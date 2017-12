Überlingen Hafenstraße: Rat hebt Beschluss zur Fahrradstraße auf

Der Verkehrsausschuss soll nun prüfen, ob auch eine Fahrradstraße ohne gegenläufigen Autoverkehr möglich ist.

Der Gemeinderat hat dem Antrag der beiden Stadträte Günter Hornstein (CDU) und Udo Pursche (SPD) einstimmig zugestimmt, den Beschluss zur Umgestaltung der Hafenstraße in eine Fahrradstraße wieder aufzuheben. Im Juli hatte der Rat ein Verkehrskonzept beschlossen, das die Beibehaltung des motorisierten Individualverkehrs in der Hafenstraße vorsah. "Uns wurde schnell klar, dass das nur schwer oder gar nicht umzusetzen ist", erklärte Hornstein nun. Das sahen auch seine Ratskollegen so.

Nun soll der Verkehrsausschuss nochmals beraten, inwieweit eine Sperrung der Hafenstraße für den Autoverkehr und die Einrichtung einer Fahrradstraße möglich und sinnvoll ist.