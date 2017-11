Überlingen Karten für Jahreskonzert gewinnen

Auftritte von Stadt- und Jugendkapelle finden am 1. und 2. Dezember im Kursaal in Überlingen statt.

Überlingen (hk) Unter dem Motto „Sound of Music“ richten die Stadt- und die Jugendkapelle ihre Jahreskonzerte im Kursaal aus. Die Aufführungen finden am Freitag, 1. Dezember, und am Samstag, 2. Dezember, jeweils um 20 Uhr statt. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Konzertbeginn. Zu hören sind Werke von Philip Sparke, Richard Rodgers, José Alberto Pina und Eric Whitacre. Mit etwas Glück können SÜDKURIER- Leser Freikarten gewinnen (siehe Infokasten).

Zunächst spielt die Jugendkapelle I Klänge der Holzindustrie, und wie sich der Wald das Land zurückerobert mit „Echos in the Woods“ von Rick Kirby. Die berühmte Seeschlacht bei Vigo gibt es in „The Legend of Maracaibo“ von José Alberto Pina zu hören, bevor die Musiker mit den Klängen von „El Cumbanchero“ von Rafael Hérnandez nach Puerto Rico entführen.

Im weiteren Verlauf des Konzerts lockt die Stadtkapelle unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Ralf Ochs mit der „Overture for a great City“ von Philip Sparke in die Klänge einer Großstadt. In die Welt der Musik können die Zuhörer mit dem „Orient Express“ reisen, auf dem Programm steht ferner das weltbekannte Musical „The Sound of Music“, arrangiert von Alfred Reed.

Verlosung

Karten sind im Vorverkauf für 9 Euro im Sekretariat der Musikschule erhältlich, Abendkasse: 10 Euro.

Der SÜDKURIER verlost mit der Stadt- und Jugendkapelle fünf Mal zwei Eintrittskarten für das Konzert am Freitag. Wer gewinnen möchte, ruft unter der Telefonnummer 0 13 79/37 05 00 46 an, nennt das Stichwort „Stadtkapelle“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer. Ein Anruf aus dem Festnetz der Telekom kostet 50 Cent, mobil mehr. Die Hotline ist bis Donnerstag, 30. November, 15 Uhr, geschaltet. Die Gewinner werden im SÜDKURIER veröffentlicht. Karten gegen Vorlage des Personalausweises an der Abendkasse.