Überlingen In der Stadt von Jürgen Resch: Diesel-Urteil verpufft fürs Erste

Nach dem Spruch des Bundesverwaltungsgerichts setzt Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler nach wie vor auf Verkehrsberuhigung statt auf Verbote. Der Chef der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, wohnt in Überlingen. Er rät schon alleine zum Erhalt des Prädikats "Kneippheilbad" dazu, Dieselfahrzeuge aus der Innenstadt zu verbannen.

Das Diesel-Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes hat zunächst keine Auswirkungen auf den Autoverkehr in Überlingen. Wie Oberbürgermeister Jan Zeitler auf Nachfrage mitteilte, habe in Überlingen die Verkehrsberuhigung nach wie vor eine höhere Priorität als die Durchsetzung von Verboten. Zeitler verweist darauf, dass das Verkehrsministerium eine Änderung der Straßenverkehrsordnung plant, dass auf dieser Grundlage ein Fahrverbot möglich wäre, aber auch hier ein langwieriges Prüfungsverfahren vorausgesetzt werde. Zudem bleibe die ungeklärte Frage, wer ein Verbot kontrollieren soll. Die Polizei habe wichtige andere Aufgaben.

Sind nun Auswirkungen auf Überlingen zu erwarten? Zeitler: "Um auf Grundlage der Belastung durch Stickoxide selektive Fahrverbote zu verhängen, müssten derartige Messungen als Grundlage erhoben werden." Zudem müssten in einem Luftreinhalteplan Maßnahmen erarbeitet werden, um eine rechtliche Grundlage für ein Fahrverbot zu haben. "Selbst bei Schaffung dieser Voraussetzungen müssten zusätzlich die Bereiche mit Fahrverbot festgelegt werden, es müssten Alternativstrecken ausgewiesen und Ausnahmeregelungen für Polizei, Helfer und Dienstleister oder Anwohner ausgegeben werden."

In Überlingen wurde die Stickoxidbelastung bei der Überprüfung des Prädikats „Kneippheilbad“ gemessen. Im amtlichen Gutachten vom 10. September 2014 wurde festgestellt, dass die mittlere Stickstoffdioxid-Belastung (Messung über 12 Monate) beim Franziskanertor bei 38,7 µg pro Kubikmeter lag. Der Wochenmittelspitzenwert lag bei 71,0 µg. Die Messungen fanden als einmalige Messungen statt, betont Zeitler, so dass keine Aussagen über eine dauerhafte Belastung getroffen werden könnten. Nach den Bestimmungen des Deutschen Heilbäderverbands war die Belastung durch Stickoxid "in unzulässiger Weise erhöht", wie es im Gutachten 2014 hieß. Oberbürgermeisterin Sabine Becker forderte damals, die Luftverpestung zum Gesundheitsschutz und zur Sicherung des Prädikats "Kneippheilbad" zu reduzieren.

Jürgen Resch wohnt in Überlingen-Bonndorf. Er ist Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), die die Klage um die Fahrverbote angestoßen hat. Wie Jürgen Resch im Gespräch mit dem SÜDKURIER im Oktober 2017 sagte, rate er der Stadt, ein aussagekräftiges Gutachten zur Luftqualität erstellen zu lassen. Doch auch der eigenen Nase traue er einiges zu. „Ich brauche nicht Koch zu sein, um zu wissen, wenn ein Schnitzel verbrannt ist“, zitiert er in diesem Fall gerne Hans Moser. Nicht nur in der Jakob-Kessenring-Straße könne man das Problem fast täglich riechen. „Ich fahre häufiger mit dem Fahrrad hier durch“, sagt Jürgen Resch: „Da merkt man das gleich.“

Von einer Vollsperrung für den Individualverkehr verspricht sich Resch gar nicht so viel. „Sie haben ja immer noch viel Anwohner- und Lieferverkehr.“ Sinnvoller aus seiner Sicht wäre es auch für Überlingen, eine „Umweltzone oder Ähnliches“ auszuweisen und vor allem die wirklichen Hauptverschmutzer draußen zu halten. In Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann finde die Stadt sicher einen Unterstützer, sagte Resch im Oktober. Raus müssten aus Reschs Sicht sämtliche Dieselfahrzeuge, die jenseits der Euronorm VI liegen. Insbesondere die Busse des ÖPNV und die Taxis gelte es genau unter die Lupe zu nehmen, empfiehlt der Umwelthilfe-Chef. Er selbst habe in Überlingen auch schon Spotmessungen auf Feinstaubpartikel vorgenommen. Die Topografie der Innenstadt mit ihren teilweise engen Häuserschluchten beeinträchtige den Luftaustausch. Erschwerend hinzu komme der enorme „Durchgangs- und Standverkehr“. Wenn Überlingen sein Image und seinen Status als Kurort erhalten wolle, würde er der Stadt dringend weitere konkrete Maßnahmen empfehlen. „Wenn wir die Schweizer Grenzwerte hätten, wäre das anders“ , erklärt er. Gerade die Dieselloks am nördlichen Seeufer seien „abenteuerlich“, was die Abgase angehe. Besonders am Trog des Überlinger Bahnhofs Mitte seien die Konsequenzen quasi täglich zu riechen.