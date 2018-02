Überlingen Immobilien und Mieten auch in zweiter Reihe teurer

Immobilien- und Mietpreise steigen auch in zweiter Reihe, das "Hinterland" rückt immer weiter weg. Eine Nachfrage bei Immobilienhändlern und Bürgermeistern in Überlingen und im Umland zeigt: Die Nachfrage übersteigt das Angebot um ein Vielfaches.

Die Nachfrage nach Grundstücken, Immobilien und Mietwohnungen in der Region scheint ungebrochen. Je näher am Ufer, desto teurer, desto unbezahlbarer sind die Angebote für viele. Bald vorbei zu sein scheinen auch die Zeiten, in denen im "Hinterland" alles noch viel besser war – ohnehin ein Begriff, den keine Kommune gern hört oder gar verwendet.

Ein Blick nach Salem, Owingen oder Herdwangen-Schönach zeigt: Auch in der zweiten Reihe ist der Siedlungs- und Preisdruck spürbar. Mittlerweile liegt Owingen gefühlt fast am Bodensee, vom Golfplatz und vom Gewerbegebiet ist er schließlich auch zu sehen. In Salem wirkt der Schlossseeblick wertsteigernd und im oberen Linzgau könnte es ein Riedblick sein, der die Attraktivität und den Wert einer Wohnlage steigert. Die Preisspirale dreht sich beim Immobilienkauf wie bei den Mieten.

"Letzte Woche hatte ich eine Dachgeschossmietwohnung mit 82 Quadratmetern inseriert", berichtet Maklerin Ute Lorenz aus Billafingen, die auch in Überlingen ein Büro hat: "Binnen kurzer Zeit hatte ich 130 Anfragen und nach einem halben Tag war die Wohnung weg." Für 8 Euro pro Quadratmeter kalt bekomme man schließlich nur noch selten etwas geboten. "Auch bei Immobilien ist die Nachfrage riesig. Es ist ein eindeutiger Verkäufermarkt", beschreibt Lorenz die Situation. "Die Preise steigen immer mehr, das ist ein Wahnsinn." Maklern und Verkäufern muss das nicht unangenehm sein. Umso schwieriger ist es für die, die eine Immobilie oder Wohnung suchen. "Herdwangen ist auch noch gut", sagt Lorenz aus Sicht der Anbieter: "Pfullendorf ist schon schwieriger." Aus dem Blickwinkel der Suchenden kann die Marktlage gerade andersherum bewertet werden.

"Ein bisschen günstiger sind die Mieten in Owingen je nach Lage schon", bestätigt auch Bürgermeister Henrik Wengert: "Allerdings gibt es hier nur wenig Mietwohnungen und die Preise ziehen auch hier an." Binnen weniger Monate hat Owingen die Bauplätze des eben erschlossenen Wohngebiets verkauft. Doch je weiter man von Arbeitsplatz, Stadt oder Wunschgebiet weg ist, desto schwieriger wird es mit der Infrastruktur. Der Linzgaubus zwischen Überlingen, Pfullendorf und Sigmaringen ist ein kleines, aber feines Angebot, das recht stark genutzt wird.

Der Preissprung zwischen unterem und oberem Linzgau ist eklatant. In Owingen verkauft(e) die Gemeinde ihre Bauplätze derzeit zwischen 220 und 280 Euro, in Herdwangen-Schönach liegen die Preise mit 100 bis 140 Euro fast bei der Hälfte. Auch hier wird das Wohnbauland knapp. "Die Nachfrage nach Bauplätzen ist riesig", konstatiert Bürgermeister Ralph Gerster aus Herdwangen-Schönach, "und viel größer als das Angebot." Im Ortsteil Herdwangen wird derzeit um fünf Bauplätze gerungen, in Großschönach gibt es gar keine. Doch die Doppelkommune plant schon die nächsten Wohngebiete.

Lieber kaufen oder lieber mieten? Bisweilen wird einem die Entscheidung abgenommen. Das ernüchternde "Im Moment sind keine Angebote vorhanden" gilt bei Salems Gröning-Immobilien für beide Bereiche. Allerdings glauben manche Kenner, bei den Preisen langsam eine Obergrenze zu erkennen. "Man merkt es deutlich, dass der Zenit überschritten scheint", erklärt Marlene Bücher von AM Immobilien in Salem-Buggensegel. "Es ist inzwischen eher eine Konsolidierungsphase eingetreten." Zumindest gelte dies für Durchschnittsimmobilien. "Die Leute machen die Preistreiberei nicht mehr mit." Eine Ausnahme seien Immobilien in besonderer Lage, wenn es bei den Kunden auf 100 000 Euro mehr oder weniger nicht ankomme und bei den Anbietern der Verkauf nicht eile.

Sonst kennt Marlene Bücher viele Interessenten, die "lieber in die zweite Reihe gehen". Eigentumswohnungen seien inzwischen auch in Salem teuer genug, erklärt die Immobilienhändlerin: "Selbst im Geschosswohnungsbau liegen die Preise schon bei 3500 bis 4000 Euro pro Quadratmeter." Damit es merklich günstiger wird, braucht es noch etwas mehr Distanz zum See. Nicht nur eine topografische Kante ist der Übergang zum oberen Linzgau mit Denkingen und Pfullendorf, auch das Preisgefüge zeige hier einen klaren Schnitt, sagt Bücher: "In Pfullendorf bekommen Sie noch ein Reihenhäuschen für 220 000 bis 230 000 Euro."

Wer in die Neuen Mitte von Salem ziehen will, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen. Der Waiblinger Bauträger Brutschin bietet die geplanten Wohnungen im ersten Bauabschnitt für Preise zwischen 245 900 und 738 900 Euro an. Dafür gibt es eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit unter 60 Quadratmetern oder ein Penthouse mit vier Zimmern (620 700 Euro), die bis Ende 2019 fertiggestellt sein sollen.

Mieten und Bodenwerte am See und in der Region