Hotel übernommen und das sei ein erheblicher Kostenfaktor. Seiner Erfahrung nach hätten Vereine in anderen Städten die Möglichkeit, sich selbst zu bewirten – im Kursaal sei das nicht möglich.

Stadt bestimmt Miete mit

Die Stadt Überlingen hat einen Pachtvertrag mit dem Bad-Hotel über die Nutzung des Kursaals vereinbart. Dieser trat am 1. Januar 2013 in Kraft. Der Vertrag ist – stand heute – jedoch schwebend unwirksam. „Als Laufzeit wurden, vorbehaltlich verschiedener wirtschaftlicher und juristischer Voraussetzungen, die noch nicht alle erfüllt werden konnten, 20 Jahre plus Verlängerungs-Optionen vereinbart“, teilt Oberbürgermeister Jan Zeitler auf SÜDKURIER-Anfrage mit. Für die Veranstaltungs-Vergabe des Kursaals gebe es im Vertrag verschiedene Festlegungen, beispielsweise zum Thema Freiveranstaltungen durch die Stadt Überlingen als Verpächterin. Was die Gebühren betrifft, seien die vom Gemeinderat zum 1. Januar 2010 beschlossenen Nutzungsentgelte vertraglich gesichert worden.

Der Kursaal sei aus Sicht des Betreibers unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten im Auftrag für die Stadt Überlingen zu führen, "wobei der Betreiber hier entsprechenden Nachweis über die Einnahmen und Ausgaben gegenüber der Stadt Überlingen erbringen muss", teilt Raphael Wiedemer-Steidinger, Pressesprecher der Stadt, schriftlich mit. Kurzum: Das Bad-Hotel möchte den Kursaal gewinnbringend vermieten, kann die Preise aber nicht eigenständig anheben. Der Betreiber "erhöht die Miete nur, wenn die Stadt Überlingen sich damit einverstanden erklärt", so der Pressesprecher.

Für eine Veranstaltung bis zu fünf Stunden verlangt das Bad Hotel für den Kursaal rund 380 Euro Grundmiete inklusive Steuern – für zwölf Stunden rund 523 Euro. Hinzu kommen von Oktober bis April Heizkosten in Höhe von 119 Euro und rund 35 Euro pro Stunde für einen Hausmeister. Wer das Foyer mitbuchen will, müsse bei fünf Stunden rund 297 Euro und bei 12 Stunden rund 404 Euro berappen, erklärt Julia Klauda, zuständig für Veranstaltungen im Bad-Hotel, auf Nachfrage des SÜDKURIER. Hinzu kommt das Catering des Bad-Hotels für Vereine und Privatpersonen. "Selber mitbringen geht nicht", sagt Oana Gangea, ebenfalls zuständig für hauseigene Veranstaltungen im Bad-Hotel. Nur in Ausnahmefällen sei es möglich, den Kursaal ohne Verpflegung zu mieten. Welche Ausnahmen das konkret sind, konnte Gangea nicht beantworten. Im Durchschnitt bezahle ein Kursaal-Mieter rund 42 Euro pro Person für das Catering.

Überlinger Vereine haben laut Julia Klauda die Möglichkeit, den Raum günstiger zu beziehen. Ob alle diese Sonderkonditionen bekämen, könne sie jedoch nicht mit Sicherheit sagen. "Wir verwalten den Kursaal nur. Dafür ist die Stadt zuständig", sagt sie. Das Bad-Hotel stelle dem Veranstalter die Rechnungen in voller Höhe aus. Was dann mit der Stadt vereinbart werde, habe mit dem Hotel nichts zu tun. Wann genau die Stadt Vereinen Sonderkonditionen gewährt und welche Voraussetzung dafür nötig sind, ging aus mehreren schriftlichen Stellungnahmen der Stadt Überlingen nicht eindeutig hervor.

Kursaal keine Option für Abiturfeier

Das Gymnasium Überlingen weicht für die Abschlussfeier des Abiturjahrgangs ins Konzil nach Konstanz aus. Laut Agnes Kracheel, Sekretärin im Gymnasium, feiern die Abiturienten deshalb auf der anderen Seeseite, weil der Kursaal für die Veranstaltung zu klein und bis weit in die Zukunft ausgebucht sei. Für Mareike Fuoss, Mitglied des Abiball-Komitees, war der Kursaal "nie eine Option, da wir eine Stufe von 112 Abiturienten sind und an unserem Abiball über 600 Gäste erwarten. Wir haben uns für das Konzil entschieden, da wir dort das günstigste Angebot bekommen haben", sagt Fuoss. Auf die Frage, ob sie auch um einen Kostenvoranschlag für den Kursaal gebeten habe, bekam der SÜDKURIER keine Antwort.

Eine einfache Messehalle könnte Abhilfe schaffen, meint Narrenvater Thomas Pross. "Die könnte dann von Vereinen für unterschiedliche Zwecke genutzt", sagt er. Die Kosten seien für die Stadt als Bauherr und für die Vereine als Nurtzer vergleichsweise gering. Wenn der Kursaal hingegen in Zukunft teurer werde, dann müsse man Angst haben, bald gar keine Kulturveranstaltungen mehr zu haben.

Saalmieten in der Region