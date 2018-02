Überlingen Joachim Meyer übergibt Sanitärbetrieb an Thilo Freisleben

Nach 106 Jahren in Familienhand hat Joachim Meyer seinen Sanitärbetrieb an Thilo Freisleben. Das Geschäft mit Badaccessoires in der Christophstraße ist bald Geschichte, es soll durch eine Sanitär-Ausstellung ersetzt werden.

Auf eine insgesamt 106-jährige Firmentradition blickt Joachim Meyer zurück. Anfang dieses Jahres hat er das gleichnamige Sanitärfachgeschäftes in der Überlinger Christophstraße an seinen Nachfolger Thilo Freisleben übergeben. Der neue Inhaber führt den Bereich Sanitär fort und fügt die Sparte Heizung dazu – das Einzelhandelsgeschäft in der Christophstraße mit Handtüchern und Klobürsten wird in dieser Form aber bald Geschichte sein. Stattdessen entsteht in den Geschäftsräumen ein Service-Point und die Mitarbeiterinnen Simone Veyhle und Anne Bär kümmern sich künftig um die Organisation des Fachbetriebes und um den dort entstehenden Musterraum. In der Ausstellung werden Dusch-WCs, Badewannen und Whirkpools ebenso zu sehen sein wie Heizungen und ein kleiner Birkenwald – dieser ist jedoch unverkäuflich und dient dann der Entspannung, wie Sanitärmeister Thilo Freisleben schmunzelnd erklärt.

Um eine gute und qualifizierte Nachfolge sei es ihm gegangen, sagt Joachim Meyer. Nach dem Tod seines Bruders Peter Meyer 2011, des in Überlingen ebenso beliebten wie geschätzten ehemaligen Feuerwehrkommandanten und Sanitär-Meisters, der für die technische Seite verantwortlich war, war Joachim Meyer froh, vor zwei Jahren mit Freisleben einen geeigneten Betriebsleiter gefunden zu haben. Meyer wird auch in naher Zukunft in der Firma für den kaufmännischen Teil weiter beratend tätig sein.

1912 übernahm Joachim Meyers Urgroßvater Josef Löhle den damaligen Betrieb in der Christophstraße mit Namen Blersch und erwarb das Wohn- und Geschäftshaus, in dem auch der mittlerweile ehemalige Inhaber aufgewachsen ist. Mit Eintritt des Großvaters Wilhelm Meyer kam es zur Umbenennung der Firma in "Löhle und Meyer", durch die Trennung in Einzelfirmen im Jahr 1934 erhielt der Betrieb den auch heute noch existenten Namen. "Meyer-Sanitär" ist in und um Überlingen herum sehr bekannt und wurde daher aus gutem Grund jetzt vom neuen Inhaber auch nur sehr behutsam um das Wort "Heizung" im Namen ergänzt. Artur Meyer, vielen in Überlingen noch bekannt als der Seniorchef und Vater von Joachim und Peter, übernahm 1959 den Betrieb gemeinsam mit seiner Ehefrau. 1960 und 1982 wurde das Ladenlokal umgebaut und modernisiert.

Joachim Meyer studierte in den frühen 1980er-Jahren in München BWL und hatte andere Pläne, als im familiären Betrieb mitzuarbeiten. Als dann jedoch die Mutter verstarb, wechselte er seinen Studienplatz nach Konstanz – seit dieser Zeit war der kaufmännische Part in dem Familienunternehmen für ihn zu einer Lebensaufgabe geworden. "Die familiären Gründe waren gegeben und da war das dann selbstverständlich", erinnert sich Meyer, der sich in seiner Heimatstadt als Stadtrat engagierte und zwischen 1994 und 2006 auch Vorsitzender des Wirtschaftsverbunds Überlingen (WVÜ) war. Jetzt freut sich der sympathische, immer jugendlich wirkende, knapp über 60-jährige Joachim "Jochen" Meyer auf etwas mehr Privatleben mit seiner Frau und den beiden Kindern, denn das sei in all den bewegten Geschäftsjahren besonders seit der Betriebsübernahme 1996 doch oft viel zu kurz gekommen, resümiert er resümiert.

Auf die Frage, warum der Familienbetrieb denn nicht auch in der Familie bleibt – Meyer hat einen 13-jährigen Sohn – antwortet der Familienvater wie folgt: "Ich möchte nicht erst mit über 70 Jahren meine Nachfolge regeln. Mein Sohn ist jetzt 13 Jahre alt, wenn er lieber beispielsweise Schauspieler werden möchte, soll er das auch völlig losgelöst von anderen Verpflichtungen können. Dennoch habe ich vorgebaut, er könnte, wenn er wollte, später in den Sanitärbetrieb einsteigen."

Hatte die Firma Meyer im Jahre 1959 bei der Übernahme durch Vater Artur fünf Mitarbeiter, so sind es heute zum Ende der Ära Meyer-Sanitärtechnik 16 Arbeitsplätze, die laut Aussage des neuen Inhabers auch erhalten bleiben. Großprojekte wie der Kursaal, die Greth oder die Therme bestimmten die Firmengeschichte, aber auch die Sanierung der Bäder in der Birkle-Klinik, die sich im laufenden Klinik-Betrieb über Jahre hinzog sind Höhepunkte, an die sich Joachim Meyer gerne erinnert.

"Ich bin froh das der Jochen mir mit seinem Know-How und seinen Verbindungen noch weiter zur Seite steht", gibt der neue Inhaber Thilo Freisleben freimütig zu. Freisleben ist Gas- und Wasserinstallateurmeister sowie Meister des Heizungsbaus. Er absolvierte seine Lehrzeit im Betrieb seines Onkels in Heilbronn, machte sich dort bereits selbstständig und kam der Liebe wegen 2015 nach Konstanz, wie er erzählt. Neubau und Badsanierung sind sein Kerngeschäft, auf das er sich konzentrieren möchte. "Es rentiert sich für mich einfach nicht, dass Ladengeschäft im bisherigen Stil weiterzuführen", erklärt der neue Inhaber die Umstrukturierung und den Wegfall des bisherigen Ladengeschäftes mit seiner Vielfalt vom Waschlappen oder Seifenschalen bis hin zu Saunamänteln und Toilettenbürsten.

Freisleben sei sich bewusst in sehr große Fußstapfen zu treten, habe aber in den vergangenen zwei Jahren als Betriebsleiter viel Erfahrung für die anstehenden Aufgaben gesammelt und freue sich auf einen Neubeginn bei dem viel altes und bewährtes erhalten bleibt.

Lange Firmengeschichte

1912 Josef Löhle Übernimmt und kauft das Geschäfts- und Wohnhauses in der Christophstraße von der Firma Blersch.

1919 Wilhelm Meyers tritt durch Einheirat in die Firma ein.

1934 Der Betrieb wird in zwei Einzelfirmen getrennt. Wilhelm Meyer übernimmt das Haus in der Christophstraße.

1957 Aussiedlung der Werkstätten in den Neubau im Geranienweg.

1959 Artur Meyer übernimmt den Betrieb.

1960 und 1982 Das Ladenlokals in der Christophstraße wird umgebaut und modernisiert.

1994 Vergrößerung und Mordenisierung im Ladengeschäft und im Lager.

1996 Nach der Betriebsübergabe an Joachim und Peter Meyer wird die Firma in die Meyer Sanitärtechnik GmbH umgewandelt.

2018 Joachim Meyer übergibt das Unternehmen an seinen Nachfolger Thilo Freisleben. (sma)