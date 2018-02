Überlingen Kevin Breh arbeitet fünf Monate in tansanischer Buschklinik

Der 21-jährige Kevin Breh aus Friedrichshafen, der im Helios-Spital in Überlingen arbeitete, war auf eigene Initiative fünf Monate lang in einer Klinik im Busch von Tansania im Einsatz. Der anästhesietechnische Assistent hatte 200 Kilo medizinische Hilfsgüter im Gepäck. Jetzt plant er für 2017 seinen nächsten Aufenthalt in der Klinik.

Ein erstaunlicher junger Mann. Eine erstaunliche Idee. Eine erstaunliche Geschichte, die vor vier Jahren begann. Der damals 17-jährige Kevin Breh, Auszubildender als Anästhesiepfleger im Helios-Spital in Überlingen, wollte schon immer einmal nach Afrika. Allerdings wollte er nicht einfach nur reisen, sondern er wollte helfen. Seine konkrete Idee war es, Kontakt zu einem Krankenhaus im afrikanischen Busch aufzunehmen und dort seine Mithilfe anzubieten. Von Haus aus ausgestattet mit einer ausgeprägten Hilfsbereitschaft – der Vater ist Rettungsdienstleiter beim Deutschen Roten Kreuz in Friedrichshafen und die Mutter Krankenschwester –, gehörte diese Idee „zu einer Liste, die ich im Leben abarbeiten möchte“, sagt der 21-Jährige.

Der junge Mann, der sich selbst als „etwas verrückter Abenteurer“ bezeichnet, ging systematisch vor. Er investierte einen Teil seines Azubi-Gehalts in Medizin und Ausrüstung und bereitete sein Projekt Afrika gründlich vor. Ziel seiner Unternehmung, die er 2015 antrat, war das Gonja Lutheran Hospital in Tansania im Regierungsdistrikt Kilimanjaro, etwa eineinhalb Tagesreisen, das sind 700 Kilometer, von der Hauptstadt Daressalam entfernt.

Nach monatelangem umfangreichem Schriftwechsel mit dem Krankenhaus sollte seine erste Reise vor allem dazu dienen, herauszufinden, was tatsächlich vor Ort benötigt wird. Als unbeschreiblich schön bezeichnet Naturliebhaber Breh die Gegend rund um das Krankenhaus in den 2500 Meter hohen Tansanischen Bergen. Das Hospital selber, das 1962 von Deutschen aufgebaut und zehn Jahre lang betreut wurde, sei allerdings in einem erbärmlichen Zustand, bedauert Breh. „Dort ist seit den 1970ern, also rund 40 Jahre lang, nichts mehr investiert worden.“ In diesen Krankenzimmern oder dem Operations- und Kreißsaal könnte sich hierzulande niemand vorstellen, gesund zu werden oder zu entbinden, fasst Breh seinen Eindruck zusammen.

„Der Tod ist dort ein treuer Begleiter“

Unglaublich offen und herzlich sei er aufgenommen worden mit seinen rund 200 Kilo medizinischem Material. Spritzen, Infusionsbesteck, Notfall-, Anästhesie- und Palliativmedizin hatte er im Gepäck. Auch seine umfangreichen Kenntnisse in der Anästhesie waren sehr gefragt. Rund 40 Ärzte kümmern sich dort um einen Distrikt mit über 120 000 Menschen in einer Gegend, wo Verkehrsunfälle, Messerstechereien, Schießereien, Vergewaltigungen und alle Arten von Krankheiten an der Tagesordnung seien. „10 bis 15 Tote pro Tag im Hospital sind dort ganz normal“, sagt Kevin Breh. Ihm fiel besonders die hohe Kindersterblichkeit auf. Der Anästhesist vor Ort sei weit über 80 Jahre alt, erzählt Breh. Auch mit diesem Umstand kann er die freudige Erwartung des gesamten Teams, die seine Hilfsbereitschaft auslöste, gut erklären. Was löst das in dem jungen Mann aus? Breh packt seine Empfindungen in Sätze wie „der Tod ist dort ein treuer Begleiter“ oder „man stumpft unheimlich ab, ich habe in meinem Beruf schon viel erlebt, aber das sprengte alle Vorstellungen.“

Wo steckt er all diese Erfahrungen hin, wie verarbeitet er das Gesehene? „Ich kann damit umgehen, mein Beruf und meine Tätigkeit beim Johanniter-Rettungsdienst und als Führungskraft einer Einsatzeinheit sind dafür eine Voraussetzung“, erklärt Breh. In Tansania sterben sehr viele Kinder an Infektionen, die hier in Deutschland nicht gefährlich wären. Und er berichtet, dass Erwachsene zum Beispiel nach einem Herzstillstand nicht wiederbelebt werden. „So ist das eben“, sagt Breh. Dann erzählt er von einem etwa 13-jährigen Mädchen, das nach einer Genitalverstümmelung unter seinen Händen qualvoll verblutete. „Das ist das Widerwärtigste und Übelste, was man einem Menschen antun kann“, erregt sich Breh. Allerdings sei der Glaube, alle Menschen retten zu können, keine gute Voraussetzung für seine Arbeit vor Ort, sondern vielmehr ein westliches Wunschdenken. Genitalverstümmelungen sind in Tansania offiziell verboten, dennoch geschieht es täglich, vor allem in den Massaidörfern, sagt Breh: „Die wissen es nicht besser.“ Bei der Beschneidung eines Jungen wäre er sogar dabei gewesen. „Bei einem Mädchen hätte ich mich nicht beherrschen können und wäre eingeschritten.“

Seinen ersten Besuch in einem Massaidorf, das keinen Kontakt zu Touristen hat, beschreibt Breh sehr eindringlich. „Das hat mich sehr berührt und war mir auch unheimlich.“ Die Kinder hätten seine Hände angefasst und angestarrt und er hätte sich in die Steinzeit zurückversetzt gefühlt. Es habe Monate gedauert, bis der Kontakt ins Dorf der Massai überhaupt zustande gekommen sei, erzählt Breh.

Hält Kevin Breh an seiner To-do-Liste fest und plant weitere Reisen nach Tansania? Die Antwort kommt prompt: „Natürlich, denn die Reise 2015 war ja quasi ein Testballon, durch den ich den Bedarf in dem Krankenhaus dort mit eigenen Augen festgestellt habe. Jetzt kann ich noch besser ausgestattet die nächste Reise 2017 antreten, bei der ich wieder ein paar Monate bleiben möchte.“ Nach seiner Motivation gefragt, antwortet er mit einem Spruch: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Lächelnd fügt er hinzu, dass ihm die Dankbarkeit der Menschen im afrikanischen Busch das Herz erwärme und alle Strapazen vergessen lasse.

