Überlingen Kleider machen Bäume: Das große Häkeln geht weiter

Das bürgerschaftliche Engagement in den Ortsteilen reißt nicht ab. Friederike Lenz und ihr Team umgarnen kunstvoll Nesselwanger Bäume.

Dreieinhalb Jahre ist es her, dass eine Gruppe Frauen aus Nesselwangen mit ihrer Aktion, Baumstämme zu umhäkeln, erstmals für Aufsehen sorgte. Seither ist der Überlinger Teilort für seine bunt eingepackten Bäume bekannt. Ortschaftsrätin Friederike Lenz, die das Ganze im Sommer 2014 initiierte, denkt jedoch keinesfalls ans Aufhören. Im Gegenteil: Wenn es nach ihr ginge, würde sie am liebsten jedem Nesselwanger Baum ein farbenfrohes Kleid häkeln. Auch in ihrem eigenen Garten steht eines der Kunstwerke, die ein wenig an die "Nana"-Figuren Niki de Saint Phalles erinnern. Doch obwohl Lenz eigentlich fast nur positive Rückmeldungen erhält, könne im Dorf dann vielleicht doch der ein oder andere etwas dagegen haben, schmunzelt sie. Besonders Männer seien anfangs skeptisch gewesen. Die Nesselwangerin nimmt es mit Humor: "Vor allem die Jäger hätten es vielleicht lieber gedämpft gehabt, olivgrün oder braun."

Naturfreunde müssten sich aber keine Sorgen machen: Die bunte Verpackung schade den Bäumen nicht, dessen hat sich Friederike Lenz zuvor extra bei einem befreundeten Obstbauern rückversichert: "Im Gegenteil, es tut ihnen gut, denn dann haben sie es warm." Die Nesselwangerinnen verwendeten außerdem nur Synthetik-Wolle, die schnell trockne und elastisch sei, berichtet Lenz.

Das Deutschlandwappen, das anlässlich der Fußball-WM 2014 seinen Platz an einem der Baumstämme fand, wurde mittlerweile während einer Erneuerungsaktion durch das Nesselwanger Wappen ersetzt. Da Wind und Wetter ihre Spuren hinterlassen und die Farben ausbleichen, werden zumindest Teile des kunstvollen Wollkleids nach einiger Zeit ausgewechselt. Mindestens zwei Jahre sollte es aber halten.

Ein besonderes Anliegen war es den Nesselwanger Frauen, durch ihr Handarbeitsprojekt den Verkehr im Ort zu verlangsamen. Dazu bekam ein Baum am Kindergarten ein Häkelkleid mit dem reflektierenden Schriftzug "Slow". Ob die Autofahrer dadurch wirklich vom Gaspedal gehen, lässt sich natürlich schwer nachprüfen. Wen die Blickfänger aber innehalten lassen, sind Passanten. Besonders als Fotomotiv sind die eingehäkelten Bäume nach wie vor äußerst beliebt. Mittlerweile bekommt Friederike Lenz von überallher Bilder von anderen "Häkel-Guerilla"-Objekten zugeschickt. Auch Männer haben sich schon bei ihr gemeldet, die beim Anblick der kunterbunten Bäume so begeistert waren, dass sie gern selbst mitmachen würden, allerdings fürchteten, von ihren Freunden verspottet zu werden.

Nicht nur aufgrund des Häkel-Projekts, das sie mit vielen weiteren Frauen stemmt, ist Friederike Lenz stolz auf ihre Wahlheimat. Überhaupt weiß sie den ehrenamtlichen Einsatz in den Überlinger Teilorten sehr zu schätzen: "Es ist einfach ein unheimliches bürgerschaftliches Engagement und eine tolle Dorfgemeinschaft!" Gerade deshalb findet sie es schade, dass die Dörfer häufig im Schatten Überlingens stünden und ihnen nicht das verdiente öffentliche Interesse entgegengebracht werde. "Auch wir sind schließlich Überlinger", betont Lenz, "und bilden mit über 5000 Einwohnern immerhin ein Viertel der Bevölkerung."

Ihr eigenes Engagement nimmt dadurch aber nicht ab. Das Häkeln wird auf jeden Fall weitergehen. Mindestens bis zur Landesgartenschau 2020. Die Ortschaftsrätin hat bereits zahlreiche Ideen für neue Projekte. Was das für Ideen sind, will sie aber noch nicht verraten.

Häkel-Guerilla

Der ursprünglichen Häkel-Guerilla-Bewegung ("Guerilla Knitting") wohnt das Konzept inne, das Stadtbild zu verschönern, indem Objekten des öffentlichen Raums in Nacht-und-Nebel-Aktionen Farbe verliehen wird. Um das Ganze auf legalem Weg zu betreiben, braucht es natürlich eine Genehmigung der Stadt.