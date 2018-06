vor 1 Stunde Hanspeter Walter Überlingen Großes Feilschen um Märkte auf dem Landungsplatz

Dem neuen Veranstaltungskonzept für öffentliche Flächen in der Stadt Überlingen fallen nun eventuell auch Märkte einheimischer gemeinnütziger Organisationen zum Oper: Der Naturschutzbund (Nabu) soll seinen Familienflohmarkt und seinen Bücherflohmarkt nicht mehr auf dem Landungsplatz ausrichten dürfen. Der Vorstand will am Donnerstag darüber beraten, ob er die Veranstaltungen dann nicht einstellt. Auch der französische Markt eines externen Veranstalters soll künftig bei der Zimmerwiese stattfinden.