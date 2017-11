Überlingen Johannes und Christine Schubert feiern diamantene Hochzeit

Johannes und Christine Schubert haben 1957 geheiratet und kamen 1976 an den Bodensee.

Überlingen (lf) Oberbürgermeister Jan Zeitler war ein gern gesehener Gast, als er dem Ehepaar Johannes und Christine Schubert, geborene Wilhelm, zur diamantenen Hochzeit gratulierte und die Urkunde mit den Glückwünschen von Ministerpräsident Kretschmann überreichte. Das bewegte Leben des Paares auf dem langen Weg vom Osten hierher interessierte den OB. Die Jubilare sind im schlesischen Städtchen Rosenberg bei Oppeln geboren und haben das Kriegsende 1945 als Kinder von elf beziehungsweise neun Jahren erlebt. Beide wuchsen in Großfamilien auf, sie hatte vier Brüder, er elf Geschwister. Ihre Flucht vor den Russen misslang. So kehrten sie nach Rosenberg zurück, das nach der Potsdamer Konferenz polnisch wurde. Als deutsche Minderheit waren sie praktisch Staatenlose, die nicht ausreisen durften.

Christine Schubert ist eine lebhafte Erzählerin, die gern ihre gemeinsame Lebensgeschichte erzählt. Kennengelernt haben sich die Jubilare über den Sport, bei dem die deutschen Jugendlichen unter sich waren. Außerdem hat einer ihrer Brüder eine Schwester von Johannes Schubert geheiratet, vier Jahre bevor sie selbst 1957 die Ehe schlossen, aus der die Söhne Hubert und Joachim hervorgingen. Jahrelang haben sie Anträge auf Ausreise gestellt bis es im Wege der Ost-West-Entspannung 1976 endlich klappte und sie gleich nach Überlingen kamen und eine Dienstwohnung auf dem Schatzberg erhielten. Johannes Schubert war ein ausgebildeter Hochspannungselektriker mit Meisterprüfung. Bei seiner Bewerbung um die Hausmeisterstelle in den Schatzberg-Häusern war er gegen 20 Mitbewerber erfolgreich. Christine Schubert hatte in Polen eine Banklehre gemacht und arbeitete 16 Jahre lang im Innendienst der Volksbank Überlingen.

Bereits 1979 konnte die Familie das Grundstück für ihr Haus am Burgbergring 86 erwerben, in das sie viel Eigenleistung steckte und 1980 beziehen konnte. Trotz einiger gesundheitlicher Einschränkungen sind die Jubilare nach wie vor ein reiselustiges Paar, das mit dem Wohnwagen gern ins warme Italien fährt. Johannes Schubert liebt die Musik. Er war Sänger im Männerchor und aktiv bei der Gründung des Shantychors, wo er als Akkordeonspieler auftrat. Elf Jahre lang war er als SÜDKURIER-Zusteller unterwegs. Schöne Erinnerungen hat das Paar an die Hochzeit, bei der es mit Kutsche und Taxi zur Kirche fuhr. Nur einmal sind Johannes und Christine Schubert nach Rosenberg zurückgefahren, um dort festzustellen, dass inzwischen Überlingen ihre Heimat ist.