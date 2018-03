Überlingen Kleiner Hüpfer kommt groß raus: Matthias Vogg hat ein Herz für Fiat 500

Matthias Vogg restauriert derzeit einen alten Fiat 500, auch Topolino genannt. Übersetzt heißt das nur 1,20 Meter breite Auto "Mäuschen". Oldtimerschrauben ist für Matthias Vogg ein Hobby und Ausgleich zum Triathlon.

Für normale Menschen ist es ein Albtraum, doch der Überlinger Matthias Vogg sieht das anders: "Es gibt kein schöneres Gefühl, als wenn man mit seinem Auto eine Panne hat", sagt er verblüffenderweise, "dann reparierst du es schnell und er läuft wieder." Er ist da ganz pragmatisch: "Ich brauche einen Hammer und keinen ADAC." Eigentlich ist es ja sein Hobby, und das beschreibt er mit einem Wort so: Oldtimerschrauben.

Dabei sei er gar nicht der "begnadete Schrauber", aber er könne dennoch viel selber machen. Und "wenn es heute mal nicht funktioniert, dass lass es stehen, oftmals klappt es dann am nächsten Tag", berichtet er von seinen Erfahrungen: "Über Nacht lösen sich manche Probeme." Für Vogg ist das Oldtimerschrauben eigentlich auch ein Ausgleich zum Sport: Er ist Triathlet.

Matthias Vogg war erst 15, da hatte er schon seinen ersten Oldtimer. Mittlerweile hat er 50 bis 60 Autos besessen, aber an seinen letzten hängt er besonders. Es sei irgendwie anders, "wenn man anfängt, eine emotionale Verbindung aufzubauen". Zurzeit besitzt er drei VW Käfer sowie zwei Fiat 500, auch Topolino genannt, übersetzt "Mäuschen". Die beiden italienischen Kultautos sind Baujahr 1951 und 1953. Bei dem 1953er in Weinrot handelt es sich um einen viersitzigen Kombi mit dem kunstvollen Namen Fiat Topolino Giardiniera Belvedere: "Da ist der Name länger als das Auto", scherzt Vogg. Beide Wagen passen nebeneinander in eine Garage. Dennoch: "Der Giardiniera Belvedere ist ein kleiner Lieferwagen", erklärt Vogg. Der Wagen hat im Boden zwei eingelassene Wannen, um die Füße unterzubringen: "Die haben sich Gedanken gemacht, den Platz auszunutzen." Eine vierköpfige italienische Familie ist damit samt Gepäck in den Urlaub gefahren oder zum Skifahren in die Alpen.

Dabei ist der Wagen mit seinen 590 Kubikzentimetern Hubraum und 16,5 PS alles andere als bergtauglich: "Wenn ich damit den Aubuckel hoch fahre, überholen mich die E-Bikes." Vogg erinnert sich an die Überführungsfahrt in Norditalien, die dauerte mehr als zwei Tage: "Mit 10 Stundenkilometern sind wir die Brenner-Autobahn hochgefahren." Mit zwölf Schrauben ist die Karosserie auf das Fahrgestell montiert. Als er den Wagen mal zerlegte, erlebte er eine Überraschung: "Die hatten die Rostlöcher im Boden mit Pappkartons und Teer überzogen und übermalt, damit man sie nicht sieht." Die Kunst sei es, das Original wieder herzustellen.

Janis Zeche ist einer, der diese Kunst beherrscht. Er ist Werkstattmeister in einer freien Autowerkstatt. "Es ist die Herausforderung an sich, das hinzubekommen", sagt Zeche, "du willst es unbedingt schaffen und ordentliche Arbeit abliefern." Normalerweise repariert er alle Automarken, einen Oldtimer zu restaurieren ist für ihn eine Ehre. Zurzeit wird der 1951er schwarze Topolino komplett restauriert, um ihn wieder in einen fahrfähigen Zustand zu bekommen. Der Vierzylindermotor ist gerade ausgebaut, er ist kaum größer als eine Espressomaschine. "Mit 12 Volt zieht der Anlasser ganz kräftig durch, aber der Wagen hat auch noch eine Kurbel, um den Motor manuell von vorne anzukurbeln", erklärt Vogg, was 1951 Stand der Technik war.

Am Ende kommt dann noch die Abnahme durch den TÜV. In Italien würde man mit einem guten Wein immer weiter kommen, sagt Vogg. "Neben dem Kaufpreis für den Topolino hab ich noch 26 Flaschen Wein benötigt für all die Advokaten und Behördenvertreter." Die bräuchte er vielleicht auch beim deutschen TÜV, denn das ist so eine Geschichte, wie Vogg berichtet: "Die bekommen den Topolino gar nicht auf die Hebebühne, der ist viel zu schmal im Vergleich zu den heutigen Autos." Die Versorgung mit Ersatzteilen für die Topolinos sei noch ganz gut. Und manchmal muss man sich einfach zu helfen wissen. Vogg erzählt, wie er einmal unterwegs den gerissen Keilriemen reparierte: "Mit der Strumpfhose der Frau."

Fiat 500

Der Kleinwagen Fiat 500 heißt im Volksmund auch Topolino, übersetzt "Mäuschen". Konstruiert wurde der Topolino von den Italiener Dante Giacosa. Der erste Fiat 500 lief 1936 vom Band, bis zum Ende der Produktion 1958 wurden mehr als eine halbe Million Topolinos gebaut. Das Modell war damals eines der erfolgreichsten Automobile in Europa. Die Topolinos kamen als Limousine, Kombi, Cabriolimousine und als Roadster auf den Markt. Der Wagen ist 3,20 Meter lang und nur 1,2 Meter breit. Das Leergewicht liegt bei etwa 580 Kilogramm, die Höchstgeschwindigkeit bei 95 km/h. (dle)