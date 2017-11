Überlingen Jugendkantorei ist im Musicalfieber

Die Darsteller der Überlinger Jugendkantorei stehen mit dem Stück Peter Pan vier Mal auf der Bühne.

Überlingen (cl) Am Samstag gab es die ersten Ton-, Stell- und Lichtproben im katholischen Pfarrsaal. Die Sänger der Überlinger Jugendkantorei probierten ihre Kostüme an, jeder Darsteller wurde mit einem Headset ausgestattet. Während auf der Bühne noch an den Requisiten gearbeitet wurde, testete die Technik die ersten Sprech- und Singstellen und die Beleuchtung. Aufmerksam und konzentriert waren die Jugendlichen dabei. Bei manchen war schon etwas Aufregung in der Stimme zu hören. Noch eine knappe Woche intensiven Probens und dann startet im Pfarrsaal der katholischen Pfarrgemeinde St. Nikolaus das Musical Peter Pan mit der Jugendkantorei Überlingen unter der musikalischen Leitung von Münsterkantorin Melanie Jäger-Waldau.

Die Geschichte von Peter Pan, der seine Freunde in eine zauberhafte Welt mitnimmt, stellte besondere Anforderungen, wie Isabell Marquardt erklärte. Sie ist die Regisseurin und wollte mit ihrer Inszenierung etwas Eigenes und Ehrliches schaffen, nicht die Walt-Disney-Version kopieren. Die Jugendlichen sollen sich in ihrem Peter Pan wiederfinden und wohlfühlen können. So spricht die umgeschriebenen Vorlage mit viel Lokalkolorit Kinder und Erwachsene gleichermaßen an. Peter Pan kommt vom Bodensee und der fiktive Zauberort liegt 100 000 "Nimmermeter" unterhalb der Insel Mainau. Mithilfe von Überlinger "Mannskräften" erreichen die Kinder diesen Ort. Mehr soll nicht verraten werden.

Die Geschichte soll zum Träumen einladen und mit vielen Geschöpfen und zusätzlichen Charakteren wie "Tausendsassas" und "Rollerlinge" unterhalten. Die Musik ist schwungvoll und mitreißend, hat aber auch lyrische Passagen, wie Münsterkantorin Melanie Jäger-Waldau verrät. Neben Singen und Schauspiel ist von den Jugendlichen viel Text zu bewältigen. Jugendliche müssen Erwachsene spielen und plötzlich wieder Kinder sein. Bianca Kummer, Leiterin einer Überlinger Tanzschule, war für die Körperarbeit der Darsteller zuständig. Gemeinsam mit den Jugendlichen hat sie die Bewegungen entwickelt.

Und den Augen und Ohren der Regisseurin entgeht nichts: Eine Mainau-Nixe klapperte während des Gesprächs im Kostüm und hohen Schuhen an uns vorbei und Isabell Marquardt bat sie, das Schuhklappern mit Filzauflagen zu dämpfen.

Aufführungstermine: Freitag 10. November, 19 Uhr, Samstag 11. November, 11 und 19 Uhr, Sonntag, 12. November, 16 Uhr (ausverkauft) im Pfarrzentrum am Münsterplatz 5 in Überlingen. Eintritt 10, Kinder/Schüler 7 Euro. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.