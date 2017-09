Überlingen Initiative um Ursula Binzenhöfer fordert mehr bezahlbaren Wohnraum

Ursula Binzenhöfer und ihre Bürgerinitiative hält eine Sozialquote bei neuen privaten Wohnbauvorhaben in Überlingen für dringend erforderlich. Sie fordert mehr Verantwortung von Investoren – jüngst bei einer Veranstaltung von "Die Linke". Dort referierte der Stuttgarter Architekt und Stadtplaner Luigi Pantesano über Grundsätzliches.

Überlingen – Wenn die Mieten hoch sind und stetig steigen, hilft auch ein Mietspiegel den Menschen wenig, die eine preisgünstige Wohnung suchen. Umso mehr ist einer neuen Bürgerinitiative daran gelegen, dass in der Stadt mehr von dem viel beschworenen "bezahlbaren Wohnraum" entsteht. "Viele Menschen haben große Angst, dass ihnen gekündigt wird. Denn dann finden sie in Überlingen keine andere Wohnung mehr, die sie sich leisten können. Auch wenn sie ihr ganzes Leben in der Stadt gelebt haben", sagt Ursula Binzenhöfer, die inzwischen ein Dutzend besorgte und betroffene Menschen um sich geschart hat, um dem Problem mehr Publizität zu verleihen. Das versucht sie inzwischen mit einer Facebook-Seite der "BWoÜ". Wohnen dürfe "kein Luxus für wenige sehr gut verdienende Menschen" sein, heißt es da. Auch Oberbürgermeister Jan Zeitler und die Gemeinderäte wendet sich Binzenhöfer jetzt mit ihrem Vorstoß.

"Vieles muss sich hier ändern, denn alle brauchen ein Dach über dem Kopf und zwar so, dass der soziale Friede gewahrt bleibt", sagt die 63-Jährige. Dabei gebe es einige Leerstände selbst in städtischem Eigentum. Dies sei nicht zu verantworten. "Natürlich will niemand eine Gettobildung", sagt die Überlingerin. Gerade deshalb bedürfe es einer Sozialquote bei Bauprojekten privater Investoren. Andere Städte wie Friedrichshafen oder Ravensburg hätten dies längst vorgemacht. "Dafür kämpfen wir auch in Überlingen."

Ihr Anliegen brachte Binzenhöfer jetzt auch bei einer Veranstaltung der "Linken" zum Thema Stadtplanung und Wohnen vor. Unter den 30 Bürgern waren nicht nur Mitglieder oder Sympathisanten. "Das ist ein ganz brisantes Thema", bekannte auch Winfried Ritsch, langjähriger Gemeinderat der FWV und vermisste entsprechende Weichenstellungen bei der Stadtverwaltung.

Zunächst hatte der Stuttgarter Architekt und Stadtplaner Luigi Pantesano über Grundsätzliches referiert – von der Betrachtung einer Stadt zu deren Bestimmung, über die Trennung von Wohnen und Arbeit und die Konsequenzen, die allenthalben beklagt werden. Denn was sich wie eine Binsenweisheit anhöre, dass eine "Stadt für Menschen" geplant und gebaut werde, sei nicht selbstverständlich. Vielfach sei die Mobilität, meist das Auto, der Maßstab und eine "autogerechte Stadt". Pantesano war nach seinem Studium "Quartiersmanager" in Konstanz und heute Dozent an der Universität und Gemeinderat in Stuttgart.

Es gebe keine "Patentlösungen", erklärte Pantesano. Doch formulierte der Stadtplaner sechs aus seiner Sicht wichtige Grundprinzipien, die bei der Konzeption von Quartieren und Wohnprojekten beachtet werden sollten. Stadtentwicklung müsse Mensch und Natur Vorrang vor den Autos einräumen, sie müsse den Klimawandel im Blick haben, sie müsse als Gemeinschaftsaufgabe der Bürgerinnen und Bürger verstanden werden und sie sei dem Gemeinwohl verpflichtet.

"Der Bund kann sich hier nicht aus der Verantwortung stehlen", betonte Linke-Bundestagskandidatin Claudia Haydt. Wohnen sei inzwischen ein "gefährdetes Menschenrecht" und die Länder hätten das Problem nicht gelöst. Der Bestand an Sozialwohnungen sei in "erschreckender Weise" zurückgegangen: "Selbst Bayern hat noch dreimal so viel wie wir."

Ohne staatliche Regelung würden nur "sehr hochpreisige Wohnungen" gebaut, erklärte Haydt. Selbst Familien mit durchschnittlichem Einkommen und 2,3 Kindern könnten sich in Überlingen höchstens noch eine 80-Quadratmeter-Wohnung leisten, was eigentlich kaum ausreiche. "Wir müssen daher die Miet- und die Bodenspekulation angehen", fordert sie und betont: "Wir wollen nicht durch staatliches Wohngeld private Investoren fördern." Viel besser sei für diesen Bedarf "Wohnraum, der in öffentlicher Hand ist". Investitionen in Wohngeld seien "verbrannt", argumentiert Haydt, mit Investitionen in Immobilien habe er Staat etwas für kommenden Generationen.

Sozialquote

Friedrichshafen hat sie, Ravensburg hat sie, München hat sie – die Sozialquote bei größeren Bauprojekten. In der bayerischen Hauptstadt, wo die Wohnungen mindestens so knapp und teuer sind wie in Überlingen, sind Investoren und Bauträger verpflichtet, 30 Prozent Sozialwohnungen zu erstellen. In Friedrichshafen hat der Gemeinderat im Mai ebenfalls eine Sozialquote beschlossen, allerdings mit der Hintertür einer zweckgebundenen Ausgleichszahlung für den Investor.

Seit über zwei Jahren gilt in Konstanz ein Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum, um den angespannten Markt zu entlasten. In Friedrichshafen fand dies keine Mehrheit.

Nicht zu träumen wagt man hierzulande von dem so genannten Wiener Modell: In der österreichischen Hauptstadt wurde in den 1920er Jahren ein Konzept kreiert, nach dem Grund und Boden in großen Bereichen nicht verkauft, sondern nur in Erbpacht vergeben und so der Spekulation entzogen wurde. Teilweise wurde dieses Modell bis heute durchgehalten. "So kommt es zu einer durchschnittlichen Quadratmetermiete von 4,50 Euro", erklärt Stadtplaner Luigi Pantesano. Möglich sei dies, weil allein die Stadt Wien mit rund 600 Millionen Euro mehr als der ganze Bund in den Wohnungsbau investiere. Diese Investitionen würden wiederum über eine 1-prozentige Wohnungssteuer refinanziert, die sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilten. "Das Mietrecht kann nach dem Tod auch auf die Kinder vererbt werden, egal was die verdienen", sagt Luigi Pantesano. Doch für derlei Konzepte wie in Wien fehlten in Deutschland derzeit die gesetzlichen Grundlagen, räumt der Stadtplaner ein. (hpw)