Überlingen "Knecht und Magd für einen Tag": Teilnehmer packen auf Hofgut mit an

Das Programm "Knecht und Magd für einen Tag" zeigt eindrücklich, wie viel Arbeit nötig ist, damit die Milch ins Kühlregal und das Gemüse auf den Teller kommt. Drei Teilnehmer haben jetzt auf einem Hofgut bei Überlingen einen Tag lang Kühe versorgt und die Ernte miterlebt.

Der Geschmack von Rohmilch auf der Zunge, der Geruch von Kuhmist in der Nase und Heureste an den Gummistiefeln: Was für viele höchstens Erinnerungen an die Ferien auf dem Bauernhof weckt, gehört für die Erzeuger von Lebensmitteln zum Alltagsgeschäft. Beim Schlendern durch den Supermarkt scheint das alles für den Verbraucher jedoch weit weg. Das zu ändern, hat sich die Initiative "WIR. Bio Power Bodensee" auf die Fahne geschrieben. Durch Themenexkursionen und Hoferlebnisse wollen die beteiligten Betriebe die Wertschöpfungskette erfahrbar machen.

An einem Steilhang mit Seeblick außerhalb Überlingens liegt der genossenschaftlich geführte Demeter-Landwirtschaftsbetrieb Höllwangen. Der Herbst kündigt sich an diesem Morgen durch Wind und Regen an, der die Erntearbeit auf dem Feld erschwert. Nichtsdestotrotz: Auch im Trockenen gibt es genug Aufgaben zu erledigen. Christian Köhler aus Stockach, Gerhard Brummer aus Trossingen und Adolf Kramer aus Meersburg sind bereit mit anzupacken. Sie sind die ersten Teilnehmer des "WIR. Bio Power Bodensee"-Programms "Knecht und Magd für einen Tag". Einen Tag lang arbeiten die Teilnehmer auf einem Biobauernhof mit und bekommen so einen Einblick in den landwirtschaftlichen Alltag. "Wir wollen, dass die Konsumenten wissen, woher ihre Lebensmittel kommen", sagt Silva Schleider, Pressersprecherin des Naturkost-Großhandels Bodan.

Nachdem Bauer Achim Heitmann einen kurzen Einblick in die Geschichte des Hofs, die bis in das 13. Jahrhundert zurückgeht, gegeben hat, sind die Kühe dran. Da der Demeterbetrieb sehr darum bemüht ist, den Kreislauf der Natur ohne zusätzliche Hilfsmittel aufrecht zu erhalten, spielt der selbst produzierte Kuhdünger und damit auch die Fütterung der Tiere eine große Rolle. "Hat jemand eine Vorstellung, wie viel Futter 60 Kühe pro Tag wegfressen können?", fragt Heitmann in die Runde. "Ein Paar Paletten", antwortet einer der Teilnehmer. Tatsächlich sind es ein Paar mehr: Drei Mal täglich wird mit einem Wagen Grünfutter rangekarrt, circa 45 Kilogramm Gras frisst jede Kuh im Durchschnitt. "Da wird einem schlagartig bewusst, was man eigentlich schon zu wissen glaubte: Wie viel Wasser in der Produktion von Rindfleisch verbraucht wird", sagt Christian Köhler, der sich selbst als "Flexitarier" bezeichnen würde und deswegen selten und ausgewählt Fleisch isst.

Statt wie gewohnt im Oktober ist die Zwiebelernte schon im September abgeschlossen. Gesät wird auf dem Hofgut Höllwangen nahe Überlingen sowohl hybrides als auch samenechtes Saatgut. Bei hybridem Saatgut werden gewisse Eigenschaften über viele Generationen durch bewusste Inzucht und anschließende Selektion verstärkt. Für Achim Heitmann ist das Ernteergebnis besorgniserregend: Das hybride Saatgut bringt eine sechs Mal höhere Ernte als das samenechte. Das zwingt den Landwirt überhaupt erst dazu, hybrides Saatgut zu verwenden, obwohl er lieber zu samenechtem greifen würde. An diesem Nachmittag kommt den Männern das frühe Ernteende zugute: Sie können sich im Zwiebelsortieren üben.

Achim Heitmann erklärt die unterschiedlichen Sorten und gibt ein Paar Tipps für die heimische Küche. Er erklärt, zu welcher Sorte man in welcher Jahreszeit greifen sollte, um ganzjährig saisonale Produkte zu kaufen.

Nach einem Ausflug auf den Acker findet der Tag in einem gemeinsamen Vesper seinen Abschluss. Die Männer sind erschöpft, aber nicht nur von der körperlichen Arbeit. Die neuen Eindrücke haben viel bewegt. Gerhard Brummer, der selbst einen Bio-Laden in Trossingen betreibt, ist besonders von dem Zusammenleben auf dem Hof gerührt: „Es wird so viel Wert auf das Miteinanander gelegt. Die gemeinsamen Mahlzeiten sind fest im Tagesprogramm eingeplant, das gibt es sonst kaum mehr.“

Das Netzwerk

Die Initiative „WIR – Bio Power Bodensee“ versteht sich als Netzwerk von Erzeugern, Großhandel, Naturkosthändlern und Konsumenten. Das Bündnis will eine Plattform für Informationen sowie Hof- und Geschmackserlebnisse wie das Programm "Knecht und Magd für einen Tag" sein und die Partnerschaft der Beteiligten weiterentwickeln. Dazu veranstaltet das Netzwerk regelmäßig Exkursionen zu Betrieben in der Region. Es geht dabei aber nicht nur darum, den landwirtschaftlichen Alltag erlebbar zu machen oder ein Bewusstsein für den Weg der Lebensmittel zu schaffen. Die Beteiligten tauschen auch Visionen aus, wie sich die Landwirtschaft weiterentwickeln kann, oder wie, ganz konkret, Böden fruchtbar bleiben.

Informationen im Internet: www.wir-bodensee.bio