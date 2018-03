Überlingen Internetexperte gibt am Salem College Tipps für sicheres Surfen

Internetexperte gibt am Salem College Tipps für sicheres Surfen

Léon Klein kennt sie alle, die Tricks der Cyberkriminellen. Da blieb den Zuhörern manchmal die Spucke weg.

Überlingen – Mit diesem Satz überraschte Referent Léon Klein gleich zu Beginn seines Vortrags die Zuhörer: "Wir machen das mal anders: Nicht ich stelle mich vor, sondern Sie sich mit Ihren Smartphones." Mithilfe eines WLAN-Clients hatte er bereits alle Smartphones aus dem Auditorium erfasst, die automatisch versuchen, sich in ein Netzwerk einzuloggen. Was zu Hause gewollt und praktisch ist, kann sich andernorts jemand zunutze machen. Flugs ließ Léon Klein auf seinem Laptop alle so gewonnen Daten erscheinen, die nicht nur Namensteile, sondern auch Stationen der Inhaber auflisteten.

Der IT-Sicherheitsexperte ist als Vortragsreisender unterwegs und demonstriert seinen Zuhörern sehr anschaulich, wo es im täglichen Umgang mit dem Internet Sicherheitslücken gibt und warum es sich lohnt, mehr Sorgfalt walten zu lassen. Der Vortrag fand auf Einladung der Schule Schloss Salem im Salem College statt. Tagsüber hatte der Experte Schülern unterschiedlicher Altersklassen den "Tatort Internet" erläutert, abends waren Eltern und Jugendliche dran.

Erheblicher Schaden

Um ein Smartphone zu hacken, reicht ein Trojaner oder Schadsoftware, die sich der Nutzer beispielsweise durch das Öffnen eines Mailanhangs oder eine unseriöse App eingefangen hat. So ließen sich Informationen wie Anmeldedaten für Facebook ausspionieren, Kopfhörer in Mikrofone umwandeln und unbemerkt die Kamera aktivieren. Das eigene Handy kann damit zum perfekten Überwachungs-Werkzeug werden. Keine schöne Vorstellung! Léon Klein demonstrierte das mit Handys aus dem Publikum und verschickte unter falschem Namen kompromittierende Kurznachrichten. Damit war die Standard-Ausrede für den sorglosen Umgang mit digitalen Medien "Ich habe doch nichts zu verbergen" hinlänglich entkräftet.

Léon Klein erläuterte, welchen Schaden Kriminelle bereits bei großen Unternehmen anrichten konnten. Cyberkriminalität ist ein einträgliches Geschäft für Fachleute, denen es oft zu einfach gemacht wird. "Unsere Gesetze und die Rechtsprechung hinken der Realität noch weit hinterher", stellte Klein fest. Dazu zeigte er auf, wo man selber zum Täter wird, wenn man beispielsweise illegal Filme oder Musik streamt. "Bezahlen sie ihren Kindern lieber die günstigste Version eines seriösen Anbieters", riet er den sehr aufmerksam zuhörenden Eltern. "Es gibt keinen 100-prozentigen Schutz, auch nicht gekauft!", sagte er. Man könne nur die Risiken analysieren, sie reduzieren und den Rest akzeptieren.

Der Sicherheitsexperte hält nichts davon, seinen Kindern aus Angst vor den Gefahren das Internet zu verbieten. "Damit nehmen sie ihnen die sozialen Kontakte!" Eltern müssten sich informieren, Vertrauen haben und Hilfestellung anbieten. Als Beispiel nannte er die bei Jugendlichen zurzeit beliebte App "musical.ly". Dort laden die Nutzer Videos hoch, in denen sie sich mehr oder weniger gekonnt als Playbacksänger in Szene setzen. Wer es verpasst, bei den Sicherheitseinstellungen die richtigen Häkchen zu setzen, tritt sämtliche Urheberrechte ab und überlässt den Anbietern die Filme – für immer.

Sicherheitstipps

Der IT-Sicherheitsexperte Léon Klein nannte einige Grundregeln für einen sicheren Umgang mit dem Handy: