Überlingen Kammerorchester sorgt für himmlisches Hörvergnügen

Die Stuttgarter Musiker spielen in Überlinger Kursaal Stücke von Telemann, Haydn und Tschaikowsky.

Überlingen (cl) Mit lebhaften und dynamischen Schritten betraten am Sonntagabend die 17 Mitglieder des Stuttgarter Kammerorchesters die Bühne des Überlinger Kursaals. Zusammen mit ihrer 1. Konzertmeisterin und Soloviolinistin Susanne von Gutzeit musizierte das Orchester, bis auf die Bassgruppe, stehend. Zum 250. Todestag Georg Philipp Telemanns (1681-1767) widmeten sich die Instrumentalisten frisch und federnd einer seiner Suiten. Telemann war in seiner Zeit ein erfolgreicher und gut verdienender Komponist und stellte in der Ouvertüren-Suite "Les Nations" die unterschiedlichsten Völker musikalisch dar.

Ausgesprochen fein und differenziert drängte die Ouvertüre vorwärts. In verschiedensten Tänzen wurden wilde Janitscharenklänge (Les Turcs) imitiert, Les Suisses präsentierte sich behäbig aber auch geschäftig, Les Moscovites ließ die melancholische russische Seele über einem Ostinato diverser Moskauer Kirchenglocken erklingen. Leidenschaftlich und feurig endete die Suite in einem leichtfüßigen Rigaudon (Les Portugais) und mit dem Wettstreit der Hinkenden (Les Boiteux) und den Sprintern (Les Coureurs) beendete Telemann augenzwinkernd seine "globale" Suite.

Das Violinkonzert Nr. 2 in G-Dur von Joseph Haydn (1732-1809) wurde zum himmlischen Hörvergnügen. Hingebungsvoll und technisch perfekt spielte Solo-Violinistin Susanne von Gutzeit die weitgespannten Kantilenen. Das wunderbar herausgearbeitete und differenziert gestaltete Spiel des Orchesters, welches Susanne von Gutzeit gleichzeitig als Solistin und Dirigentin mit ihrem gesamten Körper und den Augen leitete, gab ihren Solopassagen großen Raum.

Mit "Souvenir de Florence", op. 70 von Peter Tschaikowsky (1840-1893) endete das letzte Konzert 2017 des Internationalen Konzertrings der Stadt Überlingen. Das einzige Streichsextett für sechs selbstständige und dabei gleichwertige Stimmen komponierte Peter Tschaikowsky im heimischen Russland als Erinnerung an seine Zeit in Florenz. Das Stuttgarter Kammerorchester spielte eine Bearbeitung für Streichorchester mit Kontrabass. Im schwungvollen, nach Zigeunermusik klingenden Allegro kommunizierten Violinen und Viola ausdrucksvoll.

Schwermütig und dunkel begann das gezupfte Adagio über welches sich sehnsuchtsvoll und schmelzend eine Zwiesprache zwischen erster Geige und Cello setzte, die im Laufe dieses Satzes immer wieder von weiteren Streicherpaarungen aufgenommen wurde und an nächtliche italienische Serenadenmusik erinnerte. Das spätromantische "florentinische Souvenir" endete in schwungvollen fugierten Tänzen. Die Zuhörer im Überlinger Kursaal waren begeistert und erst nach einer Zugabe, dem Walzer aus Peter Tschaikowskys Streicherserenade in C-Dur op. 48 zufrieden.