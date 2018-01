Überlingen Kamine und Öfen: Für Prüfungen sind Haus- und Wohnungsbesitzer selbst verantwortlich

Die Zeiten, als Kaminkehrer sich in Sachen Ofen- und Heizungsprüfung von sich aus um alles gekümmert haben, sind längst vorbei. Schornsteinfeger haben immer weniger staatliche Aufgaben. Für Prüfungen ist der Betreiber selbst verantwortlich. In Überlingen haben sich zudem die Kehrbezirksgrenzen verändert.

Dass Schornsteinfeger Glück bringen sollen, fällt den Menschen meist nur an Silvester ein. Wenn der schwarze Mann oder die schwarze Frau sonst an der Haustür klingelt, fragt man sich oft: schon wieder? Oder realistischer: Schon wieder ein Jahr rum? Spätestens seit vier Jahren sollte jeder Heizungs- oder Kaminbetreiber eigentlich froh sein, wenn der Schornsteinfeger klingelt. Denn inzwischen müssen Haus- oder Wohnungseigentümer selbst dafür gerade stehen, dass alles ordnungsgemäß brennt und heizt, dass keine Gefahren für Leib und Leben drohen. Zuvor waren die rußigen Männer meist lebenslang für ihren Bereich zuständig, zumindest hatten sie dieses Recht, und sie hatten die Verantwortung für einen umweltgerechten und sicheren Betrieb der Feuerstätten.

Nach wie vor ist das ganze Land aufgeteilt in Kehrbezirke, im Bodenseekreis gibt es 18 Stück davon. Das Stadtgebiet Überlingen ist drei verschiedenen Kehrbezirken zugeordnet, deren Grenzen jetzt leicht verändert wurden: die Kernstadt mit Goldbach (Bezirk 10), die nordwestlichen Teilorte sowie Aufkirch, Kogenbach und Brachenreuthe (Bezirk 9), die östlichen Teilorte bis Uhldingen (Bezirk 14).

Mit der Abschaffung des Monopols und der Abgabe der Kehr-Verantwortung an die Eigentümer und Betreiber von Heizungen ging 2013 auch das Privileg zu Ende, seinen Bereich lebenslang betreuen zu können. Seitdem werden die Kehrbezirke für sieben Jahre an einen zuständigen Bezirksschornsteinfeger vergeben und müssen dann wieder neu ausgeschrieben werden, bei Bedarf auch früher. Hoheitliche Aufgabe im Auftrag des Staates sind allerdings nur noch die gesetzlich festgelegten Abnahmen und die Feuerstättenschauen. Dazu sind nur die Bezirksschornsteinfeger selbst bevollmächtigt, aber auch verpflichtet – zweimal in der Amtszeit von sieben Jahren.

Zu den regelmäßigen Überprüfungen muss der Kaminkehrer jedoch vom Eigentümer ausdrücklich beauftragt werden – was die überwiegende Zahl der Einfachheit halber vor einigen Jahren auch beim Bezirksschornsteinfeger getan hat. "Anfangs hatten wir unserem Kehrbezirk einige, die nach Alternativen gesucht haben", erklärt Alexander Breisch, der im Bezirk von Wolfgang Satzger tätig ist und seinen Job sehr gerne macht. "Inzwischen sind alle Kunden wieder bei uns." Das sei allerdings nicht überall so und hänge davon ab, wie man mit den Menschen klar komme. "Bezahlen müssen Sie überall und für 20 Euro kann es keiner machen."

Leicht verschoben wurden die Grenzen der drei Überlinger Kehrbezirke mit der Neubestellung im November 2017. "Die Volumina in den bisherigen Bezirken haben sich geändert", sagt Daniela Daub vom Landratsamt, die beim Rechts- und Ordnungsamt für das Schornsteinfegerwesen zuständig ist. So sei der Kehr- und Prüfbedarf in der Kernstadt aufgrund der Zunahme von Nahwärmenetzen gesunken, während er im ländlicheren Raum durch zahlreiche Raumheizungen gestiegen sei. "Dies ist durch die Verschiebung der Grenzen ausgeglichen worden." So wurde Goldbach und die ganze Nußdorfer Straße jetzt dem erweiterten Bezirk 10 zugeschlagen, der seit vielen Jahren vom Konstanzer Wolfgang Satzger und seinem Mitarbeiter Breisch betreut wird. Kleinere Grenzverschiebungen gab es auch rund um den Andelshofer Weiher mit Kogenbach und Andelshofen selbst.

Zum Teil mehrfach geändert hat sich die Zuständigkeit zuletzt in den Bezirken 9 und 14. Was allerdings eher mit den handelnden Personen als mit der neuen Regelung und der Aufhebung des Monopols zusammenhängt. Schon 2016 war im nordwestlichen Bezirk der Owinger Bezirksschornsteinfeger Reiner Bäuerle von Dominic Muffler in Meßkirch abgelöst worden.

Die Vorgänger hatten den Bezirk nach eineinhalb, dann nach knapp einem Jahr jeweils wieder zurück gegeben. Tim Wümmers aus Uhldingen-Mühlhofen hatte zunächst die Nachfolge seines Vaters als Bevollmächtigter angetreten, um dann wieder auszusteigen. Inzwischen ist er als "freier Kaminkehrer" zurückgekehrt. Noch weniger lang hielt es Wümmers' Nachfolger aus, der erst im Februar 2017 als Bezirksschornsteinfeger für den Bezirk 14 bestellt worden war und seine Lizenz zum Kehren schon im November wieder zurückgab. Der Betrieb schien nie recht rund gelaufen zu sein. "Wer den Kehrbezirk wieder abgibt, muss das nicht begründen", betont Daniela Daub. Neu ausgeschrieben werden die Kehrbezirke für ganz Baden-Württemberg durch das Regierungspräsidium Stuttgart. Von dort bekommt der Landkreis dann einen Vorschlag, den er in der Regel übernimmt und beauftragt. Wie zuletzt bei Stefan Arb aus Laupheim, der den Zuschlag für den Bezirk 14 bekommen hatte.