Überlingen Kinderbilder verschönern Baustellen in Überlingen

Kinderbilder verschönern Baustellen in Überlingen

In einer Gemeinschaftsaktion der Überlinger Schulen wurde der Bauzaun an der Überlinger Promenade mit Malarbeiten dekoriert

31 Jungen und Mädchen zwischen sechs und zehn Jahren aus den Überlinger Schulen zeichneten und malten Kunstwerke, um den Bauzaun an der Uferpromenade schöner zu machen. Unter dem Motto "Einblicke für Ausblicke" waren Kinder aller Überlinger Grundschulen von der Stadt Überlingen und der Landesgartenschau GmbH dazu aufgerufen, ihre eigenen Wünsche für die neue Uferpromenade zu entwickeln und anschließend auf Papier zu bringen.

Die kreativen Wünsche wurden von den Schülerinnen und Schülern unter der Leitung von Kunstdozentin Carola Riester in drei Workshops an der Freien Kunstakademie Überlingen gemalt. "Die bemalten Papierbilder wurden danach hochwertig auf sogenannte Mesh-Banner gedruckt. Die halten den widrigsten Wetterbedingungen Stand und sind für diesen Zweck ideal geeignet", sagt Riester. Das Ziel sei es, die Kunstwerke auch an anderen Bauzäunen wiederzuverwenden, sagt Oberbürgermeister Jan Zeitler. "Es ist schon erstaunlich, wie viele tolle Ideen die Kinder für unsere Promenade haben."

Auch Petra Pintscher von der Landesgartenschau GmbH ist von der Arbeit der Kinder begeistert und hofft, dass noch viele weitere selbstgemalte Bilder von Kindern aus Überlingen für die weiteren LGS-Baustellen hinzukommen: "Zehn Banner hängen an der Hafenstraße, zwei an der Schulstraße und fünf werden künftig am Bauzaun beim "Faulen Pelz" hängen", sagt sie.