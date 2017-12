Überlingen Irritationen über öffentliche Förderung für Kletterhallen

Gerichtsurteile in Darmstadt und Berlin sorgen auch beim Deutschen Alpenverein in Überlingen für Unsicherheit.

Kaum war der Jubel der Mitglieder des Deutschen Alpenvereins (DAV) über den Bau eines Vereins- und Kletterzentrum verklungen, wich die Freude der Verunsicherung. Der Grund: Zwei Gerichtsurteile zur Kommerzialität der vom DAV betriebenen Kletterhallen und zur öffentlichen Förderung der Hallen. Erst verbreitete sich am Wochenende über die Deutsche Presseagentur (dpa) die Meldung über ein Urteil des Amtsgerichts Darmstadt. Es gibt der DAV-Sektion der hessischen Stadt auf, sich mit ihrer Kletterhalle ins Handelsregister einzutragen.

Die Schlussfolgerung daraus: Der Spruch könnte Signalwirkung für die anderen Sektionen und die insgesamt 1,2 Millionen DAV-Mitglieder haben, die künftig in puncto Kletterhallen womöglich auf alle ihre bisherigen Privilegien verzichten müssen. "Deutschlands größter Sportverein hat juristischen Ärger", war der generelle Tenor. "Ärger für den Alpenverein", hieß es auch im SÜDKURIER. Zwei Tage später, am vergangenen Montag, fällte das Oberverwaltungsgericht Berlin ein Urteil, wonach die DAV-Sektion Berlin für ihre Kletterhalle und für einen begrenzten Zeitraum eine unzulässige Sportförderung erhalten hat – in Form einer vergünstigten Miete für ein Grundstück.

Eine ähnliche Lösung ist nun auch in Überlingen angedacht. Die Stadt hat dem DAV ein Grundstück beim Schulcampus mit einem niedrigen Erbbauzins von 4 Prozent angeboten. Im Überlinger Rathaus hat man nach den beiden Urteilen aufgehorcht, wie Oberbürgermeister Jan Zeitler auf Anfrage bestätigt. Der Vorwurf der kommerziellen Betreibung komme für ihn nicht ganz unerwartet. Angesichts der Pläne für einen dauerhaften Bistrobetrieb und möglichen Firmenveranstaltungen in der Überlinger Kletterhalle habe er "ehrlich gesagt auch schon in diese Richtung gedacht." Das zeige sich auch daran, dass der DAV die Kletterhalle in seinen Finanzen getrennt vom eigentlichen Vereinsleben betreiben wolle. Angesichts der Urteile, gebe es nun einen Prüfauftrag an die Kämmerei, inwiefern die Situation neu bewertet werden muss.

Dabei hat sich durch die Rechtsprechung in Darmstadt und Berlin erst einmal nichts geändert. Die Darmstädter Sektion muss sich lediglich neben dem Vereinsregister auch ins Handelsregister eintragen – steuerlich werden die vereinseigenen Hallen genauso behandelt wie die privaten. In Berlin stellte man lediglich einen Verstoß gegen die Sportförderung in einem Zeitraum von gut einem Jahr fest. Im Grunde bestätigte das Gericht aber eine Entscheidung des des Europäischen Gerichtshofes aus dem Juni 2016, dass die öffentliche Förderung von DAV-Kletterhallen rechtmäßig und mit den Regeln des EU-Binnenmarktes vereinbar ist.

So sieht es auch Klaus Haberstroh, Vorsitzender der Sektion Überlingen. Er spricht von einem "Vorstoß der kommerziellen Hallen". Dieser sei aus seiner Sicht nicht in Ordnung, "da der Alpenverein maßgeblich die Entwicklung der Indoor-Kletterszene vorangetrieben" habe, und erst dadurch kommerzielle Interessen anderer Anbieter geweckt worden seien. Diese sehen in den vom DAV betrieben Hallen eine Konkurrenz für das eigene Angebot. Für Überlingen hält er diese Konkurrenzkonstellation hingegen für ausgeschlossen: "In Überlingen werden Sie lange auf eine kommerzielle Kletterhalle warten müssen. Der Markt ist zu klein und ohne Förderung und ehrenamtliches Engagement wird sich so eine Sportstätte nie tragen." Er stellt zudem klar: "Als DAV-Sektion sind wir gemeinnützig und wenn wir Gewinne erwirtschaften sollten, werden diese dem Zweckverband zugeführt." Der DAV sei auf die finanzielle Unterstützung angewiesen: "Sollten die Förderungen wegfallen, ist das Projekt für mich gestorben."

Auch Oberbürgermeister Jan Zeitler hofft, wie er betont, dass der Bau der Kletterhalle nicht doch noch gefährdet wird: "Ich denke, dass wir jetzt eine Lösung haben, die gut und auch umsetzbar ist."