Überlingen Grundstücksverkauf zwischen Stadt und BGÜ abgeschlossen: Bis zu 170 neue Wohnungen am Hildegardring

Das Bauprojekt nordöstlich Hildegardring ist einen entscheidenden Schritt weiter. Die Stadt verkaufte ein rund 15 Hektar großes Grundstück an die BGÜ, die hier 160 bis 170 Wohnungen schaffen möchte. Der angespannte Überlinger Wohnungsmarkt gerät damit in Bewegung.

479 Wohnungen stehen bereits im Eigentum der Baugenossenschaft Überlingen, weitere 160 bis 170 werden im Bereich nordöstlich Hildegardring/Schättlisberg folgen. Nachdem die BGÜ hier ein etwa 15 Hektar großes Grundstück erwarb, steht dem wohl größten Überlinger Wohnbauprojekt seit langer Zeit nichts mehr im Wege. Eigentümer war bislang der städtische Spitalfonds Überlingen. Wie Oberbürgermeister Jan Zeitler am Dienstag im Gemeinderat mitteilte, sei Ende November der Kaufvertrag zwischen Stadt und BGÜ notariell beurkundet worden. Es handle sich um "ein enorm wichtiges Projekt" zur Schaffung von "bezahlbarem, nachhaltigem und sozial ausgewogenem Mietwohnraum in unserer Stadt". Der Gemeinderat quittierte die Information mit Applaus.

Das Bauprojekt wirft viele Fragen auf, die sich die potenziellen Mieter heute stellen werden. Wann ist Baubeginn, welche Kosten stehen an, wie werden die Mieten sich entwickeln? Von was hängt es ab, ob 160 oder 170 Wohnungen entstehen, wie groß sind die einzelnen Wohnungen, welchen Standard erfüllen sie, und wer darf Mieter sein? Geschäftsführer Dieter Ressel teilte auf Anfrage gestern mit, dass mit Hochdruck an der Umsetzung des Projektes gearbeitet werde. "Doch zum jetzigen Zeitpunkt können wir leider noch keine anderen Angaben machen wie bereits kommuniziert und in unseren Geschäftsberichten nachzulesen ist."

Dem BGÜ-Geschäftsbericht für das Jahr 2016 ist zu entnehmen, dass der erste Bauabschnitt 80 Wohnungen beinhaltet und noch vor der Landesgartenschau 2020 fertiggestellt sein soll. Geplant sei auch der Bau eines Cafés, eine neue BGÜ-Geschäftsstelle sowie Quartiersräume für Gemeinschaftserlebnisse. Was die preisliche Einordnung betrifft, ist im Geschäftsbericht nachzulesen: "Durch das große Neubauprojekt im Hildegardring/Schättlisberg hoffen wir, schon bald wesentlich mehr Mitglieder mit attraktivem und günstigem Wohnraum versorgen zu können. Sowohl junge Familien als auch Alleinstehende und ältere Menschen sollen so langfristig von einem attraktiven und zeitgemäßen Wohnraum profitieren."

Um ein Beispiel zu nennen: Von den 479 Wohnungen im Bestand der BGÜ ist derzeit eine einzige auf dem Markt erhältlich, eine 122 Quadratmeter große Vier-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in der Hohle Straße. Es handelt sich um einen Neubau, der ab Mai bezugsfertig sei. Die Kaltmiete beträgt 1043 Euro, entspricht 8,55 Euro pro Quadratmeter. Bewerber können sich an die BGÜ wenden, Geschäftsführung und Vorstand entscheiden dann gemeinsam, wer den Zuschlag erhält. Als Voraussetzung muss der Mieter Genossenschaftsanteile zeichnen, worin die BGÜ eine Art Kaution sieht. Sie beträgt im genannten Beispiel 3255 Euro. Zuletzt wurden die Anteile mit einer Dividende von 4 Prozent verzinst, also erheblich mehr als auf jedem Sparbuch zu erzielen ist. Kritiker aus der neu gegründeten „Bürgerinitiative für bezahlbaren Wohnraum in Überlingen“ (BWoÜ) halten die Genossenschaftsanteile für eine zu hohe Hürde, an der gerade jene scheiterten, die in Überlingen dringend auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum sind.

Die BWoÜ hatte in einem öffentlichen Schreiben im Oktober OB Zeitler dazu aufgefordert, den Verkauf des städtischen Grundstücks an die BGÜ an eine Sozialquote von 30 Prozent zu knüpfen. Diese Quote wird es nicht geben. Dagegen hebt Zeitler nun hervor, dass sich die Stadt mit dem Grundstücksverkauf an die BGÜ ein Belegungsrecht für einen Teil der Wohnungen sicherte. So könnte sie Mietern zu Wohnraum verhelfen, die sich nach langer Suche und möglicherweise akut verzweifelter Lage an die Stadt richteten. Wie viele Belegungsrechte sicherte sich die Stadt? Laut Zeitler 30 Stück, allerdings nicht alleine im neuen Wohnquartier, sondern über alle BGÜ-Objekte verteilt.

Bei der Frage nach dem Verkaufspreis des spitälischen Grundstücks machte Zeitler auf SÜDKURIER-Anfrage nur vage Angaben. "Wir haben uns an den derzeit gültigen Bodenrichtwerttabellen orientiert." Diese betragen laut Tabelle für den Hildegardring 450 Euro.