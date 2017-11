Überlingen Haushalt 2018 ist im grünen Bereich

Ein positives ordentliches Ergebnis bis 2021 stimmt die Verwaltung und den Gemeinderat Rat zuversichtlich, auch mit dem Haushalt fürs kommende Jahr sieht es gut aus. Im Gemeinderat gab es diesbezüglich keine Kontroversen. Der Beschluss der Satzung ist schon im Dezember geplant.

Nicht nur der Haushaltsentwurf für 2018 ist nach der jüngsten Aktualisierung im grünen Bereich, auch die mittelfristige Finanzplanung weist im Ergebnishaushalt nun schon bis 2021 ein durchweg positives ordentliches Ergebnis aus, das zwischen 69.000 und 472.000 liegt. Damit zeigten sich Oberbürgermeister Jan Zeitler und Kämmerer Stefan Krause in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats gleichermaßen zufrieden. Beide gehen davon aus, dass der Etat auf dieser Grundlage im Dezember beschlossen werden kann und auch genehmigungsfähig ist. Der erste Entwurf im Oktober habe weitgehend auf den Anmeldungen der Abteilungen basiert, erklärte Zeitler: "Sie dürfen sich deshalb nicht wundern, wenn es noch zu Änderungen kam."

Inzwischen seien insbesondere die zu erwarteten Zuschüsse und die geplanten Verkaufserlöse eingearbeitet worden. Auch jetzt könne sich bis zur Beschlussfassung noch einiges passieren. Schon jetzt habe der Kämmerer für den Planungszeitraum ein deutlich niederes Kreditvolumen einplanen können. Für 2018 sei sogar noch gar keine Darlehensaufnahme erforderlich.

Nach der aktualisierten Planung haben sich die prognostizierten Verbindlichkeiten der Stadt durch Ergänzungen, Korrekturen und Verschiebungen bis Ende 2021 gegenüber dem ersten Entwurf um 17 Millionen Euro auf rund 30 Millionen Euro reduziert. Was die Freiwilligkeitsleistungen angehe, betonte OB Zeitler allerdings gleich vorbeugend, gelte weiterhin, dass für neue Begehrlichkeiten grundsätzlich eine Gegenfinanzierung vorgelegt werden müsse. Auch wenn der Ergebnishaushalt beim zweiten Durchgang schon "etwas positiver" stimme, erklärte Stefan Krause, so werde es einem Kämmerer beim Blick auf den längerfristigen investiven Bereich schon "etwas warm".

Denn diese Maßnahmen müssten alle ausgeführt und finanziert werden. Wobei die Kosten für den Schulcampus über die Sporthalle hinaus derzeit noch nicht fortgeschrieben seien.

Einige konkrete Korrekturen und Einsparungen stießen auf breiten Konsens in der Ratsrunde. Zum Beispiel der vorläufigen Verzicht auf den Umbau der westlichen Promenade zwischen Landungsplatz und Badgarten. Wobei hier ohnehin noch keine Fördermöglichkeit in Sicht war. Geradezu erleichtert schien die Runde, dass das aktuelle Kiosk-Gebäude erhalten und lediglich die WC-Anlage saniert werden soll. Dass die dafür eingestellten 300.000 Euro lediglich ein "Platzhalter" seien, musste Baubürgermeister Matthias Längin mehrfach betonen. "Hier brauchen wir eine funktionierende öffentliche Toilette", bekräftigte auch OB Zeitler: "Ich habe die Faxen dicke. Ich werde das Klo testen."

Eine Nummer kleiner soll auch der Umbau des Landungsplatzes selbst ausfallen und die Bushaltestelle ausklammern. Das Taxi-Rondell könnte in den Platz integriert und die Stellplätze in die derzeitige Wendeschleife verlegt werden. Die Busse sollten nur den vorderen Bereich nutzen. Bedenken formulierte hier Bernadette Siemensmeyer (LBU/Grüne), ob dies funktional und gestalterisch gut machbar sei.

Keine ungeteilte Zustimmung fand die vorläufige Streichung des künftig geplanten Anschlusses der Alten Owinger Straße an den "Stadtring" auf der dann alten B 31. "Wir sind uns immer einig gewesen", widersprach Günter Hornstein (CDU), "hier möglichst viele Anschlüsse zu nutzen, um einen wirksame Entlastung der Innenstadt zu erreichen." Schon an den nächsten Haushalt dachte OB Zeitler und formulierte den persönlichen Wunsch, einen Innovationsfonds Überlingen (IFÜ) zu etablieren und hier zunächst eine Summe von 100.000 Euro als schnelle Verfügungsmasse vorzusehen.

Insbesondere Oswald Burger (SPD) zeigte sich regelrecht enttäuscht ob des weitgehenden Konsenses rund um den Ratstisch in nahezu allen Punkten. "Das heißt, es gibt keinen politischen Kampf mehr?", fragte er rhetorisch in die Runde. Fraktionskollege Udo Pursche regte dazu an, künftig einzelne Themenbereiche in den Ausschüssen wieder vorzuberaten, wie man dies bei der Kultur gemacht habe.

Das ist geplant

Kämmerer Stefan Krause zog im Rahmen der Beratungen einen Zwischenfazit des Haushaltsvollzugs 2017. Bis zum 30. Oktober habe man zwar bei den Erträgen mit 88 Prozent des geplanten Budgets im veranschlagten Zielbereich gelegen und werde dieses bis zum Jahresende auch in etwas erreichen. Bei den Ausgaben konnten in den ersten zehn Monaten allerdings weniger als 25 Prozent der geplanten Investitionen realisiert werden. Auch dies wirke sich auf den neuen Haushalt aus.

Die Veränderungen beim Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil sind aus Sicht des Kämmerers nach den aktuellen Schlüsselzahlen des Finanzausgleichs teilweise ungewöhnlich. So sinkt für Überlingen der EST-Anteil in den kommenden Jahren jeweils um mehr 20.000 Euro gegenüber dem Ansatz. "Heißt das, die Überlinger arbeiten weniger?" suchte er nach Erklärungen. Positiv entwickeln sich dagegen die Umsatzssteueranteile, die nach der Prognose jeweils um über 80.000 Euro höher ausfallen.

Noch sehr vage ist die Vorhersage bei der Ausschüttung der Stadtwerke Überlingen an die Stadt, die zuletzt meist bei über 1 Million Euro lag und aufgrund der Investitionen in das Parkhaus schrumpft. Angesetzt ist sie in den nächsten Jahren jeweils mit 380.000 Euro. Just mit dem Betrag, mit dem die Stadt den ÖPNV bezuschusst, der nach den aktuellen Vorstellungen künftig von den SWÜ betrieben werden soll.

Deutlich höher als beim ersten Entwurf des Haushalts liegen jetzt die angesetzten Grundstückserlöse, wo jetzt mehr als 7 Millionen Euro eingeplant sind. An Unterhaltungsaufwand sind für den Straßenbau 570.000 Euro, für die Abwasserentsorgung 195.000 Euro und für Gebäude 1,54 Millionen Euro vorgesehen. Davon entfallen allein 273.000 Euro auf Brandschutz und Malerarbeiten im Kursaal. (hpw)