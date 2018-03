Überlingen Kletterhalle auf dem Schulcampus: Alpenverein ruft zu Spenden auf

Bislang läuft die Spendenaktion des Alpenvereins "schleppend", stellt Tom Meißner-Braun vom Vorstand der Sektion Überlingen im DAV fest. Doch ist er optimistisch, dass der Bau finanzierbar ist. Nicht zu bauen, sei für den Alpenverein keine Option.

Der Alpenverein ist fest entschlossen, auf dem Schulcampus eine Kletterhalle zu bauen. 1,5 Millionen Euro steuert der DAV selbst bei, das hat die Hauptversammlung der Sektion Überlingen beschlossen. Doch fehlen für das prognostizierte Bauvolumen von 1,7 Millionen Euro 200 000 Euro, die unter anderem mit einer Spendenaktion über eine Crowdfunding-Plattform erreicht werden sollen.

Bisher laufe dieser Teil der Finanzierung "schleppend", sagte Tom Meißner-Braun vom Vorstand des Alpenvereins. Bis zum Mittwochabend dieser Woche zeigte das Spendenbarometer auf der Internetplattform Startnext die Summe von 9145 Euro an, in Aussicht gestellt von 59 potenziellen Spendern. Die Aktion läuft noch 64 Tage. Nur, wenn in dieser Zeit 50 000 Euro erreicht werden, darf der Alpenverein das Geld einziehen. DAV-Vorsitzender Klaus Haberstroh wurde im SÜDKURIER vom 2. März mit den Worten zitiert: "Für uns ist das eine wichtige Rückmeldung, wie das Projekt bei den Bürgern ankommt." Parallel zur Crowdfunding-Aktion geht der Alpenverein aktiv auf Sponsorensuche, unter anderem bei Firmen in der Region. Meißner-Braun: "Wir machen das ganz massiv."

Unabhängig vom Spendenfluss arbeite ein Konzeptionsteam des Alpenvereins in Zusammenarbeit mit den Architekten an der Realisierung. Geplant sei, so Meißner-Braun, dass der DAV nach den Osterferien beim Bauamt der Stadt eine Bauvoranfrage stellt. Meißner-Braun: "Nicht mit dem Bau zu beginnen, ist für uns keine Option." Das aktuell vorhandene Finanzierungsdelta von 200 000 Euro werde einerseits mit Spenden- und Sponsorengeld gefüllt, andererseits sei man guter Hoffnung, die Bausumme noch senken zu können. "Eine direkte Unterstützung der Stadt mit Geld wurde abgelehnt. Der Oberbürgermeister hat uns aber signalisiert, dass die Stadt uns entgegenkommen kann im Bereich Parkplätze und bei der Aufbereitung des Grundstücks – das würde die Baukosten mindern." Entscheidend sei nun, dass dem politischen Willen konkrete Zusagen folgen.

Den gesicherten Grundstock von 1,5 Millionen Euro stellt die Alpenvereins-Sektion aus Eigenmitteln, aus Fördergeld und aus Krediten zusammen. Damit, so Haberstroh, "sind wir an der finanziellen Belastungsgrenze."

Die Spendenaktion im Internet: www.startnext.com/ueberhang