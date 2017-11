Überlingen Kindernachmittag der Kunstfreunde mit "Kaspar und die verschwundene Riechkugel"

Beim Nachmittag für den Nachwuchs im Gallerturm gibt es eine Lesung von Chris Inken Soppa und Ralf Staiger.

Überlingen (flo) Der Gallerturm, in dem die Gesellschaft der Kunstfreunde residiert, steht seit etwa 1500. Kaspar, der 13-jährige Held des "Familienbuches" von Chris Inken Soppa und Ralf Staiger, lebt gar rund 100 Jahre früher in Konstanz. Beim Kindernachmittag der Kunstfreunde stellen die Autorin und der Illustrator kleinen und großen Gästen ihr Werk "Kaspar und die verschwundene Riechkugel" vor, das auch schon vertont und als Konzert aufgeführt wurde. Die Kunstfreunde wollen künftig regelmäßig Veranstaltungen für Kinder anbieten, kündigt die neue Präsidentin Stefanie Charlotte Lioe an.

Kaspars "Abenteuer aus der Zeit des Konstanzer Konzils" beginnt im Herbst 1414. Kaspar, der Zauberkünstler werden will, soll seine Tricks auch im Haus eines reichen Kaufmanns vorführen, der zu einem Festmahl geladen hat. Soppa schildert diese Szenen anschaulich, während Staiger Bilder aus dem Buch an die Wand wirft. Als Soppa vorliest, wie sich ein Gast lautstark ins Tischtuch schnäuzt, machen die Kinder "arrggg". Als Kaspar mit seiner Vorstellung beginnt, wird ein Apotheker genötigt, ihm dafür seine kostbare Riechkugel zur Verfügung zu stellen, damit Kaspar sie verschwinden lassen kann. Allerdings taucht sie nicht mehr auf und Kaspar wird als Dieb verfolgt.

Im Gespräch mit den Kindern, die zuvor Weihnachtsschmuck gebastelt haben, erzählt Staiger vom Leben im Mittelalter und fragt, was sie auf den Bildern erkennen, etwa an Spielsachen. "Ein Jojo", ruft ein Junge. Nicht ganz, es ist eine Nussmühle. Auch mit Knöchelspielen vertrieben sich Kinder die Zeit. Wie's funktioniert? "Man muss es hochwerfen", ruft ein Bub. "Und wieder auffangen", erkennt ein Mädchen. Ja, und zwar auf dem Handrücken, sagt Staiger. Aber den Kindern seien damals sicher noch mehr Spielarten eingefallen.

Das "Kaspar"-Buch hat kleine und große Fans. Ava kennt es schon und findet es gut und Sibylla Kleffner vom Verein Lesezeichen sagt: "Ich liebe es und mache Werbung dafür, wo ich kann."

Vom 29. März bis 1. Juli 2018 wird es im Rheintorturm Konstanz auch eine Ausstellung zum Buch "Kaspar und die verschwundene Riechkugel" geben.