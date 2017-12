Überlingen Kunterbunte Weihnachten

Internationale Schlossschüler berichten über Weihnachten und mischen die unterschiedlichen Kulturen in den Familien.

Christliche Werte im Vordergrung

Die christlichen Werte sind Joseph Schemunkasho sehr wichtig. Genauso bedeutend ist es für den 18-Jährigen, das Fest der Liebe mit seiner Familie zu verbringen. Seine Mutter ist Engländerin und sein Vater Aramäer. Aufgewachsen ist Joseph in Deutschland. In seiner Tradition ist vor allem der erste Weihnachtsfeiertag von Bedeutung. Joseph erklärt, dass an diesem Tag die Gefolgschaft der Heiligen Drei Könige ihre Kleidung, die sie selbst am Leib trugen, verwendet haben sollen, um ein Feuer zu machen und die Menschen aus Nächstenliebe damit zu wärmen. Noch heute werde deshalb in der Heimatregion von Josephs Vater an Türen geklopft und Spenden an diejenigen verteilt, die sie besonders benötigen. Ihr Weihnachtsfest ist eine Mischung aus aramäischer Tradition mit britischem Einfluss. Eigentlich sei Bescherung auf der Insel am 26. Dezember, am sogenannten "boxing day". "Wir bekommen die Geschenke aber einen Tag früher. Das ist auch der wichtigere Tag für meinen Vater", erklärt der 18-Jährige.

Bis die Glocken des Kreml läuten

Nikita Scherer ist Russe. Da die orthodoxe Kirche den Julianischen Kalender verwendet, fällt das Weihnachtsfest nicht auf Ende Dezember, sondern auf den 7. Januar. Bei Nikita stehen dann nicht etwa die Geschenke, sondern vielmehr das Essen im Vordergrund. "Wir haben zwölf Mahlzeiten. Jede einzelne soll einen Jünger von Jesus symbolisieren. Damit danken wir ihnen", erklärt der 17-Jährige. Es gebe Suppen, Salate, Schweinebraten und Gans. Eine Tradition ist es, das zum Essen "Swar" gereicht wird: Ein Schnaps aus getrockneten Früchten und Honig. Da die Schule aber wieder am 7. Januar beginnt, kann Nikita dieses Jahr nicht mit seiner Familie feiern und schlemmen. Viel wichtiger sei sowieso das Neujahrsfest, an dem auch die Geschenke ausgetauscht werden, wie er selbst sagt. Zuvor lausche fast jeder Russe Wladimir Putins Neujahrsrede: "Sie wird im Staatsfernsehen übertragen. Danach läuten die Glocken des Kreml. Das Zeichen dafür, dass die Geschenke ausgepackt werden können."

Bananenblätter im Allgäu

"Insgesamt sind die Messen und die Stimmung in Südamerika einfach lebhafter", sagt die Venezuelanerin Aloisa Ruf. Sie könne nicht verstehen, warum es in Deutschland so ruhig zugeht, denn den eigenen Geburtstag feiere man doch auch groß mit Freunden. Dieses Jahr könne sie, aufgrund politischer Unruhen, jedoch nicht in ihr Heimatland fliegen, sondern müsse mit ihrem Vater und Freunden im Allgäu feiern. "Wir machen es uns schön und mischen die Traditionen einfach", erklärt die 16-Jährige. Bereits am 20. Dezember werden die sogenannten Halacas gekocht, die dann zu Weihnachten auf den Tisch kommen.

"Das sind Bananenblätter und Maismehl, die mit Hackfleisch gefüllt werden und sehr lange kochen müssen", erklärt sie. An Silvester gibt es in Venezuela eine kuriose Tradition: "In den letzten zwölf Sekunden vor Neujahr stecken wir uns jede Sekunde eine Traube in den Mund und wünschen uns etwas", erklärt sie. Eine weitere Herausforderung: Die Wünsche müssen mit vollem Mund vorgetragen werden.

Plastikbäume und eine Hexe

In Italien wird am 8. Dezember der Weihnachtsbaum aufgestellt, wie Benedetta Giordano erklärt. "Den kaufen wir aber nicht jedes Jahr neu. Unsere Tradition ist es, einen Plastikbaum zu haben", erklärt sie. Die 16-Jährige kommt aus Genua und wird dieses Jahr von ihren Eltern mit dem Auto vom Schloss Spetzgart abgeholt. Sie freut sich auf besinnliche, religiöse Tage im Kreise der Familie. An Heiligabend gebe es ein großes Abendessen und am ersten Weihnachtsfeiertag ein ausgiebiges Mittagessen. In Italien sind die Krippen besonders wichtig. Sie werden in wochenlanger Vorbereitung geschmückt, aber erst am 24. Dezember um 0 Uhr vollendet: Erst dann wird das Jesuskind in die Krippe gelegt. Am 5. Januar hängen alle Kinder eine Socke auf. "In der Nacht kommt die Hexe auf ihrem Besen angeflogen und verteilt Geschenke." Brave Kinder bekommen Süßigkeiten, freche hingegen dürfen sich nur über essbare Kohlestückchen freuen. "Ich kriege immer beides, weil ich nett und böse bin."