Überlingen Kinderhaus Storchennest: Ein Nest für Kinder seit 20 Jahren

Deisendorf feiert den Geburtstag seines Storchennests und organisiert dafür einen Empfang mit Vortrag sowie einen Tag der offenen Tür am kommenden Wochenende. Angefangen hat alles auf private Initiative der Dorfgemeinschaft.

Storchennester gibt es in Deisendorf inzwischen zuhauf, im Dutzend klappern die Paare der Langschnäbel auf den Dächern um die Wette. Ein ganz anderes Storchennest ist dem Überlinger Ortsteil allerdings besonders wichtig: das Kinderhaus, das den Namen des schon zum Aushängeschild gewordenen Vogeldomizils trägt. Vor 20 Jahren ist die Einrichtung auf private Initiative des Fördervereins Dorfgemeinschaft Deisendorf gegründet worden. Im Jahr 2003 machte der Verein aus der Not eine Tugend und schuf den Waldkindergarten, der seitdem Kinder aus der ganzen Region anlockt. Später wurde der Bedarf an Kleinkindbetreuung mit einer Kinderkrippe gedeckt. Heute leistet das "Storchennest" einen wichtigen Beitrag zur Deckung des Betreuungsbedarfs im Netzwerk der Stadt.

"Die Einrichtung ist für unser Dorf sehr wichtig, denn mit dem neuen Baugebiet Sandbühl werden zukünftig wieder mehr Deisendorfer Kinder in unserer Einrichtung betreut werden", erklärt Ortsvorsteher Martin Strehl. "Aufgrund der Historie und dem Wegfall der Grundschule ist das Haus weiterhin mit Kindern gut gefüllt und bringt Leben nach Deisendorf." Um der Bedeutung, der besonderen Aufgabe und der wachsenden Verwaltungsarbeit besser gerecht werden zu können, hatte der Teilort den Trägerverein für das Kinderhaus ganz bewusst auf eigene Beine gestellt.

Bewusst eigener Trägerverein

"Die Themen des Kinderhauses überlagerten die sonstigen Vereinsthemen wie Dorffest, Grillhütte und Dorfgemeinschaftshaus immer mehr", sagt Martin Strehl zu der Umstrukturierung. Er hat selbst den Vorsitz übernommen und mit Walter Idda einen Mitstreiter für die Vorstandsarbeit gewonnen. "So können im Kinderhaus die notwendigen Entscheidungen schneller getroffen werden." Nach wie vor suchen die beiden Motoren des Vereins nach weiterer Verstärkung. Denn von anfangs 20 Kindern ist die Einrichtung inzwischen stark gewachsen. Fast komplett belegt sind derzeit die 50 Plätze in drei unterschiedlichen Gruppen.

Das Kinderhaus wird von Markus Müller als Gesamtleiter und Sandra Nissen bei den Hausgruppen geführt. Insgesamt hat die Einrichtung elf Mitarbeiter, einige davon in Teilzeit. Situationsbedingt bietet das "Storchennest" immer wieder die relativ neue "praxisintegrierte Ausbildung" (PIA) und Praktika an. In beiden Kategorien praktizieren derzeit junge Nachwuchskräfte. In ihrem aktuellen Kindergartenbedarfsplan hat die Stadt Überlingen in Deisendorf insgesamt 50 Betreuungsplätze ausgewiesen (Waldkindergarten 20 / altersgemischte Gruppe mit Kinder unter und über drei Jahren 20 / Krippe zehn Plätze).

Die Waldgruppe ist ein reiner Waldkindergarten. Das besondere Konzept werde stark nachgefragt und habe eine gewisse Magnetwirkung für das "Storchennest". "Für unseren Ort ist es sehr wichtig, mit dem Kinderhaus "Storchennest" dieses dreiteilige Angebot machen zu können", bekräftigt Vorsitzender Martin Strehl. "Das Gesamtkonzept hat sich bewährt und das Angebot überzeugt die Eltern, was wir in den Belegungszahlen sehr deutlich sehen können." Angesichts dieser Entwicklung können der emsige Trägerverein und die engagierten Mitarbeiter des Kinderhauses "Storchennest" zuversichtlich ins nächste Jahrzehnt gehen.

Kinderhaus-Historie und die geplante Feier