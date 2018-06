Überlingen Karl-Heinz Berger: Ein politischer Priester mit Ecken und Kanten geht in den vorzeitigen Ruhestand (mit Interview)

Münsterkantorin Melanie Jäger-Waldau ist zutiefst traurig: Karl-Heinz Berger, katholischer Pfarrer, muss aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig den Ruhestand antreten. Die wachsenden Aufgaben in der größeren Seelsorgeeinheit belasteten ihn, er hätte sich mehr direkten Kontakt mit den Menschen gewünscht, fühlte sich teilweise im großen Gemeindegebiet gehetzt. Die, die eng mit ihm zusammen arbeiteten und seinen Predigten zuhörten, drücken Trauer und Betroffenheit über seine vorzeitigen Abschied aus. Es gibt aber auch kritische Stimmen.

Als Karl-Heinz Berger, damals Pfarrer in Sigmaringen, den Ruf nach Überlingen erhielt, drückte er seine Freude so aus: „Wenn der liebe Gott mir Überlingen gibt, dann nehme ich das gerne als Bonbon an.“ Fast vier Jahre später muss Berger eine bittere Pille schlucken und, dem Rat seiner Ärzte folgend, den vorzeitigen Ruhestand antreten. Berger ist 65 Jahre alt, fünf Jahre vor dem regulären Pensionsalter, das für Priester in der Erzdiözese Freiburg vorgesehen ist.

Weltweit sind die Priester sogar gehalten, erst mit 75 Jahren in den Ruhestand zu gehen. Er sei in eine „lebensbedrohlichen Lage“ geraten, nachdem allergische Reaktionen von ihm Besitz ergriffen, so Berger in einem Interview mit dem SÜDKURIER. „In den letzten Monaten musste ich lernen, loszulassen und dem Leben wieder eine Chance für mich zu geben.“

Die Pressestelle des erzbischöflichen Ordinariats in Freiburg teilte mit, dass man bemüht sei, die Stelle in der Seelsorgeeinheit im Laufe des Jahres wieder zu besetzen. Für die Zeit der Vakanz werde das Erzbistum vertretungsweise Priester schicken.

Durch die Zusammenlegung von Seelsorgeeinheiten 2015 sei es heute möglich, jede Seelsorgeeinheit mit einem Pfarrer zu besetzen. Zugleich sorge diese Zusammenlegung für eine große Arbeitsbelastung für die Priester, bedauert das Ordinariat. „Hier wäre es gut, wir hätten mehr Priester."

Überhitzter Motor

Wie Berger zu Beginn seiner Amtszeit in Überlingen sagte, gewinne er der Bildung einer Seelsorgeeinheit positive Aspekte ab, er rechnete damals damit, von administrativen Aufgaben entlastet zu werden und seinen Schwerpunkt verstärkt auf die Seelsorge legen zu können. Das ist nicht umfänglich gelungen. Rückblickend bedauert Berger, dass der Kontakt zum einzelnen Menschen zu kurz kam, dass er von Ort zu Ort hetzte, und drückte es so aus: „Der Motor des Autos eines Pfarrers hat kaum Chancen, abzukühlen.“

Die, die Gelegenheit hatten, in direkten Kontakt mit Karl-Heinz Berger zu kommen und in der Kirchengemeinde eng mit ihm zusammenzuarbeiten, drücken größtes Bedauern über seinen Abschied aus (siehe Zitate unten). Zum vollständigen Bild gehören aber auch kritische Stimmen. Er wisse um die positive Ausstrahlung Pfarrer Bergers, so Pfarrgemeinderatsvorsitzender Johannes Krüger. „Er konnte Menschen in der Seelsorge begeistern. Aber nicht immer überzeugte er die Mehrheit. Gerade in den letzten Jahren suchten viele Gemeindemitglieder besorgt den Gesprächskontakt mit mir. Jetzt aber schauen wir positiv in die Zukunft und schließen mit der Vergangenheit ab. Und dabei will ich es auch bewendet lassen.“

Zum offenen Disput zwischen Pfarrer und Pfarrgemeinderat war es 2015 gekommen, als Karl-Heinz Berger ohne Rücksprache mit dem Pfarrgemeinderat die Schaffung eines neuen Altars in Auftrag gegeben hatte. Im Nachhinein entschuldigte er sich. Wenn er in ein Fettnäppfchen trat, war er sich für ein mea culpa nie zu schade.

Berger denkt politisch. Er verteidigte den freien Sonntag gegen die Begehrlichkeiten des Einzelhandels. Er verschaffte sich ein eigenes Bild von den Zuständen im Flüchtlingslager in Goldbach und er verurteilte in einer Predigt die Art des Bürgerprotests gegen den Bau einer Flüchtlingsunterkunft am Schättlisberg. Und er schuf ein Klima der Ökumene, das den ersten von der evangelischen Kirche gestalteten Altar bei der ur-katholischen Schwedenprozession möglich machte.

Aus der Mitte des Lebens

„Ich bin zutiefst traurig“, formuliert Münsterkantorin Melanie Jäger-Waldau . „Ich werde die wunderbaren Gottesdienste von Pfarrer Berger, seine tiefsinnigen und berührenden Worte in seinen Predigten und die gute Zusammenarbeit sehr vermissen. Er hat es verstanden, Wort und Musik in der Liturgie so zu verbinden, dass es den Menschen zu Herzen ging.

, Mitglied des Pfarrgemeinderats, Organist und Kantor: „Er hat unsere Gemeinde und die Stadt mitgeprägt. Besonders durch seine wundervollen Predigten hat Karl-Heinz Berger ins Herz der Menschen getroffen und wichtige Diskussionen angeregt, wo sie dringend notwendig waren und immer noch sind.“ Von „schulmeisterlichem Verhalten und einem katechetischen Zeigefinger am Ambo und am Altar hat er abgesehen“, lobt die in der Gemeinde vielfältig aktive Cornelia Lenhardt . Sie ist unter anderem als Lektorin aktiv, als Schriftführerin des Münsterbauvereins, sie singt im Chor und organisiert Wort-Gottesdienste. Lenhardt findet: „Durch immer größere Seelsorgeeinheiten wird eine ungeheure Arbeitsbelastung auf die Schultern der Priester gepackt. Priester sind auch nur Menschen und keine geborenen Manager.“ Die Priester müssten sich aber „als Seelsorger, Psychologen, Verwaltungschefs, Koordinatoren vieler hauptamtlicher und ehrenamtlicher Menschen“ sehr vielseitigen Aufgaben stellen. „Und das bis zum 70. Lebensjahr – mit Gottes Hilfe – aber oftmals ist das einfach zu viel.“ Karl-Heinz Berger sei gerne Priester gewesen, weiß Lenhardt, „auch wenn Widerstände in Gemeinden und Verwaltung sich manchmal unnötig hoch auftürmten und die seelsorgerliche Tätigkeit überschatteten.“

Magdalena Stoll, unter anderem als Lektorin in der Gemeinde aktiv, empfindet: „Er ist ein Pfarrer, der Herzen berührt und der ein offenes Ohr hat. Seine Predigten betrachten genau die Mitte des menschlichen Lebens. Genau so einen Pfarrer habe ich mir immer gewünscht."