Überlingen Kreis erhöht Parkgebühren an beruflichen Schulen: Lehrer und Schüler sind sauer

Überlingen – Mehrere Lehrer von Überlingens beruflichen Schulen sind sauer: Das Landratsamt erhöht die Parkgebühren um 100 Prozent auf 30 Euro monatlich. Die Lehrer fühlen sich ungerecht behandelt, weil an anderen Kreisschulen keine Parkgebühren erhoben werden. Sie sehen das als Standortnachteil. Das Landratsamt widerspricht.

In der Bürgerfragestunde des Kreistags bat Hubert Gobs Vertreter der Personalräte der beruflichen Schule in Überlingen und Lehrer an der Jörg-Zürn-Gewerbeschule um eine Erklärung. Landrat Lothar Wölfle erwiderte: "Die Anlage wird als Betrieb gewerblicher Art geführt, anders als an allen anderen Anlagen. Insofern ist der Kreis nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, Einnahmen zu erzielen." Diese Einnahmen werden aber ohnehin erzielt – die Lehrer bezahlen ja seit der Errichtung der Kreissporthalle vor rund 15 Jahren. Wölfle sagte: "Die Gebührenanpassung ist damit begründet, dass die Stadt Überlingen auch eine Anpassung vornahm." Es mache keinen Sinn, unterschiedliche Gebühren zu haben.

Dezernent Uwe Hermanns wies darauf hin, dass der Kreis bereits einen Kompromiss eingegangen sei – nämlich, dass man erst im kommenden Schuljahr die erhöhten Gebühren berechne. Das Landratsamt habe vergessen, fristgerecht zu kündigen, sodass die Verträge ohnehin noch bis Jahresende laufen, wenden die Lehrer ein. Gobs wollte nochmal einhaken, doch der Landrat beschied ihn: "Wir machen hier keine Diskussionsveranstaltung." Die Lehrer zeigen sich ausgesprochen unzufrieden: "Meine Frage wurde nicht beantwortet", sagte Gobs in einem der Sitzung nachfolgenden Gespräch mit dem SÜDKURIER. "Ich kam mir richtig abgebügelt vor."

Man habe den Vortrag ihres Kollegen "abgewürgt", kritisiert auch Jeanette Bier von der Costantin-Vanotti-Schule, die gemeinsam mit Gobs und Michael Mess von der Justus-von-Liebig-Schule in die Kreistagssitzung gekommen war. Sie weist darauf hin, dass die Kündigungsfrist nicht nur verpasst wurde, sondern dass die Kündigung, als sie dann kam, in der ersten Ferienwoche einging. "Es ist auch eine Frechheit, das in den großen Ferien zu machen in einer Zeit, in der viele Lehrer verreist sind und dann keine Möglichkeit mehr haben, fristgerecht zu widersprechen", ärgert sich die Pädagogin. Wie auch Gobs fühlt sie sich ungerecht behandelt und sagt: "An anderen beruflichen Schulen müssen die Stellplätze überhaupt nicht bezahlt werden." Und es sei eben auch ein Standortnachteil.

Jeannette Bier sagt, dass sie von Schülern wüssten, die nicht nach Überlingen kommen, weil es dort keine kostenlosen Parkplätze gibt. Schülersprecher Fabian Scholz bekräftigt: "Das ist ordentlich viel Geld für einen Schüler." Ärgerlich findet Scholz auch, dass es Wartelisten gebe, das Landratsamt aber den Schulen zugeordnete Parkplätze an Überlinger Bürger vermiete. "Wenn man sich in der ersten Schulwoche um Parkplätze bemüht, kriegt man schon keinen mehr", beklagt Fabian Scholz. Das, sagt Jeanette Bier, gelte auch für die Lehrerparkplätze. Und manche Kollegen, die versucht hätten, mit dem Landratsamt in Friedrichshafen in einen Dialog über die Gebührenerhöhung zu treten, hätten von der Behörde die Antwort erhalten: "Sie brauchen das nicht zu akzeptieren, wir haben genug Nachfrage. " Das sei bei ihm auch so gewesen, bestätigt Mess. Jeannette Bier findet: "Das ist eine halbe Erpressung."

Pressesprecher Landratsamt: "Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen"

Der Pressesprecher des Landratsamtes, Robert Schwarz, nimmt Stellung zu den Vorwürfen der Lehrer:

Ist es korrekt, dass die Kündigungsfrist nicht eingehalten wurde?

Weil die entsprechenden Anschreiben erst nach der Kündigungsfrist versandt worden sind, behalten die Altverträge Gültigkeit bis Ende des laufenden Schuljahres. Damit haben die betreffenden Parkplatzmieter ein weiteres Jahr lang den Vorteil von Parkplatzmietgebühren, die unter der Tarifordnung des Landkreises liegen. Unser Entgegenkommen ist auch darin zu sehen, dass wir diesen Formfehler sofort erkannt und akzeptiert haben.

Die Lehrer sagen: Wenn man an einer beruflichen Schule eine Parkgebühr erhebt, muss man das an jeder anderen beruflichen Schule auch tun.

Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen: In Überlingen haben wir geschützte Tiefgaragenstellplätze im Innenstadtbereich. Das haben wir sonst an keiner anderen Schule.

Das Argument der Bewirtschaftung bezieht sich auf die Kreissporthalle, die Lehrer sagten aber, das gelte für das ganze Gelände. Ist das korrekt und wenn ja: warum, da das hinsichtlich der Vorsteuer ja keine Relevanz hat?

Um den Kreishaushalt von der Mehrwertsteuer zu entlasten, hat man seinerzeit Sporthalle und Tiefgarage als Betrieb gewerblicher Art eingestuft, für die auch Einnahmen erzielt werden müssen. Der Grundgedanke dabei ist, dass die Nutzer des Objektes auch einen wesentlichen Beitrag zu dessen Betrieb und Erhalt beitragen. Jede Vergünstigung an dieser Stelle hat sonst die Allgemeinheit zu tragen.

Nach Auskunft der Lehrer vermietet das Landratsamt den Schulen zugeordnete Parkplätze an Bürger. Stimmt das?

Ja, weil nicht alle Parkplätze in der Tiefgarage an Schulangehörige vermietet werden konnten, haben wir die übrigen Plätze öffentlich angeboten. Seither ist die Garage voll belegt, was gut ist für den Kreishaushalt. Es gibt sogar eine Warteliste. Natürlich versuchen wir, primär den Parkraum der Schule anzubieten. So halten wir zum Beginn eines neuen Schuljahres stets ein gewisses Kontingent für die Schule frei, damit neue Lehrer einen Parkplatz mieten können, wenn sie das wollen.

Die Lehrer berichten, dass sie, wenn sie sich über die Erhöhung beschwerten, die Antwort erhielten: "Sie brauchen das nicht zu akzeptieren, wir haben genug Nachfrage." Das wird als "halbe Erpressung" gesehen.

Das ist keine Erpressung, sondern die logische Konsequenz aus den Gegebenheiten: Der Kreis erbringt für die Schulangehörigen eine hochwertige Leistung, zu deren Finanzierung es eine Tarifordnung gibt. Übrige Plätze werden dann öffentlich angeboten, damit dem Kreishaushalt keine Einnahmen entgehen.

Fragen: Eva-Maria Bast