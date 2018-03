Überlingen Kneippverein sucht Verstärkung für vielfältiges Programm

Der Kneippverein steht nicht nur für Tretbecken, sondern für ein Vereinsleben, das zahlreiche Facetten beinhaltet. Das wurde erneut bei der Hauptversammlung deutlich.

Unter der Leitung von Renate Rösler, stellvertretende Vorsitzende, wurde zurück- und vorausgeblickt – zum Beispiel auf die Beteiligung an der Landesgartenschau 2020 (LGS). Laut einer Pressemitteilung wurde der Vorstandsbeschluss einstimmig mitgetragen, dass sich der Kneippverein mit der Erstellung eines Kräutergartens (Hochbeete) bei der Großveranstaltung einbringen will. Vorgesehen ist ein Betrag von bis zu 7000 Euro. Als Grundvoraussetzung wurde festgelegt, dass der Kräutergarten über die Dauer der LGS hinaus Bestand haben muss. Der genaue Standort und die Größenordnung müssten noch mit der Stadt und der LGS GmbH im Rahmen der Grünvernetzung festgelegt werden, teilt Renate Rösler mit, die Vorsitzende Heidi Thies vertrat. Der Vorstand wurde von den Mitgliedern beauftragt, die Verhandlungen für den Kräutergarten aufzunehmen.

Schatzmeister Siegfried Rösler berichtete über eine solide Finanzlage, was durch die Kassenprüfung bestätigt wurde. Die Wanderabteilung ließ mit einem Lichtbildervortrag 18 Wanderungen Revue passieren. Die Übungsleiterinnen Daniela Dindorf, Erne Neuscheler und Brigitte Speh gaben Einblicke in die Gruppen Qi Gong, Kneipp-Treff und Kegeln. Renate Rösler erinnerte an den Welt-Qi-Gong-Tag in Zusammenarbeit mit dem Tai-Chi-Haus Überlingen. Der Aktionstag soll am 29. April seine zweite Auflage erleben. Außerdem wird am 17. Mai, dem Geburtstag von Sebastian Kneipp, traditionell die Kneippsaison eröffnet. Vergangenes Jahr hatte der Verein ein neues Kneipp-Tretbecken eingeweiht. Auf dem Programm stehen Wassertretstunden, Gymnastik unter dem Motto "Indian Balance" und rhythmische Wassergymnastik. Dieses Pensum lässt sich nur durch engagierte Vorstandsmitglieder und Gruppenleiter stemmen. Mit dem Flyer "SIE sind richtig!" wird um Ehrenamtliche geworben. Der derzeitige Schatzmeister sucht einen Nachfolger und die Wanderabteilung würde sich über Verstärkung freuen.

Auskunft wird dazu gerne unter Kneippverein-Ueberlingen@web.de erteilt.