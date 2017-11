Überlingen Jubiläumsfeier im Dorfgemeinschaftshaus: Aquanauten tauchen seit 40 Jahren

Das Team mit inzwischen rund 100 Mitgliedern feiert den runden Geburtstag am Freitag, 10. November, im Dorfgemeinschaftshaus Bambergen.

Es war Mitte Dezember 1977, als sich elf Sporttaucher im Gasthaus „Zur faulen Magd" trafen und das Bodensee-Aquanautenteam Überlingen (BAT) gründeten. Vier Jahrzehnte später hat es etwa 100 Mitglieder, teilt das Bodensee-Aquanautenteam in einem Pressetext mit. Gedacht war an eine Interessengemeinschaft für Tauchen, Unterwasserfotografie und -film. Daran hat sich bis heute wenig geändert. Getaucht wird natürlich vor allem im Bodensee.

Bis Ende September hatte der Verein am Seezeichen 24, am westlichen Ortseingang der Stadt, einen eigenen Tauchplatz. Im Zuge der Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2020 musste der Verein dieses Tauchgelände eigenen Angaben zufolge zum großen Bedauern der Mitglieder aufgeben. Ein Ersatz sei nicht in Aussicht.

Die Bodensee-Aquanauten tauchen im Sommer und im Winter an zahlreichen Plätzen im Bodensee. Ein besonderes Ereignis ist immer das Weihnachtstauchen am zweiten Weihnachtsfeiertag an der Promenade. Dazu kommen Sporttaucher aus ganz Süddeutschland nach Überlingen und lassen sich auch von eiskaltem Wasser oder Schneetreiben nicht abschrecken.

Zum Programm gehören aber auch längere gemeinsame Tauchausfahrten zu interessanten Zielen wie Ägypten, Italien, Südfrankreich, Spanien oder auch Seen in den Alpen und in der Schweiz. Ein besonderes Erlebnis sind wegen der vielen Hechte die Tauchgänge im nahen Illmensee. Dort wurden auch schon Eistauchgänge absolviert, das heißt, die Taucher schlagen ein Loch in die Eisdecke und tauchen dann ab, natürlich gesichert durch eine Leine. Unvergesslich sind die fast schon regelmäßigen Tauchgänge zum Schaufelraddampfer "Jura", der seit 1864 in 40 Metern Wassertiefe in der Nähe von Kreuzlingen auf dem Grund des Sees liegt. Beim Promenadenfest im Sommer bietet das BAT regelmäßig Schnuppertauchen an.

Im Haus der Vereine in der Langgasse hat das BAT sein Clubheim, in dem sowohl gesellige Veranstaltungen als auch die theoretische Ausbildung des Nachwuchses und Weiterbildung für die Taucher stattfinden. Außerdem befindet sich in diesem Haus die modern eingerichtete Füllstation, in der die Taucher die Pressluftflaschen für ihre Tauchgänge füllen können. Im Keller des Überlinger Krankenhauses befindet sich bereits seit 1980 eine Druckkammer des badischen Tauchsportverbands (BTSV), die von Mitgliedern des BAT mit betreut wird. Zum Glück wird sie laut den Bodensee-Aquanauten aus Überlingen für echte Notfälle relativ selten gebraucht.