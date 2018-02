wer Junge Männer prügeln aufeinander ein - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei sucht Zeugen zu einer gefährlichen Körperverletzung, die am Samstag gegen 22.30 Uhr in der Wiestorstraße zwischen dem ZOB und der Renkerbrücke verübt wurde.

Laut Polizeibericht kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Vorausgegangen waren verbale Provokationen, die dann in einer Schlägerei mündeten. Die Personengruppen, bestehend aus drei Männern im Alter von 18 bis 25 Jahren und zwei Männern im Alter von 18 und 19 Jahren schlugen und traten laut Polizei in der Folge wechselseitig aufeinander ein. Hierbei wurde zumindest ein 18-jähriger Mann, der zur Tatzeit ein Hasen-Kostüm trug, leicht verletzt. Die genauen Tatabläufe müssen noch ermittelt werden. Die beteiligten Personen standen zumindest teilweise unter erheblichem Einfluss von Alkohol. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Überlingen unter Telefon 07551/804-0 erbeten.