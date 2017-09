Überlingen Hödinger Besenwirtschaften von Freitag ab geöffnet

Zum 26. Mal öffnen die Hödinger Besenwirtschaften von Freitag, 29. September, bis zum Tag der Deutschen Einheit am Dienstag, 3. Oktober, ihre Türen. In den herbstlich geschmückten Lokalen werden die Hödinger Vereine die Gäste wieder bewirten.

Im Rahmen von 775 Jahre Hödingen sind dieses Mal jedoch einige Sonderaktionen geplant: Am Freitagabend unterhält die Alphornbläsergruppe Meßkirch die Gäste vor den Lokalen, am Sonntag sind eine Obstsortenschau mit Verkostung und ein Schaumosten geplant. Und am Feiertag richtet die Grundschule Hödingen einen Tag der offenen Tür von 13.30 Uhr bis 16 Uhr aus. Ansonsten wird wie gewohnt neben den üblichen Getränken Most in allen Variationen ausgeschenkt, süß, zapfenräs oder vergoren.

Spezialitäten aus der Bauernküche

Das teilweise täglich wechselnde Speisenangebot umfasst viele Spezialitäten aus der Bauernküche wie die beliebte Schlachtplatte, Mostbraten oder Saumagen. Diese gibt es in der Besenwirtschaft in der Tenne der Familie Siegel oberhalb der Kirche (Turn- und Sportverein, Musikverein und Sportverein), im Gewölbekeller der Familie Suhm in der Brunnenstraße (Feuerwehr und Narrengesellschaft), im Ofenhaus der Familie Siegfried Vogler unterhalb der Kirche (Kirchenchor) und im Vereinsraum beim Pfarrhaus (Landjugend KLJB). Auch das Hofcafé Vogler sowie das Landhaus Abacco beteiligen sich.

Frische Waffeln verkaufen am Sonntag und Dienstag die Ministranten der Seelsorgeeinheit Sipplingen auf Voglers Hof unterhalb der Kirche. Am Sonntag und am Dienstag verköstigt der Elternbeirat des Nesselwanger Kindergartens und der Grundschule Hödingen ab 12 Uhr mit Kaffee sowie Kuchen und Torten in der Turnhalle, bei gutem Wetter im Schulhof. Ebenfalls am Sonntag ist ein Kindernachmittag für die Jüngsten vorgesehen.

Geöffnet sind die Besen am heutigen Freitag und am Montag jeweils ab 18 Uhr, am Samstag ab 17 Uhr sowie am Sonntag und Dienstag ab 11 Uhr. Bei schönem Wetter wird auch im Freien vor den Lokalen bewirtet.