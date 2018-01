Überlingen "Kauf by Naturata" neu in Meersburg und Immenstaad: Der Bio-Nahversorger etabliert sich

"Kauf by Naturata" neu in Meersburg und Immenstaad: Der Bio-Nahversorger etabliert sich

Das Tochterunternehmen von Naturata expandiert und bietet mit seinen vier Filialen eine besondere Philosophie an.

Überlingen – Das garantiert der Chef persönlich: "Bei uns kann sich der Kunde darauf verlassen, dass wir die Produkte, die wir verkaufen, gewissenhaft ausgesucht haben", sagt Thilo Kauf, Geschäftsführer bei Naturata und Kauf. Der Erfolg gibt Naturata, dem Urgestein der Bioladen-Szene, recht. Ende 2017 sind unter dem Label "Kauf by Naturata" zwei weitere Geschäfte in Meersburg und Immenstaad eröffnet worden. Die Philosophie erläuter Thilo Kauf an einem Beispiel: "Auf konventionellen Bienenwachskerzen steht oft drauf: reines Bienenwachs. In Wirklichkeit sind vielleicht 50 Prozent Bienenwachs drin. Wir verkaufen Kerzen, die zu 100 Prozent aus Bienenwachs bestehen. Wir sind nicht damit einverstanden, dass der Kunde in die Irre geführt wird", so Kauf. Genauso paradox findet er, dass das Natürliche als "Bio" gekennzeichnet werden muss, während das konventionelle Produkt, mit Fungiziden und Pestiziden hergestellt oder aus Massentierhaltung kommend, nicht explizit gekennzeichnet werden muss. "Das ist verrückt", sagt Kauf. Deshalb wollen sie mit dem Begriff gar nicht so viel werben. "Wir wollen einfach ehrliche Händler sein", beschreibt Kauf die Philosophie weiter.

Dies gilt sowohl für den Naturata-Laden als auch die "Kauf by Naturata"-Filialen, von denen es mittlerweile vier gibt. Den ersten Kauf-Laden gründete Thilo Kauf im Jahr 2010 in der Überlinger Innenstadt nahe dem Landungsplatz als separate GmbH. Das Essen kam bereits von der Naturata. 2013 wurde Naturata Gesellschafter, mittlerweile ist "Kauf by Naturata" ein Tochterunternehmen der Naturata. "Das K übernimmt als Logo die Außenwirkung, und das steht für eine Kioskkultur, die wir pflegen. Ein kleines Grundsortiment, kombiniert mit Kaffee und Gastronomie, nach dem Vorbild der 7-Eleven-Shops in den USA. Das K ist darum eine relativ schnell einleuchtende Marke, die wir für Kleinflächen mit zum Beispiel 70 Quadratmetern nehmen. Wenn wir einen Laden mit 600 Quadratmetern eröffnen würden, würden wir ihn Naturata nennen", beschreibt Kauf das Konzept. Bislang sind drei weitere Kauf-Filialen hinzugekommen, und das auf relativ spontan. 2014 übernahm Kauf den Kiosk auf dem Schättlisberg beim Krankenhaus. Ende 2017 wurden Filialen in Meersburg und Immenstaad eröffnet. Nicht nach einem Masterplan, sagt Thilo Kauf, es habe sich so ergeben: "Das sind bestehende Bioläden, die sonst einfach zugemacht worden wären. Der Bio-Umsatz, den die in zwölf Jahren aufgebaut haben, würde dann zum nächsten Edeka wandern. Und dabei wollen wir nicht zusehen. Es ist uns schon wichtig, dass wir an den kleinen Läden festhalten. Denn Städte ohne Nahversorger sind relativ tot", erklärt Thilo Kauf.

In der Überlinger Innenstadt ist Kauf das einzige Lebensmittelgeschäft – neben der Markthalle, Bäckern und Metzgereien. Der Verbraucher mag sich fragen: Da hat man schon keine Auswahl – und dann gibt es nur einen teuren Bio-Laden? Kauf hält dagegen: "Ein kleiner Bioladen ist genauso teuer wie ein großer Bioladen. Da müssen wir keine höheren Preise nehmen. Wenn man aber einen kleinen konventionellen Laden eröffnen würde, hätte man schon den dreifachen Preis von Lidl oder Aldi. Da würde keiner mehr hingehen, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr passt." Heinz Knauss ergänzt: "Ein Edeka in dieser Größe wäre genauso teuer wie ein Bioladen. Wenn eine Dorfgemeinschaft versucht, einen Nahversorger aufzubauen, lohnt sich das nur mit ehrenamtlichen Mitarbeitern. Sie sehen es in Überlingen: der "Kauf" ist der einzige Laden in der Stadt, in dem es Lebensmittel gibt. Das ist eine Nische, denn die Filialisten machen nichts unter 600 bis 800 Quadratmetern Fläche."

Auch für Naturata/Kauf würde sich das Geschäft auf großer Fläche eher lohnen. Man bräuchte zehn "Kauf"-Filialen, um den gleichen Umsatz wie den von Naturata zu erzielen. Es sei mit kleinen Flächen sehr viel teurer, weil man zehn Mal Miete habe und mehr als doppelt so viele Mitarbeiter brauche. Dennoch halten Kauf und Knauss daran fest: Die Kauf-Filialen tragen sich dank der Gastronomie und der langen Öffnungszeiten – und das reicht den Händlern. Heinz Knauss: "Wir finden es wichtig, dass es solche Läden gibt. Wir bieten nicht nur Nahversorgung, sondern auch einen Treffpunkt. " In Überlingen, gibt Thilo Kauf zu bedenken, gebe es viele ältere und einsame Menschen, die im Rentenalter nach Überlingen gezogen sind, hier ihren Partner verlieren und dann wirklich auf einmal allein sind. "Das habe ich schon öfters mitgekriegt. Die setzen sich in unser Café an den großen Tisch und schwätzen einfach mit dem, der gegenübersitzt."

Die Anfänge

Als Heinz Knauss und seine Frau im Jahr 1976 einen 20 Quadratmeter kleinen Laden namens "Naturata" auf dem Hofgut Rengoldhausen eröffneten, trafen sie den Nerv der Zeit. Durch die Camphill-Bewegung war der Weg geebnet, das Bewusstsein der Verbraucher geweckt: "Den Begriff 'Bio' gab es noch nicht", sagt Knauss, "aber die Leute fingen an, nach möglichst natürlichen, unbehandelten Lebensmitteln, Textilien und anderen Produkten zu fragen. Da ging es noch um ungeschwefelte Sultaninen." Auch Wollunterwäsche vom Lehenhof und Kerzen aus Herrmannsdorf wurden nachgefragt. Als "die Naturata", wie das Geschäft im Überlinger Volksmund heißt, im Jahr 1979 Richtung Waldorfschule und 1989 in ein eigens neugebautes Architektenhaus zog, sah Knauss es nicht nur als seine Aufgabe, den Grundbedarf der benachbarten Waldorfschule zu decken, sondern auch die Wünsche der Kundschaft, die aus einem Umkreis von bis zu 50 Kilometern kommt. (jur)