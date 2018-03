Überlingen Joachim Nabholz eröffnet ein Lebensmittelgeschäft am Mantelhafen in Eigenregie

Joachim Nabholz eröffnet ein Lebensmittelgeschäft am Mantelhafen in Eigenregie

Für Mitte Mai ist die Eröffnung geplant. Jetzt sucht Bauherr Nabholz Mitarbeiter für das Geschäft, das er unter dem Namen "Jona's Nahkauf" führt, Mitarbeiter. Nabholz möchte einen Gegenentwurf zu den Märkten auf der grünen Wiese schaffen und die Innenstadt damit beleben.

Knapp anderthalb Jahre nach Schließung eines kleinen Edeka-Marktes und dem Abriss eines Cafés in der Mühlenstraße nimmt eine neue Immobilie am Mantelhafen Gestalt an. Für Mitte Mai plant Bauherr Joachim Nabholz die Eröffnung eines Backshops und eines Lebensmittelmarkts. Zur Finanzierung trägt die Vermietung von Wohnungen im Haus bei, darunter eine 250 Quadratmeter-Penthousewohnung, die schon vermietet ist.

"Jona's Nahkauf" heißt das 650 Quadratmeter große Geschäft, das Nabholz in Eigenregie als Kaufmann führen wird, gemeinsam mit Geschäftsführerin und Marktleiterin Kerstin Bode. Neben dem Lebensmittelgeschäft eröffnet die Bäckerei Mahl aus Stetten a. k. M. auf rund 100 Quadratmetern einen Backshop und ein Café, ihre 38. Filiale. Als Marktentwickler ist Jörg Bluhm, freier Mitarbeiter der Meersburger Agentur Schindler Parent, mit im Boot. Wie Bluhm sagte, sei der Markt als "Gegenentwurf" zum Markt auf der grünen Wiese zu verstehen. "Wir wollen die Innenstadt beleben."

Nachdem Marktbetreiber Edgar Schmidt im September 2016 seinen Markt am Mantelhafen geschlossen hat (er öffnet voraussichtlich im Juni einen Edeka-Markt auf dem Härlen), war Nabholz mit diversen Handelsketten im Gespräch. Schwierigkeiten macht eigentlich, dass am Haus keine Parkplätze liegen und die Kundschaft auf die wenigen Kurzzeitparkplätze der Stadt oder auf das Parkhaus Post verwiesen werden muss. Nabholz betrachtet das nicht als K.O-Kriterium, sondern entschied sich, selbst als Kaufmann ins Geschäft einzusteigen, mit dem Partner Rewe.

Rund 10 000 Artikel kämen ins Regal, darunter Basisartikel für den täglichen Bedarf und regionale Bio-Produkte. Dass er angesichts der schwierigen Anbindung für Autofahrer ein größeres "Einkaufserlebnis" bieten müsse als andere Märkte, sei ihm bewusst. Deshalb suche er gezielt Mitarbeiter, die den Servicegedanken verinnerlicht haben, so wie Marktleiterin Bode, die aus der Gastronomie kommt. Geplant sei auch, die Parkgebühren zu erstatten und die Einkäufe auf Wunsch zum Auto zu tragen oder zu den Kunden nach Hause zu liefern.