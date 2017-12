Überlingen, Friedrichshafen Interview mit Jugendgemeinderäten: "Wir hoffen, überall im Stadtgeschehen zu wirken"

Vor der Entscheidung des Überlinger Gemeinderats über die Gründung eines Jugendgremiums sprechen Matthias Eckmann und Linda Amazu über ihre Arbeit im Jugendparlament Friedrichshafen.

Wie bringt sich der Jugendgemeinderat in Friedrichshafen ein?

Wir sind im Gemeinderat und in allen Ausschüssen mit zwei Personen vertreten. Außerdem sind wir bei vielen Veranstaltungen in Friedrichshafen dabei, präsentieren uns und zeigen Präsenz, wo es nur geht. Wir versuchen, den Jugendlichen in allen Belangen eine Stimme zu geben, denn wir sehen uns als Vertreter der Jugendlichen von Friedrichshafen. Außerdem veranstalten wir auch eigene Vollversammlungen des Jugendparlamentes. Zudem veranstalten wir mit Unterstützung der Stadt einmal im Jahr ein Jugendforum. Wir hoffen damit, überall im Stadtgeschehen zu wirken.

Wie umfangreich kommen Sie zu Wort?

Wir haben im Gemeinderat und in den Ausschüssen ein Antrags-, Anhörungs- und Rederecht. Wir haben also jederzeit die Erlaubnis, zu sprechen und Fragen zu stellen. Abstimmen dürfen wir allerdings nicht.

Fühlen Sie sich gehört?

Es gibt Gemeinderäte, die sich über das jugendliche Engagement sehr freuen – besonders die „Paten des Jugendparlaments“ (Vertreter aus jeder Fraktion im Gemeinderat). Leider gibt es auch immer wieder Gemeinderäte, Rektoren oder Mitglieder der Verwaltung, die uns nicht ganz ernst nehmen und unsere Meinung als ahnungslos und unbedeutend abtun.

Um welche Themen geht es den Jugendlichen?

Selbstverständlich haben wir Themen, die uns ganz besonders am Herzen liegen: Etwa Schule, Freizeit, Umwelt, Verkehr (ÖPNV), Politik und viele mehr. Jedoch sind auch alle Themen, die jetzt behandelt werden, in Zukunft relevant. Da es dabei um unsere Zukunft geht, sind für uns fast alle Themen relevant. Gerade deshalb bringen wir uns überall ein, hören uns jedes Thema an und verfolgen gespannt die Entwicklung.

Wie viel Aufwand ist mit dem Mandat verbunden?

Wir beide haben mit Sicherheit den meisten Aufwand, da wir das Jugendparlament im Gemeinderat vertreten. Die Vollversammlungen finden alle vier bis sechs Wochen statt und dauern in der Regel zwei bis drei Stunden. Diese bereiten wir meist am selben Tag und in einer vorangehenden Vorstandssitzung vor. Hinzu kommen noch weitere Termine, die wir organisieren, Gespräche mit verschiedenen Kooperationspartnern, Veranstaltungen, die wir besuchen und eine Menge E-Mails. Da kommt eine Menge zusammen.

Bekommen Sie Geld dafür?

Zunächst einmal haben wir ein Budget von 11 000 Euro, über das wir selbst verfügen können. Zudem bekommen wir eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 10 Euro pro Person, pro Sitzung des Gemeinderates oder eines Ausschusses. Für unsere Sitzungen (Vollversammlung, Vorstandssitzung) bekommen wir 7,50 Euro pro Person und Sitzung.