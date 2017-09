Überlingen Kinder treten wieder bei Olympiade an

Die inzwischen siebte Kinderolympiade findet am 7. Oktober statt. Sechs- bis Zwölfjährige können sich an diesem Tag an 16 Spielstationen austoben.

Nach dem Motto "Dabei sein ist alles" geht die Kinderolympiade am 7. Oktober in Überlingen in ihre siebte Runde. Der Termin sei nicht willkürlich entstanden, erklärt Oberbürgermeister Jan Zeitler beim Pressegespräch im Rathaus. "Die Veranstaltung ist in erster Linie für Menschen aus der Region. Wir möchten aber auch versuchen, nach der Hochsaison Anreize für Touristen zu schaffen." Die Attraktivität von Überlingen steige insgesamt und es wäre toll, wenn einige den Urlaub verlängerten.

Die Kinder können von 10 bis 17 Uhr alle Sportarten ausprobieren und mit den Vertretern der Vereine ins Gespräch kommen. "Wir wollen damit erreichen, dass sich die Kinder wieder mehr bewegen." Daher sei es wichtig, schon bei den Kleinen anzufangen und sie in die Vereine zu bringen, erzählt Zeitler. An der Kinderolympiade nehmen voraussichtlich 500 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren teil. Sie werden am 7. Oktober in drei Altersklassen gegen- und miteinander antreten.

Aber auch Kinder unter sechs Jahren kommen bei der Kinderolympiade nicht zu kurz: Am Münsterplatz wird ein Spielmobil aufgestellt, in dem sich die Kleinsten beschäftigen können. Während die Kinder auf Entdeckungsreise gehen, vertreiben sich die Eltern ihre Zeit in den Geschäften. "Am Aktionstag verlängern sich die Öffnungszeiten in der Stadt. Einer ausgiebigen Shoppingtour steht nichts im Wege", sagt Markus Dufner vom MCD Sportmarketing. Ein weiterer wichtiger Aspekt sei es, die Vereine aus der Region zu unterstützen. "Wir bieten hier eine Plattform, auf der an 16 unterschiedlichen Stationen die Vereine ihre Sportarten präsentieren können", so Dufner. Neben Tennis, Tanzen, Leichtathletik und Rudern können die Kinder zum Beispiel auch Basketball, Minigolf und Segeln testen. Darüber hinaus wird am Landungsplatz eine Würstchenbude aufgestellt, an der sich alle ausruhen und stärken können. Außerdem gibt es einen Süßigkeitenstand. Nach dem Sportprogramm überreichen die Veranstalter jedem Kind eine Medaille und Teilnehmerurkunde. Für die Besten wird es eine Siegerehrung mit Preisverleihung auf dem Landungsplatz geben.