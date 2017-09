Überlingen Heinz Dörr, 90 Jahre: Fromm, sozial, engagiert

Heinz Dörr feiert am Samstag seinen 90. Geburtstag. Er war lange aktiv in Schule, in der Gewerkschaft und der Politik. Ein Porträt, geschrieben von seinem Weggefährten Oswald Burger.

„Ich wäre nicht das, was ich geworden bin, ohne meine Frau.“ Das ist das Erste, was Heinz Dörr über sein Leben sagt. Am Samstag (30. Oktober) feiert er seinen 90. Geburtstag. Seit 63 Jahren ist Heinz Dörr mit Anneliese verheiratet, die ihn auf allen Wegen begleitet. Und zwar konsequent zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Dies machte Heinz Dörr zu einem Fachmann für die Probleme, die man in Überlingen als Fußgänger und mit öffentlichen Verkehrsmitteln hat. Familie Dörr wohnt im ehemaligen Bahnhofshotel am Westbahnhof, das sein Onkel Wilhelm Ernst Dörr 1919 erwarb. Heinz Dörr ist immer noch rege tätig. Recherchen macht er im Internet.

Der Zweite Weltkrieg machte Dörr, 1927 in Karlsruhe-Rüppurr geboren, einen Strich durch die biografische Rechnung: Luftwaffenhelfer, Reichsarbeitsdienst, in den letzten vier Monaten des Kriegs noch Soldat und anschließend französische Gefangenschaft waren die Lehrjahre dieses Jahrgangs, die Heinz Dörr für immer von Diktatur und Militarismus heilten.

Er wurde Volksschullehrer und konnte 1966 nach Überlingen versetzt werden, weil an der Wiestorschule eine Stelle für einen evangelischen Lehrer frei wurde. Er unterrichtete in Überlingen bis zum Ruhestand Ende 1989, wurde Konrektor und seit 1977 Rektor. Darüber hinaus war er vielfältig in Funktionen und Gremien der Lehrerbildung und der literarischen Bildung von Schülern tätig.

Seit 65 Jahren ist Heinz Dörr Mitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und war seit 1954 in deren Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien tätig, in der Jugendliteratur geprüft und empfohlen wird. Er war zeitweise auch Mitglied in der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Politische Vorbilder für Heinz Dörr waren Gustav Heinemann und der gleichaltrige Erhard Eppler, für deren Gesamtdeutsche Volkspartei er sich einsetzte. Daneben war er aktiv für die Erhaltung des Landes Baden. Bei einer Veranstaltung in der Nacht zum 1. Mai 1966 warb ihn Arthur Kirchmeier im Christophskeller für die SPD. Vier Wahlperioden lang war Heinz Dörr Gemeinderat für die SPD in Überlingen, lange Mitglied im Ortsverein der SPD, dessen Kassenverwalter und dann Kassenprüfer.

Sein Engagement in Familie, Schule, Gewerkschaft und Politik sind gegründet in einer tiefen Religiosität. Er wuchs in die evangelische Jugendarbeit hinein und übte an allen Stellen, an denen er berufstätig war, auch das Amt als Lektor oder Prädikant aus, zuletzt an der Auferstehungskirche in Überlingen und im Kirchenbezirk Überlingen-Stockach. Seit seiner Jugend kümmert er sich um benachteiligte Kinder und war früh als Praktikant und später als Verwaltungsrat für Kinderheime tätig.

„Ja, Schwächen habe ich auch. Ich kann laut werden. Und ich bin immer emotional“, sagt Heinz Dörr. Das geht ihm auch heute noch so, wenn er morgens Zeitungen liest. Man wusste und weiß deshalb immer, woran man mit ihm ist. Der fromme, sozial und politisch engagierte Heinz Dörr ist zu Recht von seinen Kollegen in Schule und Gewerkschaft, von seiner Partei und von der Stadt Überlingen geehrt worden. Er erhielt vom Bundespräsidenten 1987 das Bundesverdienstkreuz und ebenfalls 1987 von der Evangelischen Jugend deren goldenes Ehrenzeichen: das Kreuz auf der Weltkugel.

Zur Person

Heinz Dörr wurde am 30. September 1927 in Karlsruhe geboren. Von 1942 bis 1945 war er im Krieg und kehrte 1946 aus der Gefangenschaft zurück. Weitere­ Stationen: 1947-1949: Pädagogische Akademie in Karlsruhe; seit 1950 Lehrer, 1956-1966 in Philippsburg (Baden), 1966-1989 an der Wiestorschule Überlingen, seit 1973 als Konrektor, seit 1977 als Rektor. Heinz Dörr ist seit 1954 verheiratet, zusammen mit seiner Frau Anneliese, geb. Bolz, hat er eine Tochter.

Seit 1952 ist Dörr Mitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, seit 1969 Mitglied der SPD. Von 1980 bis 1999 Gemeinderat der Stadt Überlingen. Seit 1954 ist er Lektor/Prädikant in evangelischen Kirchengemeinden, 1982 bis 1991 war er im Rundfunkrat des Südwestfunks tätig, 1990 bis 1999 in der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften.

Am 11. Mai 1987 erhielt Heinz Dörr für sein vielfältiges ehrenamtliches Wirken das Bundesverdienstkreuz.