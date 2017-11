Überlingen Kunsteisbahn "ÜB on Ice" öffnet am 17. November

Kühles Vergnügen auf scharfen Kufen: Ab 17. November ist die Kunsteisbahn "ÜB on Ice" an Überlingens Promenade wieder eröffnet. Eisstadl und Lounge sorgen für Abwechslung.

Für 52 Tage, exakt so lang wie im Vorjahr, verwandelt sich der Landungsplatz in eine Eislaufbahn – und das zum neunten Mal. Von Freitag, 17. November, bis Sonntag, 7. Januar, ist bei „ÜB on Ice“ jeder willkommen, um mit Schlittschuhen ein paar Runden zu drehen und sich anschließend bei einem Becher Glühwein wieder aufzuwärmen. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, 18. November, 14 Uhr, mit Oberbürgermeister Jan Zeiler und den "GuggeVamps" statt. In den Vorjahren hatte die Eislaufbahn zahlreiche Personen aus nah und fern auf den Landungsplatz gelockt. Veranstalter ist erneut Reinhard A. Weigelt, Chef der Überlinger Event-Agentur „raw.event.marketing“.

Auch für diejenigen, die sich auf Schlittschuhen nicht sicher fühlen, hat „ÜB on Ice“ einiges zu bieten. So sollen abwechslungsreiche Veranstaltungen wie Livekonzerte oder das beliebte Eisstockschießen Zuschauer an die Bahn direkt am See locken. Östlich der Eisbahn ist wieder eine Lounge aufgebaut, in der dicke Ledersofas zum Verweilen einladen. In der beheizten, mit Teppichböden versehenen Lounge legen freitags und samstags verschiedene DJs Scheiben mit unterschiedlichen Musikstilen auf – zum Chillen und Tanzen. Neu ist, dass die Lounge am Wochenende auch tagsüber geöffnet ist und zeitgemäß ein Rauchverbot herrscht. Zudem ist sie technisch verfeinert worden: Ihr Eingang ist jetzt mit einer Glastür versehen. Als Pendant zur Lounge wird auf der gegenüberliegenden Seite der Eisbahn Hardy Wankes Blockhütte „Eisstadl“ aufgebaut werden, in dem Aprés-Ski-Stimmung mit viel Musik herrschen wird. Am Freitag, 17. November, lädt DJ Mäx zum „Eisstadl Opening“. Wie im Vorjahr werden hier und in der Lounge Silvester-Partys ausgerichtet.

Als Höhepunkt gilt die „SW See Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen“, die von 11. bis 20. Dezember zum neunten Mal ausgerichtet wird und bei der der aktuelle Stadtmeister „Team Knauer 2“ auf seine Gegner wartet. Veranstaltet wird das Spektakel wieder vom Stadtwerk am See in Kooperation mit der Sparkasse Bodensee. Mitmachen kann jeder ohne Teilnahmegebühren, der eine Gruppe mit vier Mitspielern zusammenstellt und sich verbindlich mit Mannschaftsnamen, der teilnehmenden Organisation oder Firma, Kontaktperson und Telefonnummer anmeldet – per E-Mail an: uebonice.eisstockschiessen@gmail.com. "Bis jetzt haben wir schon 85 Anmeldungen“, freut sich Weigelt, der mit wieder 128 teilnehmenden Mannschaften rechnet. Trainingsabende sind nach Anmeldung wochentags möglich ab Montag, 20. November. Zwischen den Jahren kann erstmals nach 20 Uhr unter dem Motto „Wir treffen uns zum Eisstockschießen“ trainiert werden. „Der Tag aber gehört den Kindern als Hauptakteuren“, so Weigelt.

Und im kommenden Jahr? Weigelt sagte auf SÜDKURIER-Anfrage, dass es noch nicht ganz sicher sei, ob und inwieweit das zehnte Eislaufvergnügen infolge des Umbaus des Landungsplatzes für die Landesgartenschau möglich sein wird. Andere ins Feld geführte Standorte würden sich nicht oder nur bedingt eignen. Derzeit führt Weigelt Gespräche mit der Stadtverwaltung, wie die Bauarbeiten und die Eisbahn zeitlich aneinander vorbeikommen könnten. Weigelt: „Ich hoffe nicht, dass wegen der Umgestaltung des Landungsplatzes die Kinder aus Überlingen und Region auf ihr Wintervergnügen und die Jugend auf ihren Treffpunkt im Winter verzichten müssen.“

Rund um "ÜB on Ice"