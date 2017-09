Überlingen Gute Premiere für Foodtruck-Festival

Veranstalter Markus Fetscher ist zufrieden mit dem zweitägigen Foodtruck-Festival auf dem Überlinger Landungsplatz.

Überlingen (mag) So stellt man sich eine Bilderbuch-Premiere vor: Perfektes Wetter, jede Menge Besucher und durch die Bank weg zufriedene Gesichter – allen voran Veranstalter Markus Fetscher aus Uhldingen-Mühlhofen. "Unser Konzept ist komplett aufgegangen", freute er sich. "Die Resonanz vor Ort war von Seiten der Besucher, aber auch von Seiten der Aussteller einfach genial."

Der Landungsplatz glich einer Fressmeile. Zehn Foodtrucks boten am Samstag und am Sonntag internationale Küche an. Vor allem vor dem Truck "Daddys Diner", der verschiedene Burger-Variationen servierte, bildete sich zu Stoßzeiten eine riesige Warteschlange. Es gab aber auch schwäbische, indische, türkische und mexikanische Küche. Auch Dessert-Freunde kamen voll auf ihre Kosten mit beligischen Waffeln und Crepes.

Ein Truck komplett ausverkauft

Der Foodtruck, der gegrilltes Schaschlik verkaufte, war am Samstagabend sogar komplett ausverkauft. "Ich kenne den Inhaber gut", erzählte Markus Fetscher. "Er sagte zu mir, dass er schon viel erlebt habe, aber so etwas noch nicht. Er sei noch nie ausverkauft gewesen." Zwei weitere Teilnehmer attestierten Fetscher, dass es für sie bislang beste Veranstaltung gewesen sei. So ist es auch kein Wunder, dass das Fazit des Veranstalters durchweg positiv ausfällt. "Die Stimmung war einfach klasse", sagte er. "Vor allem am Samstagabend mit den Feuerstellen und der leuchtenden Zuckerwatte wurde eine herrliche Stimmung auf den Landungsplatz gezaubert." Zudem freute sich Markus Fetscher, dass alles friedlich und ohne Zwischenfälle verlief und es so gut wie keine Betrunkenen gab.

"Das Foodtruck-Festival hat bereits bei der Premiere weit über die Region hinaus gestrahlt", berichtete er. "Es kamen Vertreter der Stadt Stuttgart, aus Immenstaad, Markdorf und sogar aus Österreich, um sich mit mir über das Konzept zu unterhalten." Er hatte im Vorfeld ausschließlich Überlingen im Blick. "Neben Uhldingen-Mühlhofen fühle ich mich einfach in Überlingen zu Hause", sagte er. "Und die Zusammenarbeit der Stadt war einfach perfekt."