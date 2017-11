Überlingen Kritik an Verkehrskonzept für Hafenstraße

Kritik an Verkehrskonzept für Hafenstraße

Die Innenstadtbewohner in Überlingen haben bei einem Treffen das geplante Verkehrskonzept für die Hafenstraße kritisiert. Sie diskutierten mit Baubürgermeister Matthias Längin und Roland Leitner, Geschäftsführer der Landesgartenschau Überlingen.

Überlingen (hpw) Rund 20 Innenstadtbewohner waren dem Aufruf von Carl Fahr an die "Hafensträßler" ins Gasthaus "Gundele" gefolgt, um sich mit den Plänen für die dortige Verkehrsführung und den Umbau der Promenade auseinanderzusetzen. Zeit genommen hatten sich auch Baubürgermeister Matthias Längin und Roland Leitner, Geschäftsführer der Landesgartenschau.

Roland Leitner erläuterte, welches Gesicht die östliche Uferpromenade und der Platz am Mantelhafen bekommen und weshalb dort die Parkplätze entfallen werden. Auf die aktuelle Beschlusslage und die geplante erneute Beratung der Verkehrsführung in der Hafenstraße selbst ging Matthias Längin ein. Carl Fahr hatte auf Unklarheiten bei Darstellungen des Konzepts hingewiesen. Unverständlich nannte Fahr es auch, dass die Neugestaltung des Mantelhafens nicht bis zum Eingang in den Ochsengraben entwickelt werde. Einen Entwurf dafür gebe es durchaus, erklärten die Vertreter der LGS und der Stadt. Doch sei dies auch eine Kostenfrage.

Ihrem Unmut freien Lauf ließen die Anwohner gleich in mehreren Fragen. So schimpfte Franz Seehuber über die teilweise Reduktion der Parkplätze für die Innenstadtbewohner. Seine Zielscheibe war insbesondere der Gemeinderat. Mehrere Anrufe bei der Stadtverwaltung hätten keine Hilfe gebracht. Die sei ja guten Willens, erklärte Seehuber. Der Gemeinderat habe den Mangel zu verantworten. "Wir brauchen mehr Parkplätze für die Bewohner", insistierte Seehuber. Er ließ sich auch von Roland Leitners Argument nicht besänftigen, parkende Autos am Mantelhafen könnten kein attraktiver Empfang für Besucher sein.

Die nächste Schelte galt den "rücksichtslosen Radfahrern", in die Rainer Wipf solidarisch einstimmte. Schon jetzt nähmen sich sogar manche Überlinger heraus, gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung zu radeln. Carl Fahr bemühte sich mit Bürgermeister Längin, die Fahrbahnbreiten mit den vorgesehen Gehwegen und Radlerspur in Einklang zu bringen. Der Verkehrsausschuss selbst hat das Konzept wieder mehrheitlich in Frage gestellt, nicht zuletzt aufgrund der Diskrepanz zwischen Aufwand und erhofftem Ertrag.

Applaus erhielt Stadtrat Ralf Mittelmeier (FWV) für die Frage, ob die Bewohner mit Anliegerbeschränkung einverstanden wären. Carl Fahr plädierte für eine verkehrsberuhigte Shared-Space-Lösung, bei der die Autos jedoch nur in einer Richtung fahren dürften, was mit dem Konzept verkehrsrechtlich nicht vorgesehen ist. Doch Vorbild ist für Fahr hier der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, der eine vergleichbare Lösung auf eigene Kappe unbürokratisch realisiert habe.