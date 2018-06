Überlingen Grundschulen Burgberg und Lippertsreute: 320 Kinder werden zu Zirkus-Artisten

Trapez statt Englisch-Vokabeln, Rückwärts-Salto üben statt Mathe lernen: Innerhalb einer Woche werden Schüler der Grundschulen Burgberg und Lippertsreute zu Artisten. Jeweils zwei Vorführungen in einem großen Zirkuszelt auf Sportplatz sind am 8. und 9. Juni geplant. Wir waren bei den Vorbereitungen dabei

Montagmorgen, 9.15 Uhr an der Burgbergschule. Die Sonne strahlt vom Himmel, 26 Schülergruppen mit je elf bis 14 Kindern haben sich jahrgangsübergreifend auf Klassenzimmer, Schulgarten und Pausenhof verteilt, um ein ganz besonderes Programm einzustudieren. Fünf Tage haben sie Zeit, um "von null auf hundert" eine komplette Zirkusvorstellung einzustudieren und vorzubereiten. Dass das möglich ist, hat die Zirkustruppe Abeba bereits mehrfach unter Beweis gestellt: Seit acht Jahren verhelfen die Diplom-Sozialpädagogin Bente Scheffold und ihr Team Kindern zu einem einmaligen (Erfolgs-)Erlebnis.

Wenig Zeit zum Herumalbern

Von Stress keine Spur. Aber daran, dass nun konsequent geübt werden muss und Trödeleien fehl am Platze sind, lässt sich nichts ändern – und die Zirkuspädagogen machen dies freundlich aber unmissverständlich klar: "Wenn ihr mich etwas Persönliches fragen wollt, könnt ihr das gerne in den Pausen tun. Aber jetzt machen wir Akrobatik", sagt Zirkusartist Max Pannicke. Selbst für die angehenden Clowns bleibt wenig Zeit zum Herumalbern: Auch für diese Aufgabe braucht es Disziplin. Vier durchgeplante Vormittage liegen vor den rund 320 Schülern, deren Lehrern und Eltern sowie den fünf Zirkuspädagogen. Nummern müssen eingeübt, Kostüme umgenäht, Zirkuslieder geprobt und das jetzt noch leere Zirkuszelt bestuhlt werden.

Schon am ersten Vormittag werden im Schulgarten Fackeln geschwungen und im benachbarten Kinderhaus eine Tanzchoreographie eingeübt. In der Turnhalle üben die Schüler mutig an Trapez und Vertikaltuch. Im Schulgebäude ist fast jedes Klassenzimmer belegt, und hinter jeder Tür etwas anderes: Pantomime, Akrobatik, Balance, Clowns, Hula Hoop und Jonglage, Leiterakrobatik, Poi, Seilspringen und Staff – und nicht zu vergessen die Zauberei.

Klassenzimmer wird zum Übungraum

In einem der Klassenzimmer bereiten sich die Fakire auf ihren Auftritt vor rund 300 Zuschauern vor. Henrik, ein Viertklässler, sammelt sich, atmet tief, richtet seine Konzentration auf das Objekt, das vor ihm am Boden liegt. Dann setzt er, von zwei Jungen aus seiner Gruppe gestützt, erst den einen, dann den zweiten Fuß auf das Nagelbrett. Einer nach dem anderen ist so mutig. Erleichterung und Stolz zeigen sich auf den Gesichtern der Kinder, wenn sie wieder heil auf festem Boden stehen. Der siebenjährige Philipp bemerkt: "Es tut weh. Und es hinterlässt einen Abdruck auf der Fußsohle. Aber es macht auch ein bisschen Spaß." Die Viertklässlerin Lisa wird nach dem ersten Trainingstag am Trapez Muskelkater haben. Drei Tage Training liegen noch vor ihr, dann hat sie ihren großen Auftritt in der Manege. Ebenso wie Michelle (7), die sich darauf freut, Figuren im und am Vertikaltuch einzuüben. Sie will hoch hinaus: "Ich möchte die schweren Sachen machen, Kokon und Schmetterling. Als wir vorhin nur am Tuch hochgeklettert sind war mir das zu langweilig", erklärt sie motiviert.

Jedes Kind soll ein Erfolgserlebnis haben

Lehrerin Carmen Sandbach betreut, wie bereits bei der vergangenen Zirkus-Projektwoche an der Burgbergschule vor vier Jahren, die Gruppe am Vertikaltuch. Was sie am Projekt Kinderzirkus besonders gut findet, ist, dass jedes Kind ein Erfolgserlebnis hat: "Man hat ganz unterschiedliche Kinder in einer Gruppe, schon von der Kraft her – aber es ist immer für jeden was dabei. Welches Können, welche Talente die Kinder vorher schon haben, ist unwichtig." Und doch ist es natürlich so, dass die Kinder auch zeigen möchten, was sie bereits können. Zum Beispiel einen Flick-Flak oder einen Rückwärts-Salto. "Dürfen wir das in der Manege zeigen?", fragt ein Schüler. "Natürlich schauen wir, dass wir so etwas in unser Programm einbauen", antwortet Zirkuspädagoge Max.

Vor allem das Team zählt

Doch es wird darauf geachtet, dass keiner in eine Sonderrolle schlüpft. Max schlägt vor: "Wenn ihr in die Manege einlauft, könnt ihr eure Saltos, Spagate und sonstiges machen. Das sieht dann auch richtig spektakulär aus und macht das Publikum aufmerksam. Aber dann möchte ich, dass ihr miteinander etwas vorführt, zum Beispiel eine Pyramide." Und noch etwas gebe es zu bedenken: Man könne auch Kunststücke mit Hilfestellung zeigen, aber auf die Unterstützung von Erwachsenen müssen die kleinen Artisten beim Auftritt verzichten. "Ihr seid in der Manege unter euch", sagt Max. Doch bis dahin sind es ja noch vier Tage. Vier Tage, in denen die Schüler sehr viel lernen werden. Und in denen aus Kindern Zirkusartisten werden.

Am Freitag und Samstag, 8. und 9. Juni, gibt es auf dem Sportplatz der Burgbergschule jeweils zwei Zirkusvorstellungen um 15 Uhr und 18 Uhr. Der Eintritt kostet 2 Euro. Karten können im Sekretariat der Burgbergschule reserviert werden. Telefon: 07551/972876.