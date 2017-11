Überlingen Kindergarten wird wieder teurer

Der Gemeinderat soll am Mittwoch eine Erhöhung der Kindergarten-Gebühren beschließen. Dafür wird es eine klare Mehrheit geben.

Überlingen (hpw) Im Vorfeld der heute anstehenden Beratung zur Erhöhung der Kita-Gebühren im Rat hatte der Ausschuss für Finanzen, Verwaltung und Spital das Terrain schon einmal in den gewohnten Bahnen beackert. Die Stadtverwaltung orientiert sich an dem vom Städte- und Gemeindetag empfohlenen Ziel, den Eltern und Nutzern der Angebote einen Eigenanteil an den Kosten von 20 Prozent zuzumuten. Überlingen liegt hier derzeit zwischen 18 und 19 Prozent und will auch nach den anstehenden tariflichen Erhöhungen in diesem Sektor bleiben. Mit diesem Argument stand schon eine große Mehrheit des Ausschusses hinter der Beschlussempfehlung an den Gemeinderat. Durch die vorgeschlagene Veränderung würden sich die einzelnen Betreuungsgebühren für das erste Kind um rund drei bis fünf Prozent und für das zweite Kind, das gleichzeitig in der Einrichtung ist, um etwa sieben bis zehn Prozent erhöhen.

Lediglich Roland Biniossek (Linke) votierte dagegen und verwies auf andere gebührenfreie Länder als Vorbild. Die Linke stehe hier "selbstverständlich auf der Seite der Elternbeiräte", erklärte er mit Blick auf einen kritischen Brief an die Verwaltung. "Auch meine Fraktion und ich denke alle andere Fraktionen stehen an der Seite der Eltern", konterte Ulf Janicke (LBU/Grüne). "Aber wir können nicht auf kommunaler Ebene etwas heilen, was auf Landeseben geregelt werden muss", argumentierte Janicke: "Keiner von uns wäre dagegen, die Gebühren ganz abzuschaffen." Aber dies sei vom städtischen Haushalt nicht zu leisten. "Nicht gerne, aber mit Überzeugung" stimme er zu, da die Verwaltung versuche, "eine faire Lösung für die Eltern zu finden."

Einer, der sich in den vergangenen Jahren ebenfalls mehrfach gegen die planmäßigen Erhöhungen zu stemmen versuchte, war Volker Mayer-Lay (CDU). "Ich habe mich auch immer unwohl gefühlt dagegen gestimmt", sagte er. Dieses Mal werde er dies nicht tun, erklärte er jetzt und enthielt sich der Stimme. Er habe am Abend zuvor den Elternabend im "Angelus" besucht, erklärte Robert Dreher (FWV/ÜfA) und sich auch die Diskussion um die tarifliche Einstufung der Mitarbeiter angehört. "Wir entfernen uns immer mehr von der Empfehlung", warnte Dreher vor einer Aussetzung der Gebührenerhöhung. Es sei nicht unbedingt sozialer, alle Nutzer gleichermaßen ganz zu entlasten, argumentierte Oswald Burger (SPD), als – wie jetzt – diejenigen zu unterstützen, die es wirklich nötig hätten. Es sei zudem besser, regelmäßig moderat zu erhöhen als seltener und massiver.

Abteilungsleiterin Adelheid Hug hatte die Kostenkalkulation und die geplanten Erhöhungen dargestellt. Abgesehen von der Orientierungsmarge der Kommunen hätten Gemeinderat und Verwaltung sich schon vor längerer Zeit darauf verständigt, lieber regelmäßig moderate Anpassungen vorzunehmen. Für die Transparenz ihrer Ausführungen lobte das Gremium Hug ausdrücklich.