Überlingen Hauptübung der Feuerwehr wird zum Familienfest

Mit vielen unterschiedlichen Szenarien zeigen die Freiwillige Feuerwehr und die Jungendwehr die Vielseitigkeit ihres Könnens. Davon überzeugen sich auch die Zuschauer, die zahlreich an den Mantelhafen geströmt sind. Kommandant Heiko Ackel zieht ein überaus positives Fazit.

Die Jahresübung der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen wird zum fröhlichen Familienfest: Fahrzeugschau, Hüpfburg, Grillwurst, Infostände und Feuerwehr aus nächster Nähe zum Anfassen lockten am Samstag trotz dichtem Nebel die Besucher in Scharen an den Landungsplatz, besonders Familien mit Kindern. Auch die Drehleiter der Feuerwehr war aufgeboten, zusammen mit dem Baukran bildete sie am Landungsplatz einen markanten Hingucker. Es erschien wie ein Mahnmal in Erinnerung an den letzten großen Altstadtbrand: Vor zwei Jahren brannte der Dachstuhl im "Asia-Wok" in der Jakob-Kessenring-Straße aus, gerade wird er mit Hilfe eines Baukrans saniert.

"Die Altstadt ist immer ein schwieriger Standort", da waren sich Kreisbrandmeister Hennig Nöh und Überlingens Feuerwehrkommandant Heiko Ackel einig. Damit meinten sie sowohl das generelle Gefahrenpotenzial als auch die Herausforderung für die Feuerwehr bei einem Einsatz. Doch glücklicherweise erwiesen sich alle Einsätze in der Altstadt in den vergangenen zwölf Monaten entweder als Fehlalarm oder es handelte sich um eine Übung der Wehr.

"Ein wichtiger Bestandteil ist die Ausbildung", erklärte Ackel und richtete ein dickes Lob an die Jugendfeuerwehr. Die hatte im Mantelhafen einen simulierten Schiffsbrand zu bekämpfen und schreckte kurz nach 15 Uhr erst einmal die ganze Altstadt auf: Mit Blaulicht und Martinshorn rückten die Kinder- und Jugendlichen lautstark an und zeigten ihr Können beim Löschen und gleichzeitigen Bergen von verletzten Personen von dem Schiff. Unterstützt wurden sie dabei vom Jugendrotkreuz des DRK-Ortsvereins Überlingen und auch von der Schulsanitätsgruppe.

Anschließend zeigte die Ölwehr ihr Können und legte eine Ölsperre am Mantelhafen. Gemeinsam mit den Feuerwehren der Städte Friedrichshafen, Konstanz und Radolfzell ist die Ölwehr der Stadt Überlingen im Rahmen einer Solidargemeinschaft Teil der vom Land eingerichteten "Ölwehr Bodensee". Zusammen sind die Einsatzkräfte in der Lage, die Einleitung von bis zu 300 000 Litern Schadstoff in den Bodensee zu bekämpfen.

"Wir wollen ein breites Spektrum darstellen", sagte Ackel zu den unterschiedlichen Übungen an diesem Tag. In der letzten davon wurde ein Dachstuhlbrand angenommen: Ein Blitz hatte in den markanten Funkantennenmast in dem Gebäude der Wasserschutzpolizei am Mantelhafen eingeschlagen und nun quoll dichter Rauch aus dem Dachgeschoss – es ging um Brandbekämpfung in der Altstadt und Menschenrettung. Der erste und zweite Zug der Abteilung Stadt rückten aus, auch aus Deisendorf und Uhldingen-Mühlhofen kam Verstärkung. "Der Faktor Mensch ist immer ein Problem", sagte Ackel, deshalb werde permanent geübt, damit eben jeder Handgriff sitzt. Dennoch ist er voll des Lobes für seine Mannschaften.

Mit dem Fackelumzug mit dem Spielmannszug der Feuerwehr kehrte die Wehr wieder heim in ihre Wache. "Abtreten zum Kameradschaftsabend" war der letzte Befehl des Abends, dabei wurde auch nochmals Manöverkritik geübt. Für die zuvor gezeigte Leistung der Jugendfeuerwehr gab es Standing Ovations. Der letzte Programmpunkt bedurfte dann keiner Übung mehr, das hat die Feuerwehr einfach im Blut: Kameradschaft und zünftiges Feiern bis spät in die Nacht.

"Problematisch waren die vielen Schaulustigen, aber die haben wir ja eingeladen"

Heiko Ackel, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, zieht ein positives Fazit nach der Hauptübung seiner Mannschaften am Mantelhafen.

Warum braucht es diese Übungen?

Wir sind dieses Jahr verschont geblieben vor großen Bränden und hoffen natürlich, dass es auch in Zukunft so bleiben wird. Wir müssen aber immer einsatzbereit und auf alle Anforderungen vorbereitet sein. Solche Übungen wie heute sind daher ein wichtiger Bestandteil der permanenten Ausbildung, sowohl für den Einzelnen als auch für die Gemeinschaft der Feuerwehr. Aber auch ganz wichtig ist die dabei erfahrene Kameradschaft. Mit der Übung heute präsentieren wir uns der Öffentlichkeit und zeigen unser Können.

Hat heute alles funktioniert und wo gab es Probleme?

Wir sind sehr zufrieden, wir haben gut geübt und haben neue Erfahrungen sammeln können. Problematisch waren die vielen Schaulustigen, aber die haben wir ja extra eingeladen – daher war es Publikum, dem wir danken, dass es so zahlreich gekommen ist. Im Ernstfall ist natürlich der Einsatzort abgesperrt.

Was war Ihr besonderes Erlebnis?

Die Leistung der Jugendfeuerwehr war beeindruckend. Überrascht hat mich der Zuspruch der Fahrzeugschau auf dem Landungsplatz. Wir hätten dort locker bis 18 Uhr bleiben können.

Fragen: Dieter Leder