Überlingen Kinderhaus Storchennest feiert 20. Geburtstag

Viel Rummel herrschte am Wochenende im Kinderhaus Storchennest in Deisendorf: Der Kindergarten im Überlinger Ortsteil feierte seinen 20. Geburtstag.

Überlingen-Deisendorf – In Deisendorf gab es am Wochenende Grund zum Feiern: Das Kinderhaus Storchennest, mit zwei Gruppen im ehemaligen Grundschulgebäude und mit der Waldgruppe draußen im Gewann Gyrrenberg, wurde 20 Jahre jung. In der Nachbarschaft zu vielen echten Storchennestern wurde an zwei Tagen und zwei Orten gefestet: Der offizielle Festakt fand im Andreashof statt, mit Sektempfang und Häppchen, mit Musik von Boris Khodos und Semen Lebedyer vom Orchester "I sedeci", mit Glückwünschen von Ortsvorsteher Martin Strehl, Raphael Wiedemer-Steidinger als Leiter des Fachbereichs I der Stadt sowie von Sandra Nissen und Markus Müller von der Storchennest-Leitung. Die Gäste hörten aufmerksam zu, was der Berliner Biologe, Philosoph und freie Publizist Andreas Weber zum "Wilden Leben – Lebendigkeit als eine Praxis der Liebe" zu sagen hatte: eine Sache der Gegenseitigkeit, sagte er. Am Sonntag hatte das Storchennest am Nachmittag seine Türen mit einem Programm für alle geöffnet, mit Angeboten in Haus und Wald, Märchenerzählungen und Kutschfahrten, und mit Kaffee und Kuchen.

Teamleiter Markus Müller, selbst Natur- und Wildnispädagoge, begrüßte Festredner Andreas Weber. Mit seinem Thema "Vom wilden Leben" passe er zur Storchennest-Struktur. Aus der Frage um Regelloses und Verbundenheit nannte der Redner die "Gesetze der Wildnis Gesetze der Liebe". Lebendigkeit führe zum Teilen. Wechselseitigkeit stecke in jedem Ökosystem, weil Evolution Geschichte der Gegenseitigkeit sei, die in der Akzeptanz des anderen die eigene garantiere: "Ich will, dass du bist, und das zeige ich dir durch meinen Blick.

" Liebe sei glückende, produktive Beziehung – im Sinne des Erbarmens und nicht der Gier. Dadurch zu wachsen, dass man dem anderen Raum gebe, und so primäre Naturerfahrung als primäre Bindungserfahrung zu spüren.

Die Bevölkerung feierte am Sonntag das Storchennest beim Tag der offenen Tür. Erzieherinnen, Kinder und Eltern zeigten ihr Nest, mit dem sie "sehr zufrieden" (Kerstin Prinz) und von dem sie "begeistert" (Tobias Knoke) sind, und servierten Kaffee und Kuchen. Märchenerzählerin Ulli Brugger fesselte die Kinder mit der Geschichte von den sechs Tieren im tiefen Wald: darunter die Eule, das Huhn Henny-Penny, das beim Kuchenbacken Mehl verschüttet und dem der Himmel auf den Kopf fällt, Jockel, der Gockel, und Schnuter, der Puter. Sie durchschauten das Angebot von Fuchs Mux zum Essen: "Wir sollen sein Essen sein", versenkten ihn in einen tiefen Schnarchschlaf und liefen aus seiner alten, schäbigen Hütte davon.

Draußen an der Wohnung der Waldzwerge, wohin auch Paul Müller mit seiner Kutsche fuhr, tummelten sich die Kinder um das Lagerfeuer. Sabine Strehl mixte aus Thymian, Rosmarin und Öl für Herbst und Winter schon mal eine Kräutersalbe gegen Erkältung.

Der Weg zum Storchennest

Sandra Nissen, 15 Jahre Erzieherin im Storchennest, fasste die 20 Jahre mit Höhen, Tiefen und Veränderungen kurz zusammen. Stillstand habe es nicht gegeben. "Nie sollte man aufhören, die Welt mit den Augen eines Kindes zu sehen", formulierte sie ihren Leitsatz. Tiefer ins Storchennest hinein leuchtete Ortsvorsteher Martin Strehl, nachdem Raphael Wiedemer-Steidinger Deisendorfs Zähigkeit mit einem "aufs Gleis gesetzten Zug, der zum Fahren gebracht wurde" verglichen hatte.

Strehl erinnerte: Der Anfang war 1996 die Ablehnung des Stadtrats für einen Kindergarten in Deisendorf, der letze Erfolg der seit August 2016 für das Storchennest aktive Verein Kinderhaus Deisendorf. Dazwischen mühte man sich, dass es doch noch einen Kindergarten für Deisendorf gibt: Spenden gingen ein, ein Arbeitskreis unter dem Dach der Vereine wurde rührig, Schulleiter Franz Förg sagte bei Genehmigung durch die Stadt einen Raum zu. Um rechtliche und finanzielle Fragen kümmerten sich vor allem Walter Idda, Ronny A. Knepple. Eröffnet wurde das Storchennest im September 1997 mit einer Hausgruppe, die 2003 um eine Waldgruppe (Waldzwerge) im Bauwagen am Gyrrenberg-Wald erweitert wurde. Diese Gruppe mit zwei Erzieherinnen blieb ab 2005, als die öffentlichen Zuschüsse gestrichen wurden. Doch Kinderkrippe und zunehmender Nachwuchs führten zum heutigen Konzept mit drei Gruppen.

Im Storchennest sind – betreut von elf Erziehern, zwei Auszubildenden und Hausmeister Jürgen Katzschke – drei Gruppen untergebracht: Die Kinderkrippe (1 bis 3 Jahre) mit zehn Kindern, mit je 20 Kindern die altersgemischte Gruppe (2 bis 6 Jahre) sowie die Waldgruppe (3 bis 6 Jahre). Teamleitung und Leitung der Waldgruppe liegen bei Markus Müller, Sandra Nissen leitet die beiden Hausgruppen.