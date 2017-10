Überlingen Jugendkantorei bietet neue Kurse und Chance auf Gemeinschaft

Mädchenchor des Aachener Doms war zu Gast im Überlinger Münster und mit seinem gelungenen Konzert die beste Werbung für eine musikalische Ausbildung im Chor. Die Überlinger Jugendkantorei startet mit neuen Kursen ins neue Schuljahr und Leiterin Melanie Jäger-Waldau schildert, was einen Chor so besonders macht.

Begeistert zeigten sich die Gottesdienstbesucher am Sonntagmorgen von den hellen und klaren Stimmen des Mädchenchores am Aachener Dom. 49 Mädchen im Alter von elf bis 18 Jahren gestalteten unter der Leitung von Domkantor Marco Fühner den Erntedankgottesdienst mit ansprechender Chormusik von Rheinberger, Fauré, Dubra und Gotteslobliedern zusammen mit der Gemeinde. An der Marienorgel begleitet von Domorganist Michael Hoppe und an der Nikolausorgel von Münsterkantorin Melanie Jäger-Waldau. Der Chor befand sich auf einer Chorreise zwischen Bodensee und Geisingen. Neben verschiedenen Auftritten in Liturgie und Konzert kamen Spiel und Spaß nicht zu kurz. Der Auftritt des Mädchenchores aus Aachen war ein Stück weit auch Werbung für die Arbeit der Jugendkantorei Überlingen, die von Melanie Jäger-Waldau geleitet wird. Mit dem neuen Schuljahr beginnen nämlich auch wieder neue Kurse.

"Warum singt ihr im Chor?", wurden Jana Strang (elf Jahre), Marie Petrussi (14 Jahre) und Theresa Hopmann (elf Jahre) gefragt. Die Mädchen singen im Aachener Chor. "Meine ganze Familie singt", antwortete Jana Strang. "Ich singe von klein auf, es macht Spaß, besonders die Gemeinschaft", wusste Marie Petrussi zu berichten. Und "meine Geschwister singen alle im Chor, die Proben und Chorfreizeiten machen Spaß", antwortete Theresa.

Fundierte musikalische Ausbildung

Chorsingen verbinde und könne nur in Gemeinschaft erklingen, wirbt Jäger-Waldau für eine Teilnahme an der Jugendkantorei. Das gemeinsame Lernen und Singen diszipliniere auf angenehme Weise und fördere Selbstbewusstsein. "Chorfreizeiten und gemeinsame Unternehmungen öffnen den Blick für andere Kulturen und Menschen und schaffen Freundschaften, Chormusik ist international und bedarf keiner Übersetzung." Gute Chorarbeit biete eine fundierte musikalische Ausbildung und führe an große klassische und moderne Musik heran. Jäger-Waldau: "Unser Ziel ist es, die Freude am Singen zu wecken, singende Gemeinschaft zu erleben und Kinder und Jugendliche an die große Kultur der Chormusik niveauvoll und professionell heranzuführen."

Dabei können auch Freundschaften entstehen: Die Verbundenheit zwischen den beiden Chören kam auf Initiative der Chorleiter zustande, die sich regelmäßig in dem weltweiten Verband der katholischen Kinder- und Jugendchöre namens Pueri-Cantores treffen. Der Verband organisiert regelmäßig Chorfestivals im In- und Ausland.

Konfessionsübergreifend kostenlos

In diesen Tagen haben Kinder ab dem Alter von fünf Jahren und Jugendliche wieder die Möglichkeit, Mitglied in der Überlinger Jugendkantorei zu werden und sich selbst einen Eindruck von Chormusik zu machen. Unter der Leitung von Münsterkantorin Melanie Jäger-Waldau erhalten sie eine umfassende stimmlich-musikalische Ausbildung, die konfessionsübergreifend und kostenlos ist. Neben der Mitgestaltung der Liturgie, etwa in den Nikolausandachten, Singspielen und Musicals werden Chorreisen im Rahmen der Pueri-Cantores ins In- und Ausland unternommen. In der Singschule der Jugendkantorei haben Kinder und Jugendliche von fünf bis 21 Jahren die Möglichkeit, konfessionsübergreifend eine umfassende stimmlich-musikalische Ausbildung zu erhalten. Dank Förderern und Zuschüssen ist die Teilnahme einschließlich Stimmbildung kostenfrei.

Probenbeginn

Ab Dienstag, 10. Oktober, beginnen die Proben der neuen Vorgruppe I für alle Vorschulkinder ab fünf Jahren. Ziel der Vorgruppen ist es, das Singen in spielerischer Form zu erlernen unter Berücksichtigung von Aspekten wie Atemtechnik, Rhythmik, Heranführen an das Notenlesen und Gehörschulung. Elemente der musikalischen Früherziehung werden ebenso angewendet wie eine auf die Kinderstimme ausgerichtete Stimmbildung.

Probenzeiten sind dienstags 15.20 bis 16 Uhr für die Vorgruppe I mit Vorschulkindern ab fünf Jahren, 16.10 bis 16.50 Uhr für Vorgruppe II für Kinder der ersten Klasse, 16.10 bis 16.55 Uhr für Jugendkantorei I der zweiten bis vierten Klasse, sowie donnerstags 17.15 bis 18.15 Uhr für Jugendkantorei II ab Mitte der vierten Klasse und freitags 17.15 bis 18.45 Uhr für Jugendkantorei III ab der siebten Klasse.

Anmeldungen sind ab jetzt im Pfarrbüro möglich oder telefonisch bei Melanie Jäger-Waldau 0 75 51/8 05 52 50 sowie per E-Mail an kantorat@se-ueberlingen.de.