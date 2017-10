Überlingen Kinderolympiade am Samstag: Die Stadt gehört den Kindern

Kinderolympiade am Samstag: Die Stadt gehört den Kindern

Am Samstag, 7. Oktober, 10 bis 17 Uhr, findet zum siebten Mal das Sport- und Spielfest „Kinderolympiade“ in Überlingen statt. Spiel, Sport und Spaß für alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren sind angesagt.

Viele Überlinger Sportvereine bauen unter anderem auf dem Landungsplatz, der Promenade und der Innenstadt 18 sportliche Stationen auf und betreuen diese. Beispielsweise bauen der Reit- und der Turnverein jeweils einen Parcours auf, bei der Jugendfeuerwehr können die Dreikäsehochs kegeln und beim Leichtathletik-Club ist Sprinten angesagt. Der FC 09 wiederum baut eine Torwand, der Ruderclub Bodan ein Rudererergometer auf und die DLRG-Ortsgruppe bietet ein Rettungstraining an. Dass die teilnehmenden Vereine von der Veranstaltung profitieren, davon ist Organisator Markuks Dufner überzeugt. „Die Vereine können sich und ihre Sportarten präsentieren und den rund 500 Kindern und deren Eltern vorstellen“, sagt er.

In drei Altersklassen haben die Kinder die Möglichkeit, diese Stationen in beliebiger Reihenfolge zu durchlaufen und bei der abschließenden Siegerehrung neben der Urkunde und Medaille zahlreiche Preise zu ergattern. Auch Kinder mit Handicap sind willkommen, mitzumachen. Alle Kinder erhalten eine Urkunde und eine Medaille unabhängig davon, wie viele Stationen sie durchlaufen haben und wann der Teilnahmeschein abgegeben wird. „Es geht nicht um Titel oder ähnliches, sondern dabei sein ist alles“, unterstreicht Dufner den olympischen Gedanken der Veranstaltung: Diese sieht er auch als Saisonverlängerung an, die den Tagestourismus fördert.

Auch an die Kleinsten ist gedacht worden: Für unter Sechsjährige werden ebenfalls Programm- und Mitmachaktionen angeboten. Ponyreiten gibt es ab 14 Uhr in der Grabenstraße. Mit dabei ist auch das beliebte Spielemobil des Jugendreferats Überlingen. Ein buntes Rahmenprogramm auf dem Landungsplatz wird die Veranstaltung abrunden. Unter anderem werden der TV Überlingen und die Musicalschule Bodensee wieder mit Musik und Tänzen zum Rahmenprogramm beitragen.

Kostenlose Teilnahmescheine sind bei vielen Überlinger Geschäften, Sponsoren und bei den Vereinen sowie morgen beim Infozelt am Landungsplatz erhältlich.

Veranstalter der Kinderolympiade ist Markus Dufner vom MCD Sportmarketing, präsentiert wird sie vom Stadtwerk am See und der Sparkasse Bodensee. Dufner: „Wir freuen uns, dass fast alle Vereine und Sponsoren die Überlinger Kinder-Olympiade weiter begleiten und unterstützen. Wir bekommen sehr viele positive Rückmeldungen. Das zeigt uns, dass wir mit dieser sympathischen Veranstaltung weiter auf dem richtigen Weg sind.“

Zeitplan

10 Uhr: Start Überlinger Kinderolympiade

10 Uhr: Programm für unter Sechsjährige

12 Uhr: Musicalschule Bodensee (Landungsplatz)

13 Uhr: Rahmenprogramm (Landungsplatz)

14 Uhr: Rahmenprogramm (Landungsplatz), Pony Reiten (Grabenstraße)

15 Uhr: Rahmenprogramm (Landungsplatz)

16 Uhr: TV Überlingen „Upto Lake“ (Landungsplatz) ; Ende Programm für unter SechsJährige

17 Uhr: TV Überlingen „Upto Lake“ (Landungsplatz) ,

Ende Überlinger Kinderolympiade, anschließend Siegerehrung